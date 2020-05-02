Автомобильный Bluetooth-коммутатор c NFC

Данный гаджет будет полезен каждому автомобилисту. Коммутатор подключается к магнитоле через AUX. Он закрепляется на торпеду. При помощи Bluetooth можно подключить смартфон к гаджету и слушать музыку на вашей аудиосистеме. Основным назначением устройства является возможность разговаривать через динамики автомобиля. Плюсом данного устройства является наличие NFC.

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Цена: 938,94 - 965,02 руб.

Наушники

Стерео наушники с удаленным типом работы, питание от батареи, есть сенсорная кнопка для ответа на вызовы, микрофон. Динамики с высокочувствительным до 120 дб диапазоном. В режиме ожидания до 40 часов, в разговоре до 7 часов автономной работы. Размер устройства 4 на 2 см, есть зарядное и кейс для хранения. Посмотреть товар

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Baseus 65W Power Bank 30000mAh

Цена: 4 080,24 руб.

Новинка от Baseus - стильный повер банк, емкостью 30 000 мАч и мощностью 65 Вт. Это позволяет заряжать большинство современных ноутбуков, а уж про возможности быстрой зарядки мобильников и планшетов тут даже и говорить не надо. У этой модели богатый набор интерфейсов: 4 полноразмерных USB, 2 порта Type-C и 1 порт Micro USB. Есть возможностью одновременно заряжать повер банк и от него заряжать несколько устройств. Вес этого "кирпичика" 0.55 кг, а размеры 145 x 65 x 38 мм. Обратите также внимание на купоны продавца для этого аккумулятора. Посмотреть товар

Цена: 4 218,32 руб.

Видео-регистратор DDPAI

Сегодня есть немало отличных решений по видео регистраторам на Алиэкспресс и устройство от DDPAI является одним из них. Это очень компактный видео-регистратор, который напоминает последние модели от бренда Xiaomi, но стоит он дешевле. Устройство может записывать видео в формате 1080Pпри тридцати кадрах в секунду. Есть возможность круглосуточной записи, когда автомобиль стоит на парковке. Есть функция Wi-Fi. Устройство можно крутить, поэтому есть возможность вести запись и салона. благодаря Wi-Fi можно подсоединить свой смартфон и выводить на него картинку. Производитель часто выпускает обновление программного обеспечения, улучшая качество работы. В фирменном приложении есть поддержка русского языка. DDPAI – один из лучших в своем сегменте по соотношению цены и качества.

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Подборка автотоваров с Aliexpress

Цена: 2 990,95 - 4 525,16 руб.



