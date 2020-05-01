Кабель для зарядки гаджетов RAXFLY

Такой магнитный кабель является очень удобным аксессуаром. Можно выбрать штекер под свой смартфон. Штекер помещается в зарядное гнездо телефона, потом можно его не вытягивать. На кабеле имеется другой магнит, достаточно просто поднести телефон со штекером к кабелю и все будет примагничиваться. Есть цветовая индикации, которая показывает состояние зарядки. Данная модель выделяется круговой формой. Стоимость товара начинается от 134 рублей с учетом отличнейшей скидки в 38%. Уже имеется 283 заказа, почти все отзывы на Алиэкспресс – положительные. Рейтинг товара – пять звезд. Посмотреть товар

Цена: 132,46 - 332,65 руб.

IP камера Xiaomi

Это умная камера от Сяоми для безопасности вашего дома. Обзор на 360 градусов (поворотный механизм). Видео пишет в качестве 1080p, поддержка кодека H265. Огромным плюсом является двусторонняя голосовая связь, функция ночного видения и детектор движений. Управление и регулировка осуществляется через приложение Mijia. Посмотреть товар

Цена: 2 409,80 - 3 115,73 руб.

HDMI-коммутатор

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Коммутатор HDMI поможет упростить жизнь и решить проблему нехватки портов HDMI, которая часто встречается в популярных бюджетных моделях телевизоров, компьютерных мониторов и даже проекторов.

Например, когда необходимо переключить источник сигнала с какого-нибудь, скажем, Xbox one на компьютер или ноутбук. Часто в таких случаях приходится напрягаться и менять местами подключенные провода.

А при наличии коммутатора достаточно лишь нажать на кнопку. Когда нужно будет переключиться обратно - нажать ещё раз. Даже лазить в настройки ТВ или монитора не нужно. Посмотреть товар

Цена: 352,97 руб.

Усилитель беспроводного сигнала

Многие экономят на покупке Wi-Fi роутера и покупают слабенькие модели, а потом страдают от того, что скорость интернета слишком низкая. Поэтому приходится докупать усилитель Wi-Fi сигнала. Усилитель вставляется в обычную розетку и настраивается под Wi-Fi сеть. Посмотреть товар

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Беспроводной пылесос

Цена: 601,32 - 902,36 руб.

Беспроводной пылесос с циклоновым типом механизма, предназначен для уборки помещений. Есть съемный пылесборник на 0,5 литров. Питание от 25 вольт. Мощность 400 ватт. Размер 60 на 23 см, хваткая ручка с управлением на ней, аккумулятора хватает на один час работы. Для сухой и влажной уборки. Посмотреть товар

Цена: 14 496,39 - 18 306,76 руб

Электробритва Enchen BlackStone (Xiaomi)

Очень популярная на Али электробритва от Xiaomi. Беспроводная, с независимыми плавающими режущими головками. При низком заряде батареи исключает возможность уменьшения количества оборотов ножей, что предотвращает выщипывание волос. Непрерывное время работы до 90 минут.



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Цена: 1 097,28 - 2 707,82 руб.

Baseus ночник Bluetooth динамик с функцией будильника

Проверенный производитель Baseus, зарекомендовавший себя как поставщика качественной продукции.

Что они умеют? Почему их можно назвать условно "умными"?

Во-первых, подключив их через блютуз к своему телефону, вы можете управлять ими на расстоянии около 100 метров, то есть из любой точки вашей квартиры. Конечно же, в них встроен радио-приемник, проигрывать вашу любимую музыку утром для пробуждения можно и через карту-памяти, для которой есть соответствующий слот. Разумеется, всеми функциями можно управлять аналоговым образом - кнопками на корпусе. Без подзарядки работает 40 часов, способен транслировать телефонные звонки. Звук у него качественный настолько, что он может быть вашей персональной домашней колонкой. Посмотреть товар

Цена: 1 809,98 руб.

Стильные часы

Цифровые часы со стрелочным циферблатом. защищены прочным стеклом, водонепроницаемый корпус, есть винтики для регулировки хода. Съемный силиконовый ремешок. Размер 48 на 22 мм, вес 128 грамм. Встроенный календарь, секундомер. Оригинальный внешний дизайн и простота в использовании. Подойдут как для мужчин так и женщин.

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Цена: 1 483,36 руб.

GPS-спидометр

GPS-спидометр обладает функцией звукового оповещения превышения скорости. Его можно просто установить на торпеде, а можно применять как проектор на лобовое стекло. Цифры очень крупные, их отлично видно. Если превышаете скорость, устройство издает звуковое оповещение. Сейчас купить GPS-спидометр можно за сумму от 1273 рублей с учетом отличнейшей скидки в 45%. Товар был заказан более 80 раз, почти все отзывы от автомобилистов – положительные. Рейтинг товара на Али – пять звезд. Посмотреть товар

Цена: 1 253,82 - 1 527,01 руб.

Смарт BMI весы

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Это цифровые напольные весы на первый взгляд, но от обычных их отличает одно но - они умные. У них есть встроенный Bluetooth, с помощью которого можно соединиться с телефоном и через приложение отслеживать динамику своего веса. Приложение скачаете только заранее. Это удобно тем, кто следит за собой, за фигурой, за весом. Есть белый, розовый и чёрный цвет. Размером они 26*26 см. Имеют некоторые пластиковые элементы и закалённое стекло. Способны взвешивать людей и в целом предметы массой до 180 кг - НЕ БОЛЬШЕ! Работают такие весы от обычных батареек. Посмотреть товар

Цена: 1 252,31 - 1 327,57 руб.

Очки для вождения

Фотохромные солнцезащитные очки, или очки-хамелеоны. Очень нужный и полезный аксессуар для водителя. Надевать можно и днём и ночью. Днём они защищают ваши глаза от яркого солнца и бликов, а ночью от ослепляющих фар встречных автомобилей и рекламных вывесок.

На странице продавца есть видео, демонстрирующее поляризацию очков. Приходят в твёрдом добротном чехле. В комплекте салфетка, тканевый чехол и карточка-индикатор для проверки работы линз. Дужки отлично пружинятся, поэтому сломать их сложно. Линзы ударопрочные. В наличии есть с золотистой, чёрной и серой оправой. Посмотреть товар

Цена: 873,01 руб.

Автомобильный воздушный парфюм

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Стоит он не так дёшево, как конкуренты, но он полностью изготовлен из металла. По бокам находится прозрачное стекло, через которое можно видеть уровень жидкости. В верхней части освежителя находится диффузор, через который испаряется ароматическая жидкость. С противоположной стороны находится отверстие для заливания жидкости. Это делается при помощи специальной пипетки. Она входит в комплект к товару, как и флакон с ароматической жидкостью. Посмотреть товар

Цена: 524,56 руб.

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