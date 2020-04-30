Игровой ноутбук

Представляю Вашему вниманию мощный игровой ноутбук на современном топовом железе - Hasee G8-CT7NA. Работает девайс под управлением процессора Intel Core i7 9750H. В качестве видеоадаптера здесь представлен чип nVidia GeForce RTX 2060 на 6 гигабайт видеопамяти типа GDDR6, поддерживающий трассировку лучей. Объем ОЗУ - 8 гигабайт. В роли накопителя выступает SSD диск на 512 гигабайт. Экран - 17,3 дюйма с IPS матрицей, FullHD разрешением и частотой обновления 144 Hz. Поставляется без операционной системы. Стоимость такого "зверя" составляет 92 800 рублей, с учетом доставки. Посмотреть товар

Цена: 92 806,15 руб.

Универсальный стилус-карандаш для iPad

Продукция марки Apple, как мы знаем, достаточно дорогая. И если сами гаджеты: телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и так далее стоят своих денег для многих миллионов поклонников данного бренда, то эти же поклонники признаются, что тратить кучу денег на провода для зарядки, оригинальные чехлы, стилусы для айпадов не выгодно, так как сторонние производители делают не хуже. Поэтому, если у вас есть планшетник, который является не игровой техникой или чтобы фильмы или Ютуб посмотреть, а это рабочий инструмент, то хочу вам посоветовать эту "ручку". Для дизайнеров, архитекторов, графических художников - незаменимая вещь. Я это знаю, потому что все вышеперечисленное является профессиональной деятельностью моей супруги. И это больше от нее рекомендация. В комплект входит: "перо", провод для его зарядки, чехол, перчатка на два пальца, чтобы водя рукой по экрану, он не реагировал на случайные нажатия. Посмотреть товар

Цена: 1 145,56 - 1 374,83 руб.

Басистая Bluetooth колонка

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Оригинальная беспроводная акустика, напоминающая внешним видом взгляд совы. LED-дисплей отображает время, настройки и информацию о треках. Поддерживает воспроизведение с microSD, USB, AUX. Есть навигация по папкам с верхней панели и поддержка FM-радио. Посмотреть товар

Цена: 1 441,31 - 1 526,90 руб.

Держатель очков

Не каждый автомобиль оборудован держателем для очков. На моём авто вместо него установили «ЭРА-ГЛОНАСС», так что для меня такое приспособление будет актуальным, так как я за рулём езжу в очках с диоптриями постоянно, там же их и оставляю. Абы какие, я бы в свою машину подочечники не повесил, а эти хорошо смотрятся, есть возможность подобрать под цвет обшивки салона. Качество хорошее, но многие пишут, что под сильно изогнутые не подойдут, а под обычные в самый раз. Посмотреть товар

Цена: 445,54 - 470,76 руб.

Дополнительные зеркала

Всем автомобилистам знакома такая проблема, как слепая зона видимости зеркал. И у нас есть эффективное решение - дополнительные зеркала, подходящие почти для всех видов автомобилей: для внедорожников, фургонов и легковых машин, благодаря этим зеркалам вы теперь можете парковаться без особых усилий.

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Они вращаются на 360 градусов, и можно самостоятельно регулировать угол обзора. Идеально подойдет тем, кто за рулем совсем недавно и еще не успел набраться опыта. Однако эта вещь пригодится всем автомобилистам без исключения, ведь зеркала значительно повышают видимость, а самое главное безопасность вождения. Еще один немаловажный момент - зеркало показывает передние колеса, и теперь всегда можно со 100%-ой уверенностью сказать, сколько места осталось до бордюра. Посмотреть товар

Цена: 255,25 руб.

Мужская защитная обувь со стальным носком

Данная обувь - некий переходный вариант от кроссовок к тяжелым ботинкам, в них можно комфортно себя чувствовать в условиях производственной среды, и в магазин сгонять тоже можно, ибо масса их не столь велика, примерно 0,5 кг каждый. Цена не высока, если сравнивать с брендовыми аналогами, а все необходимые фишки, тем не менее, присутствуют. Посмотреть товар

Цена: 1 216,63 - 2 019,06 руб.



