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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: беспроводные Bluetooth наушники, беговая дорожка для дома и другое

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-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
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-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Блютус-адаптер для музыки

Штатная магнитола не поддерживает флешки? Старый музыкальный центр играет еще хорошо, но только диски? Мешаете жене, смотря громко телевизор? Купите за 40 рублей адаптер и решите все эти проблемы. Можно использовать, как громкую связь в автомобиле. Есть кнопки для перемотки песен. Миниатюрные размеры, стильный дизайн, функции и способы применения ограничены только вашей фантазией. Звук передает без искажения, только немного принижает басы, при слабой зарядке расстояние, на котором звук передается без помех, падает, так что вариант либо использовать на постоянной зарядке, либо чаще заряжать.

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Цена: 38,22 - 123,81 руб.

Беспроводные Bluetooth наушники

Беспроводные наушники QCY T5 оснащены сенсорным управлением, поэтому нет необходимо доставать телефон из кармана, чтобы переключить музыку. С помощью Bluetooth легко подключаются к смартфону на базе Android. Имеют емкость аккумулятора 380 мА, поэтому будут довольно долго держать заряд. Есть шумоподавление, что делает более качественным и чистым звук. Обладают ультра – низкой мощностью потребления. Очень компактные и универсальные, поскольку подходят для любых ушей. Представлены только в черном цвете.

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Цена: 1 490,22 руб.

Беговая дорожка для дома

Эта беговая дорожка легко  складывается и раскладывается. Поэтому в квартире она не займет много места. Длина дорожки 1,4 метра. Работает от батареек, цвет черный. Есть ножное переключение скоростей. Удобно хранить. Есть светодиодная led-панель, где отображается время движения, дистанции, количество сожженных калорий и многое другое. Высокая прочность и большой срок службы. Конструкция тонкая. Покупатели отмечают хорошее качество товара. Оценка 5 звезд. Посмотреть товар

Цена: 30 492,14 - 38 134,28 руб.

Москитная сетка на двери от комаров

Маст-хэв в летний период, особенно на даче, когда всякая жужжащая живность так и норовит попасть к Вам в жилище. Особенность такой сетки в её автоматическом закрытии с помощью магнитиков, когда Вы проходите, с легкостью их расщепляете, а затем они возвращаются на место и примагничиваются к друг другу. Сетка пропускает свежий воздух, но не пропустит, как видно на фото товара, ни одного мелкого насекомого. Если есть домашнее животное, то оно спокойно привыкнет к такой сетке и будет мордочкой открывать нижние магнитики, проверено на моих двух кошках и двух собаках) Посмотреть товар

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Цена: 358,42 руб. 

Кварцевые часы Relogio Masculino

Модные мужские часы в оригинальном стиле, со стрелочным механизмом, скругленный циферблат, с функцией хронометра, календаря и секундомера. Корпус металлический с остеклением. Водонепроницаемые, ударопрочные. Автоматический завод. Размер 38 мм на 18 мм, на кварцевом тихом ходу. Съемный браслет на пряжке. Посмотреть товар

Цена: 258,31 руб.

Датчик света

Датчик света для автоматического включения оборудования при наступлении темноты. Работает все по принципу фотоэлемента и основывается на уровне освещенности. Когда становится темно, датчик запускает подключенное оборудование. Такое решение отлично подойдет для фар ближнего света, чтобы они самостоятельно включались при наступлении темноты.

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Цена: 307,98 руб.

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