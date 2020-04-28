Дистанционный переключатель

Дистанционный включатель-выключатель можно поставить куда угодно, например, на цепь бензонасоса, датчик коленвала и так далее. Выключатель контролируется с брелка дистанционного управления. Дальность сигнала до 100 м на открытой местности. Устройство работает от 12 В. Продавец предлагает выбрать комплект поставки самостоятельно. Вы можете заказать выключатель с одним или двумя брелками, либо выключателя без брелков.

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Цена: 329,60 - 594,67 руб.

Автомобильный инвертор DC 12 В до 220 В AC

Автомобильный преобразователь напряжения в прочном металлическом корпусе. Охлаждается встроенным вентилятором. Включается в разъём прикуривателя, либо напрямую к клеммам АКБ с помощью зажимов "крокодилов". Превращает 12 В DC в 220 В AC. Такой инвертор может быть полезен на даче или в поездке за город.

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Подключаете его и смотрите телевизор, например. Ещё можно использовать для холодильника. Или взять с собой обычную лампочку, работающую от сети 220 В и подключить её через преобразователь. Идей использования масса. В продаже остались инверторы мощностью 300, 500 и 600 ватт. Как заверяет производитель мощность указана не пиковая, т.е. инвертор может обеспечивать её непрерывно. Но, всё же запас лучше оставить. На корпусе имеется один выход USB. В комплекте все кабели Посмотреть товар

Цена: 1 213,15 - 1 520,47 руб.

Микрокомпьютер Asus SBC Tinkerboard RK3288

Представляю Вашему вниманию микрокомпьютер (наподобие Raspberry Pi). В данном случае - это устройство от компании Asus. МикроПК имеет четырехъядерный процессор с частотой 1,8 GHZ, 2 гигабайта ОЗУ. В качестве ПЗУ здесь используется слот под MicroSD карту. На плате имеется 4 USB2.0 порта, порт Ethernet, AUX выход. Посмотреть товар

Цена: 5 922,81 - 15 903,01 руб.

USB хаб

Очень небольшая и недорогая вещь, которая может очень сильно облегчить работу с компьютером. Сюда можно подсоединить достаточно много устройств, флешек. Особенно это актуально для ноутбуков, у которых мало своих разъемов и к ним тяжело подключить одновременно несколько устройств. Кроме того, данный хаб отлично и дорого выглядит. Посмотреть товар

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Водонепроницаемый велосипедный компьютер.

Цена: 938,87 руб.

Если вы частенько катаетесь на велосипеде, то можете купить себе такую штуку. Компьютер показывает вашу скорость, текущее время, дистанцию и прочую полезную информацию. Для считывания скорости на колесо ставится специальный датчик и магнит. Из-за того, что магнит постоянно проходит через датчик (магнитик крепится на спицу колеса), компьютер может высчитать мгновенную скорость велосипеда. Посмотреть товар

Цена: 677,64 - 978,82 руб.

Уникальный ночник

Настенный декоративный светильник, корпус из металла, двунаправленный луч, работает от сети 220 вольт, есть множество цветовых гамм, внутри стоят светодиодные элементы. Мощность светильника 6 ватт, яркость до 500 люмен. Используется в качестве дополнительного света и в оформлении интерьера. Размер 120 на 60 мм. Посмотреть товар

Цена: 1 246,95 - 1 304,58 руб.

Кабель на 3А

Прочный и не запутывающийся кабель, который при долговременном использовании не треснет, благодаря тому что это ни мягкий пластик или же силикон. При подключении заряда у разъема начинает гореть крутая подсветка, которая показывает, что ваш телефон заряжается. Популярный за счёт долгой службы и надежности. Посмотреть товар

Цена: 129,85 - 383,39 руб.

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