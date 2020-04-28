Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: мини проектор, звуковая машина для сна, чехол на Apple Airpods и другое

для раздела Блоги
+
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
MSI 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Мини проектор

Перед Вами мини проектор Мини-проектор AUN W18. Его яркость - 2800 люмен. Разрешение - 1920 х 1080. Мощность проектора - 60 Вт. На устройстве имеются порты HDMI, VGA, USB, AV, слот под SD карту, а также AUX выход. Внутри имеется встроенный динамик на 5 Вт. Девайс поддерживает большинство мультимедийных форматов. Стоимость проектора составляет 5414 рублей, с доставкой из России. Посмотреть товар

Цена: 4 330,92 - 6 135,73 руб.

Звуковая машина для сна

Многие люди не могут толком уснуть в полной тишине. Некоторым мешает шум в ушах, а другие просто привыкли засыпать под шум телевизора, к примеру. Зачастую и дети тоже плохо спят в тишине, здесь-то и выручит генератор шума. Неспроста у него более 1000 заказов.

В это устройство загружено много программ. Это и белый шум, и шум водопада, шум морских волн, несколько колыбельных, пение птиц и так далее. Можно включать не на всю ночь, а устанавливать таймер для отключения, при необходимости.Посмотреть товар

реклама

Цена: 959,70 руб.

AWEI TWS Bluetooth V5.0 беспроводные наушники

Смотрятся они очень круто. В комплекте амбушюры нескольких размеров. Можно выбрать либо черный, либо белый цвет. Ну и самое главное для таких наушников, заряжаются в футляре док-станции за час с небольшим, а заряда хватает примерно на 4-5 часов минимум. То есть показатели вполне достойные. Ну и самое главное, это хорошая цена для такого качества.Посмотреть товар

Цена:1 497,22 - 1 776,36 руб.

Чехол на Apple Airpods

Оригинальные наушники Apple Airpods всегда лежат в кейсе. Этот кейс между прочим тоже стоит больших денег, так что Китайцы придумали для него защиту. Это силиконовый чехол сверху. Такой чехол способен защитить кейс от падений, ударов, царапин и поломок. У чехла есть 5 разных расцветок. Кроме того, что чехол противоударный, он ещё и не скользит в руках. То-есть его сложнее выронить, чем кейс. Так что обратите внимание на эту вещицу и прикупите. Тем более стоит она всего-то ничего. Чуть больше, чем 200 рублей, а заказов - куча. Посмотреть товар

Цена: 216,86 руб.

Светильник с датчиком движения 

реклама

Дополнительное освещение, не требующее лишней розетки. Почему бы и нет? Особенно, если оно не слепит глаза ночью, включается по движению, чтобы каждый раз не щелкать выключателем, с аккумулятором 500мАч, который обеспечит энергией светильник до 150 дней. Применить такой светильник можно в прихожей, шкафу, на лестнице, чтобы спокойно спускаться при свете. Также светильник хороший компаньон, его можно взять с собой в более темные уголки Вашего дома, просто сняв с своего крепления, которое крепится на двусторонний скотч. Посмотреть товар

Цена: 860,50 руб.

USB светодиодная лента с пультом дистанционного управления

Светодиодная лента с контроллером управления, есть множество режимов работы с выбором освещения и цвета. Управляется дистанционно с пульта на расстоянии до 2 метров. Крепится на любую поверхность на двухсторонний скотч. Питание от 5 вольт, с током в 2 ампера. Подойдет для украшения и обустройства освещения как дома так и в авто. Посмотреть товар

Цена: 499,08 - 749,00 руб.

Контроллер ДХО для авто

Готовый контроллер для дневного света, включается вместе с зажиганием, выключается через 15 сек после глушения двигателя, вернее лампы гаснут плавно, так как понижается напряжение - смотрится красиво. Все работает и настроено, просто подключите. Для любого авто, водонепроницаемый. Посмотреть товар

Цена: 149,19 руб.

Карманный складной охотничий нож

Карманный складной нож для охоты, рыбалки и походов, изготовлен из прочного нержавеющего металла. Подойдет для резки различных материалов, открывания банок, мяса и рыбы и как спасательный многофункциональный инструмент для выживания. Размер 20 см, прочность металла 57 единиц, вес 138 грамм. Складная удобная конструкция.  Посмотреть товар

Цена: 632,11 - 774,37 руб.

Больше полезных товаров вы можете найти в телеграм канале.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты электроника гаджеты с aliexpress гаджеты из китая гаджеты xiaomi электроника с aliexpress гаджеты с алиэкспресс электроника aliexpress электроника из китая гаджеты для авто гаджеты с китая электроника xiaomi гаджеты с алиэкспрес электроника алиэкспресс гаджеты сяоми электроника с алиэкспресс гаджеты с алиэксресс электроника с китая электроника с alixpress электроника с алиэкспрес
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
163
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
92
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
44
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
53

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 163
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
24 апреля 2020 92

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 получил одну из лучших графических модификаций, которая действительно работает, не сказываясь на общей производительности
21
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
102
Цена на Xiaomi Redmi Note 8 опустилась до 137 долларов, снизившись на 45 долларов
7
Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
5
Новая Assassin’s Creed будет про историю тамплиеров – орден ассасинов перешёл на второй план
41
Blackview BV9900 Pro с тепловизором доступен по скидке на AliExpress
+
Первые достоверные подробности о сроках выхода и некоторых характеристиках настольных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии
34
Honor X10 получит 120-Гц дисплей и будет стоить от 280 долларов
1
Стала известна возможная дата и время анонса видеокарт следующего поколения NVIDIA Ampere
9
Intel Core i9-10900K в паре с 4 модулями DDR4-3800 превзошёл AMD Ryzen 9 3950X в бенчмарке 3DMark Time Spy
32
Изображения нескольких системных плат MSI на основе чипсета Z490 стали достоянием общественности
13
Alien Blackout раздают бесплатно на Android и iOS
4
Zen 4 и DDR5: определён курс развития настольных процессоров AMD на 2022 год
44
Xiaomi Redmi Note 8 упал в цене до рекордно низкого уровня
3
GeForce GTX 1060 3GB в 2020 году - тестирование популярной видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com
6
Анонсирована оболочка MIUI 12 – список нововведений
2
AMD против Intel в 2020-м - выясняем у кого преимущество и изучаем цены и характеристики
11
Рейтинг разгона DDR4 возглавляет ложный рекорд
1
GPU AMD RDNA 2 с SoC Samsung Exynos станут основой Nintendo Switch следующего поколения
26
Стоимость Intel Core i7-9700K снизилась до 330 долларов, а Core i5-9600K упал в цене до 190 долларов в магазине Microcenter
12

Популярные статьи

Неудавшийся суперкулер с Aliexpress
80
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
163
Моя подборка ТОП-7 смартфонов бюджетной категории с поддержкой NFC
14
S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
46
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
25
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
87
Сводка актуальной информации о Cyberpunk 2077 - ход разработки, детали сюжета и геймплея, информация о движке игры, предполагаемые системные требования и мультиплеер
22
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Мой непростой опыт заказа через Яндекс.Еду во время самоизоляции
27

Сейчас обсуждают

Legioner1804
00:30
Дешевле - не значит выгоднее. Здесь нужно хорошо подумать.
Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X и AMD Ryzen 7 3800X в масштабном тестировании от Hardware Times
Юра Репченко
00:30
Все от сборки зависит. Линь это всего лишь операционная система. На мой взгляд не очень удачная. Вещь сама в себе. Помоему принцип построения ОС Билли изначально лучше.
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
Legioner1804
00:28
Мне совсем не жалко добавить 30$ и купить 9700. 10% преимущества в игровых приложениях для меня существенны. А что там в бенчмарках, которых не один десяток и не понятно для чего, и до программ типа в...
Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X и AMD Ryzen 7 3800X в масштабном тестировании от Hardware Times
Андрей Чехонин
00:28
это давно ясно
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
A Mi Dauni
00:24
А где кнопка пожарной тревоги?
Системные платы на базе чипсета Intel B460 могут получить функции оверклокинга CPU и ОЗУ
Роман Голубев
00:23
нет. я так понял, тебе любую бабищу покажи, для тебя все будут красивыми? красивых людей намного меньше, чем ты думаешь.
Sony поспешила назвать новую дату релиза The Last Us Part II, игра выйдет уже в июне
E. S.
00:22
Если комп - дерьмо, то и ОС должна соответствовать
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
slKvEn
00:14
И за это скажем Лизе СПАСИБО!
Системные платы на базе чипсета Intel B460 могут получить функции оверклокинга CPU и ОЗУ
Li Ya
00:12
Я узнала новость стартовала бесплатная раздача Total War: SHOGUN 2 А на этом сайте тишина ! Поэтому решила написать про то, что стартовала бесплатная раздача Total War: SHOGUN 2
В Steam стартовала бесплатная раздача Total War: SHOGUN 2
terenty79
00:00
Раньше всегда проглядывал уценку ДНс, туда частеньк привозили всякие восстановленные видеокарты, и полежав с пол месяца месяц на витрине, магазин уценял их до реально доступных цен. Но с началом очере...
GeForce GTX 1060 3GB в 2020 году - тестирование популярной видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем