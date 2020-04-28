Мини проектор

Перед Вами мини проектор Мини-проектор AUN W18. Его яркость - 2800 люмен. Разрешение - 1920 х 1080. Мощность проектора - 60 Вт. На устройстве имеются порты HDMI, VGA, USB, AV, слот под SD карту, а также AUX выход. Внутри имеется встроенный динамик на 5 Вт. Девайс поддерживает большинство мультимедийных форматов. Стоимость проектора составляет 5414 рублей, с доставкой из России. Посмотреть товар

Цена: 4 330,92 - 6 135,73 руб.

Звуковая машина для сна

Многие люди не могут толком уснуть в полной тишине. Некоторым мешает шум в ушах, а другие просто привыкли засыпать под шум телевизора, к примеру. Зачастую и дети тоже плохо спят в тишине, здесь-то и выручит генератор шума. Неспроста у него более 1000 заказов.

В это устройство загружено много программ. Это и белый шум, и шум водопада, шум морских волн, несколько колыбельных, пение птиц и так далее. Можно включать не на всю ночь, а устанавливать таймер для отключения, при необходимости. Посмотреть товар

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AWEI TWS Bluetooth V5.0 беспроводные наушники

Цена: 959,70 руб.

Смотрятся они очень круто. В комплекте амбушюры нескольких размеров. Можно выбрать либо черный, либо белый цвет. Ну и самое главное для таких наушников, заряжаются в футляре док-станции за час с небольшим, а заряда хватает примерно на 4-5 часов минимум. То есть показатели вполне достойные. Ну и самое главное, это хорошая цена для такого качества. Посмотреть товар

Цена:1 497,22 - 1 776,36 руб.

Чехол на Apple Airpods

Оригинальные наушники Apple Airpods всегда лежат в кейсе. Этот кейс между прочим тоже стоит больших денег, так что Китайцы придумали для него защиту. Это силиконовый чехол сверху. Такой чехол способен защитить кейс от падений, ударов, царапин и поломок. У чехла есть 5 разных расцветок. Кроме того, что чехол противоударный, он ещё и не скользит в руках. То-есть его сложнее выронить, чем кейс. Так что обратите внимание на эту вещицу и прикупите. Тем более стоит она всего-то ничего. Чуть больше, чем 200 рублей, а заказов - куча. Посмотреть товар

Цена: 216,86 руб.

Светильник с датчиком движения

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Дополнительное освещение, не требующее лишней розетки. Почему бы и нет? Особенно, если оно не слепит глаза ночью, включается по движению, чтобы каждый раз не щелкать выключателем, с аккумулятором 500мАч, который обеспечит энергией светильник до 150 дней. Применить такой светильник можно в прихожей, шкафу, на лестнице, чтобы спокойно спускаться при свете. Также светильник хороший компаньон, его можно взять с собой в более темные уголки Вашего дома, просто сняв с своего крепления, которое крепится на двусторонний скотч. Посмотреть товар

Цена: 860,50 руб.

USB светодиодная лента с пультом дистанционного управления

Светодиодная лента с контроллером управления, есть множество режимов работы с выбором освещения и цвета. Управляется дистанционно с пульта на расстоянии до 2 метров. Крепится на любую поверхность на двухсторонний скотч. Питание от 5 вольт, с током в 2 ампера. Подойдет для украшения и обустройства освещения как дома так и в авто. Посмотреть товар

Цена: 499,08 - 749,00 руб.

Контроллер ДХО для авто

Готовый контроллер для дневного света, включается вместе с зажиганием, выключается через 15 сек после глушения двигателя, вернее лампы гаснут плавно, так как понижается напряжение - смотрится красиво. Все работает и настроено, просто подключите. Для любого авто, водонепроницаемый. Посмотреть товар

Цена: 149,19 руб.

Карманный складной охотничий нож

Карманный складной нож для охоты, рыбалки и походов, изготовлен из прочного нержавеющего металла. Подойдет для резки различных материалов, открывания банок, мяса и рыбы и как спасательный многофункциональный инструмент для выживания. Размер 20 см, прочность металла 57 единиц, вес 138 грамм. Складная удобная конструкция. Посмотреть товар

Цена: 632,11 - 774,37 руб.

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