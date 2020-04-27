ROCK USB Автомобильное зарядное устройство 3.4A

Небольшое, но качественное зарядное устройство для ваших гаджетов. Особенно вас обрадует цена. Основная особенность - два USB порта и встроенный вольтметр. Посмотреть товар

Цена: 134,36 руб.

Геймерское кресло

Если Вы любите играть в различные компьютерные игры или ведете стримы? То вам обязательно необходимо крутое и удобное геймерское кресло. Кресло имеет обшивку из синтетической кожи, фиксированные подлокотники с двух сторон и две небольшие подушки: для шеи и поясницы. Спинку кресла можно наклонять до 180 градусов. На выбор три цветовых оформления – синий, оранжевый и розовый. Выдерживает массу до 150 кг. Посмотреть товар

Цена: 8 982,40 руб.

Игровые наушники с глубокими басами

реклама

Стерео гарнитура для игр и медиа работы, со встроенным микрофоном, проводная система с подключением через разъем аудиокабеля на 3,5 мм. Удобный дизайн, регулируемый размер. Динамик с чувствительностью 115 дб, длинна кабеля 2 метра. Есть регулятор уровня звука, размер изделия 25 на 15 см, вес 300 грамм.

Посмотреть товар

Цена: 1 188,44 - 1 533,92 руб.

Медная оплетка для снятия припоя

При работе с электроникой проблематичнее всего выпаять какие-либо элементы, если это необходимо.

Можно просто нагреть припой паяльником и извлечь нужный элемент, но что делать когда на нем куча контактов, ведь со всеми сразу паяльник не справится.

Вот тут-то на помощь приходит медная оплетка, которую, в принципе, можно добыть ободрав старый кабель от польской антенны. Ну или заказать из Китая. Это самая обычная медная оплетка, безо всяких магических свойств (кроме тех, конечно, которыми она всегда обладала). Прикладываете, значит ленту к припою, нагреваете паяльником и весь припой остается на оплетке. Ну разве не прелесть? Кстати, перед работой необходимо обработать ленту жидким флюсом (лучше именно жидким, иначе работать будет не очень удобно).

Без флюса работать тоже можно, но эффективность, естественно, ниже.

Длина оплетки: 1,5 м. Ширина: 3,5 мм/2,0 мм

реклама

Цена: 65,26 - 76,01 руб.

Скандинавские качели

Очень стильный аксессуар для дома - светящееся кресло. Выглядит очень необычно, стильно и дорого. Тут можно довольно удобно расположиться и отдыхать, а можно сделать несколько стильных фотографий. Конечно, стоит эта штука достаточно дорого, но и вид имеет крайне стильный. Посмотреть товар

Цена: 84 296,32 руб.

Yeelight настольная лампа pro Smart WIFI

Перед Вами необычная настольная лапа от Китайского бренда Yeelight. Дело в том, что данное устройство содержит в себе модуль беспроводной зарядки для гаджетов. Модель с приставкой Pro имеет мощность 18 Вт. Эта лампа работает по WiFi, и способна подключаться к устройствам с операционными системами Android (от 4,4) и IOS (от 9 версии). Посмотреть товар

Цена: 3 450,93 - 6 141,05 руб.

Пылесос

Беспроводной пылесос от хорошо зарекомендовавшей себя фирмы Vacmaster. Доставка из России. На одном заряде пылесос способен проработать 30 минут в стандартном режиме, чего вполне должно хватить для уборки во всей квартире. В мощном высокоскоростном режиме заряда хватит на 6 минут.

Низкий уровень шума - 65 дБ. Мощность всасывания 6 килопаскалей. Насадка может поворачиваться на 150 градусов. На ручке есть сенсорная кнопка включения и индикатор батареи. Самое интересное, что пылесос съёмный и вы можете открепить его от швабры, чтобы пропылесосить в салоне машины или вдоль плинтусов. Насадка имеет светодиодную подсветку. Есть функция самоочищения, которая запускает быстрое вращение щёток, чтобы избавить их от прилипшего мусора и волос. Рейтинг пылесоса 4.9 ⭐️. Посмотреть товар

Цена: 5 320,35 руб.

Видеорегистратор 360 G300

Качественный видеорегистратор от 360 G300. Устройство выполнено в очень компактном форм-факторе, его вес составляет 320 грамм. Прибор оборудован Wi-Fi и GPS. Устройство записывает видеоролики в формате FullHD, имеется инфракрасный фильтр. Есть встроенный всенаправленный микрофон с шумоподавлением и динамик высокой мощности. В устройство даже поместили дисплей. Посмотреть товар

Цена: 4 529,59 руб.

Тестер аккумуляторов и повербанков

Согласен, вы не каждый день будете мерить емкость авто аккумулятора или повербанк, но, думаю, для профессионалов, для кого измерение - это работа, подойдет точно. Это один из самых популярных тестеров аккумов на Али, что я нашел. Можно распечатывать рабочую карту-таблицу на бумагу, выводить данные на монитор ПК и много всякой другой фигни, ой пардон, нужной информации. Советую после приобретения обновить прошивку на самую последнюю через комп, это скажется на быстроте работы и добавит несколько функций, которых не было по умолчанию. Посмотреть товар

Цена: 2 740,02 руб.

Больше полезных товаров вы можете найти в телеграм канале.