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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: скандинавские качели, геймерское кресло, игровые наушники и другое

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-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
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i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

ROCK USB Автомобильное зарядное устройство 3.4A

Небольшое, но качественное зарядное устройство для ваших гаджетов. Особенно вас обрадует цена. Основная особенность - два USB порта и встроенный вольтметр. Посмотреть товар

Цена: 134,36 руб.

Геймерское кресло

Если Вы любите играть в различные компьютерные игры или ведете стримы? То вам обязательно необходимо крутое и удобное геймерское кресло. Кресло имеет обшивку из синтетической кожи, фиксированные подлокотники с двух сторон и две небольшие подушки: для шеи и поясницы. Спинку кресла можно наклонять до 180 градусов. На выбор три цветовых оформления – синий, оранжевый и розовый. Выдерживает массу до 150 кг. Посмотреть товар

Цена: 8 982,40 руб.

Игровые наушники с глубокими басами

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Стерео гарнитура для игр и медиа работы, со встроенным микрофоном, проводная система с подключением через разъем аудиокабеля на 3,5 мм. Удобный дизайн, регулируемый размер. Динамик с чувствительностью 115 дб, длинна кабеля 2 метра. Есть регулятор уровня звука, размер изделия 25 на 15 см, вес 300 грамм.

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Цена: 1 188,44 - 1 533,92 руб.

Медная оплетка для снятия припоя

При работе с электроникой проблематичнее всего выпаять какие-либо элементы, если это необходимо.
Можно просто нагреть припой паяльником и извлечь нужный элемент, но что делать когда на нем куча контактов, ведь со всеми сразу паяльник не справится.
Вот тут-то на помощь приходит медная оплетка, которую, в принципе, можно добыть ободрав старый кабель от польской антенны. Ну или заказать из Китая. Это самая обычная медная оплетка, безо всяких магических свойств (кроме тех, конечно, которыми она всегда обладала). Прикладываете, значит ленту к припою, нагреваете паяльником и весь припой остается на оплетке. Ну разве не прелесть? Кстати, перед работой необходимо обработать ленту жидким флюсом (лучше именно жидким, иначе работать будет не очень удобно).
Без флюса работать тоже можно, но эффективность, естественно, ниже.

Длина оплетки: 1,5 м. Ширина: 3,5 мм/2,0 мм

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Цена: 65,26 - 76,01 руб.

Скандинавские качели

Очень стильный аксессуар для дома - светящееся кресло. Выглядит очень необычно, стильно и дорого. Тут можно довольно удобно расположиться и отдыхать, а можно сделать несколько стильных фотографий. Конечно, стоит эта штука достаточно дорого, но и вид имеет крайне стильный. Посмотреть товар

Цена: 84 296,32 руб.

Yeelight настольная лампа pro Smart WIFI

Перед Вами необычная настольная лапа от Китайского бренда Yeelight. Дело в том, что данное устройство содержит в себе модуль беспроводной зарядки для гаджетов. Модель с приставкой Pro имеет мощность 18 Вт. Эта лампа работает по WiFi, и способна подключаться к устройствам с операционными системами Android (от 4,4) и IOS (от 9 версии).  Посмотреть товар

Цена: 3 450,93 - 6 141,05 руб.

Пылесос

Беспроводной пылесос от хорошо зарекомендовавшей себя фирмы Vacmaster. Доставка из России. На одном заряде пылесос способен проработать 30 минут в стандартном режиме, чего вполне должно хватить для уборки во всей квартире. В мощном высокоскоростном режиме заряда хватит на 6 минут.

Низкий уровень шума - 65 дБ. Мощность всасывания 6 килопаскалей. Насадка может поворачиваться на 150 градусов. На ручке есть сенсорная кнопка включения и индикатор батареи. Самое интересное, что пылесос съёмный и вы можете открепить его от швабры, чтобы пропылесосить в салоне машины или вдоль плинтусов. Насадка имеет светодиодную подсветку. Есть функция самоочищения, которая запускает быстрое вращение щёток, чтобы избавить их от прилипшего мусора и волос. Рейтинг пылесоса 4.9 ⭐️.Посмотреть товар

Цена: 5 320,35 руб.

Видеорегистратор 360 G300

Качественный видеорегистратор от 360 G300. Устройство выполнено в очень компактном форм-факторе, его вес составляет 320 грамм. Прибор оборудован Wi-Fi и GPS. Устройство записывает видеоролики в формате FullHD, имеется инфракрасный фильтр. Есть встроенный всенаправленный микрофон с шумоподавлением и динамик высокой мощности. В устройство даже поместили дисплей.Посмотреть товар

Цена: 4 529,59 руб.

Тестер аккумуляторов и повербанков

Согласен, вы не каждый день будете мерить емкость авто аккумулятора или повербанк, но, думаю, для профессионалов, для кого измерение - это работа, подойдет точно. Это один из самых популярных тестеров аккумов на Али, что я нашел. Можно распечатывать рабочую карту-таблицу на бумагу, выводить данные на монитор ПК и много всякой другой фигни, ой пардон, нужной информации. Советую после приобретения обновить прошивку на самую последнюю через комп, это скажется на быстроте работы и добавит несколько функций, которых не было по умолчанию. Посмотреть товар

Цена: 2 740,02 руб.

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Ты же знаешь ответ на вопрос почему кот яйца лижет? Вот и тут ответ такой же - по тому что хочу и могу.
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10:48
>>Не вижу такого же прогресса со стороны линя Вот такими речами ты себя с головой и выдаешь. :)
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BAHUK
10:48
Ору с вас, какие же вы убогие. Лишь бы минус поставить. Да, вы можете быть несогласны со мной, но в последнем своем сообщении, на которое я сейчас отвечаю, я написал ФАКТ и все равно словил минусы 😄....
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Kasyan
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Потому что у Зелота 50 рублей отобрали и он пирожок не купит!
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whitespirit
10:46
Ой да у неё столько денег что для неё жизнь и так праздник. Одним приколом больше, одним меньше.
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Yilec
10:46
Ну, по его комментариям КТО-ТО должен сделать аналоги программ win в linux, тогда он соизволит не плеваться в сторону Linux. Наверно это действительно не фанатизм, это долбо***зм :)
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Опричник
10:45
В начале? о_0 Пойду-ка я назад... А ты лучше перечитай пару комментов выше. Вин, за 10 лет сумела пройти путь от 3.0 до 2к и за следующие 10 от 2к до 7СП1. Не вижу такого же прогресса со стороны линя.
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Kasyan
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А чего так мало?! Бери выше 200 рублей будет, по заветам Степки Демуры!
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Keltis
10:44
Скорее всего он не особо разбирался что продает и всё.
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