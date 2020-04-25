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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: Bluetooth‑колонка Xiaomi, WHIZZER беспроводные Bluetooth наушники, авто сканер и другое

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Декодер с поддержкой блютуз 5.0

Приборчик однозначно для профи, если кто не разбирается в электронике вряд ли что то поймёт. Нужен для работы с профессиональным звуком, чаще всего применяется на студиях звукозаписи. В наличии экран небольшого формата и есть несколько разъемов мини джек. Так же благодаря реализованной технологии блютуз можно подавать звук с телефона или ноутбука на расстоянии. Посмотреть товар

Цена: 19 883,34 - 23 024,11 руб.

Bluetooth‑колонка Xiaomi

Качественная беспроводная колонка оснащена аккумулятором на 1 800 мА·ч, который на одном заряде работает до восьми часов. Также есть встроенный микрофон для голосовых вызовов, беспроводное зарядное устройство и семь предустановленных звуков, в том числе белый шум. Его можно включить, когда хочется расслабиться и скорее уснуть. Посмотреть товар

Цена: 2 217,97 руб.

WHIZZER TP1S беспроводные Bluetooth наушники

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В последнее время я пользуюсь только беспроводными наушниками. Но у меня были наушники ещё из самых первых моделей и конечно же я захотела прикупить что-то более новое. Выбрала эту модель, так как она мне безумно понравилась внешне и по отзывам очень даже хороша. Посылка шла недолго, упаковка на высоком уровне, поэтому наушники не пострадали. В работе мне безумно нравятся, звук шикарный, заряда хватает на долго и подключаются мгновенно. Ничуть не сожалею о потраченных деньгах!
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Цена: 3 799,48 руб.

Гаджет против насекомых

Устройство работает по принципу люстры - с помощью света притягивает насекомых, комаров, мух, а потом обезвреживает. У устройства есть встроенная каталитическая лампа и распространение происходит на 360 градусов. Устройство нравится тем, что не работает от прямой сети, наоборот. У него есть встроенный аккумулятор и заряжается от usb. Можно хранить на столе, можно подвесить. Так же есть специальный куллер с воздухом, который всасывается и затягивает за собой насекомых. Размер такого устройства 220*120 мм. У товара на AliExpress уже есть 1700 заказов. Посмотреть товар

Цена: 1 380,38 руб.

130 дБ громкий брелок

В случае опасности, кражи или отпугнуть собаку нужно просто нажать кнопку. Встроенный динамик сразу же включит сирену или звуковое оповещение(звук очень громкий и не приятный), которое привлечет внимание окружающих. А вот у нападавшего сразу появятся проблемы. Такой брелок чаще всего покупали для пожилых людей или маленьких детей, так как именно они больше всех подвержены опасностям.

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Цена: 140,50 руб.

Авто сканер

Диагностический прибор сканер для определения неисправностей в авто, распознает ошибки двигателя и главных узлов в работе системы управления. Имеет специализированный разъем для подключения к бортовому компьютеру. На приборе есть световая индикация. Поддержка языков, простой интерфейс, питание от 1,5 вольт. Есть канал bluetooth для передачи результатов тестирования. Посмотреть товар

Цена: 499,03 руб.

 Ночник с датчиком света

Такое решение является весьма удобным, так как ночник самостоятельно включается, когда становится темно. Датчик сам распознает темноту, после чего включается мягкое освещение. Можно выбрать цвет свечения. При заказе нужно выбрать правильный тип розетки: доступна европейская розетка и американская. Посмотреть товар

Цена: 102,11 руб.

Швабра с распылителем воды

Приходит швабра хорошо упакованная, в разобранном виде, но собрать её очень легко. В наборе 3 дополнительные тряпочки из микрофибры. Конструкция данной швабры такова, что она может вращаться на 180 градусов, поэтому ей очень удобно пользоваться и получается мыть полы намного быстрее чем обычно. Объем резервуара для воды составляет 300 мл. Спрей хорошо распыляет воду по поверхности пола. Высота - 120 см.Посмотреть товар

Цена: 986,53 - 1 758,10 руб.

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