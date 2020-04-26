Резервуар для СВО

Поставляется данное приспособление в нейтральной коробке с фирменной надписью "Barrow". Внутри коробки находится упакованная в воздушную пленку колба, два хомута, набор винтовых креплений, а также два Г-образных крепления, предназначенные для расширения возможностей монтажа резервуара. Этот резервуар имеет великолепное качество исполнения, а его конструкция мало чем отличается от подобных устройств других производителей. Немаловажным преимуществом данного резервуара является его цена, что, впрочем, характерно для всех комплектующих китайского производства.

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Цена: 2 309,32 - 2 724,66 руб.

Адаптер питания для Huawei

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Данная док-станция предназначена для телефонов марки Huawei. Вы с легкостью можете передавать на компьютер или экран видео, фото, игры и так далее. У неё множество разъемов для USB-кабелей, SD карт.

Также к данной док-станции можно подключать мышку и клавиатуру. Производство китайского бренда Baseus. Отзывы о товаре очень хорошие. Покупатели отмечают, что адаптер хорошо работает, многофункциональный. Оценка 5 звезд. Посмотреть товар

Цена: 2 302,42 - 5 373,32 руб.

Портативный ручной адаптер держатель для камеры GoPro 5/6/7

Портативный ручной адаптер-держатель для экшн-камеры формата GoPro. Если вы любитель поснимать крутые видео и красивые фотки, то я думаю этот гаджет вас заинтересует. Подойдет для тех кто уже пользуется стабилизатором для смартфонов и для того чтобы вам не пришлось покупать еще и отдельный для вашей экшен-камеры, китайцы придумали такой хитрый переходник. Посмотреть товар

Цена: 1 044,11 руб.

Электрическая зубная щетка Seago Sonic SG-507

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В комплекте 8 шт сменных насадок (каждая в запечатанном индивидуальном пакетике) + зарядное. Щётка выглядит очень круто! Стильно! 5 режимов, начиная с самого интенсивного до самого щадящего ваши зубы. Не тяжёлая, в руке лежит очень комфортно и удобно. При первой чистке замечаний не нашли, очень понравилось. Чистит заметно лучше обычных щеток, особенно при соблюдении правильной техники чистки полости рта. Таймер и остановка при нажатии очень помогают не переусердствовать и не повреждать эмаль. Между зубов налет вычищает примерно как обычная щётка, в этом плане чудес ждать не стоит. Посмотреть тов ар

Цена: 1 320,49 - 3 128,49 руб.

Универсальный авто блютуз

Заказал универсальный автомобильный bluetooth, для того чтобы иметь возможность слушать в своем грузовичке музыку. Обычно для грузовых машин мало чего найдешь, а тут увидел на сайте и сразу же приобрел. Подключить адаптер нет проблем, работает исправно. Подходит для стерео с 2 RCA AUX IN Music Audio. Настроить можно быстро и звук передает отлично. Сначала подключил через провода к автомашине, потом через адаптер включил стерео систему. Теперь езжу с музыкой по всем дорогам. Посмотреть товар

Цена: 599,60 руб.

Микро фен

Микро паяльная станция, сочетает в себе фен и паяльный инструмент для работы с электроникой и прочими материалами. Фен хороший, удобные регулировки температуры, а также скорость оборотов вентилятора. Перед запуском плата была проверена на качество пайки, пайка деталей выполнено качественно. Мощность прибора 700 ватт, быстрый набор температуры. В комплекте есть насадки, работает от сети 220 вольт. Есть датчик автоматического отключения. Размер 20 на 10 см, вес 600 грамм. Посмотреть товар

Цена: 1 693,61 - 1 898,59 руб.

Внешний аккумулятор FLOVEME

Повер банк на 20 000 mAh, внешний вид классический чёрный, есть все нужные разъёмы для подключения устройств максимум можно заряжать 2 сразу. Отдельно хочется сказать о размере, для своего объёма достаточно компактный и есть индикатор который показывает уровень заряда всего 4 деления каждый отвечает за 5000 mAh. Мне хватает на 5-6 зарядок телефона. Посмотреть товар

Цена: 1 013,40 - 1 125,49 руб.

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