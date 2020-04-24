Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: мини компьютер, робот пылесос, профессиональная паяльная и другое

для раздела Блоги
+
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Xiaomi бактерицидная кварцевая лампа

Ультрафиолет + озон с двойной мощной стерилизацией для тщательной дезинфекции. Применяется для дезинфекции как помещений: комнат, офисов, квартир, так и для вещей: матрасов, подушек, одежды. Автоматически отключается через 30 минут, поэтому можно оставить включенным уходя из дома. Посмотреть товар

Цена: 1 546,97 - 2 361,53 руб.

Мини компьютер Windows 10 6 Гб RAM 128 Гб SSD

Представляю Вашему вниманию портативный, можно сказать даже карманный, ноутбук GPD. Несмотря на свои размеры, данная штука имеет довольно неплохие характеристики. Процессор - Intel Celeron на 4 ядра, объем оперативной памяти - 8 гигабайт, SSD - на выбор от 128 гигабайт до 1 терабайта. Установлена операционная система Windows 10. Ноутбук отлично подойдет в качестве рабочей лошадки, которую можно всегда носить с собой. Экран - 6 дюймов, сенсорный. Стоимость ноутбука варьируется от 30 665 до 54 365 рублей. Посмотреть товар

Цена: 31 664,10 - 54 364,22 руб.

Светодиодная лента для декора автомобиля

реклама

Неоновая светодиодная лента для украшения автомобиля предлагается в 10 популярных цветах. В основном она используется для модной отделки приборной панели и функциональных элементов.Это могут быть двери, подсветка задних сидений или бардачка. Лента доступна в диаметрах 2-3 мм с разными вариантами подключения в автомобиле. Это может быть USB, прикуриватель, контроллеры на 3V и 5V, включая контроллер с дистанционным управлением. Светодиодную ленту можно приобрести длиной от 2 м до 5 м.Посмотреть товар

Цена: 75,24 - 409,20 руб.

POWKIDDY портативная игровая консоль

Любите играть в различные мобильные игрушки, но не хотите часто садить батарею у телефона? Такая крутая приставка будет крутым подспорьем для вас. По размеру кстати очень хорошо и удобно размещается в руках. Имеется встроенный экран, удобные кнопки управления для игры и один небольшой стик как на геймпаде. Приставка работает от аккумулятора и его хватает на достаточно продолжительное время игры. Она отлично подойдет, чтобы скоротать свободное время.Посмотреть товар

Цена: 6 010,53 руб.

UNIWA мини мобильный телефон

Чтобы вы понимали — он меньше, чем обычная зажигалка. Длина телефона — 6 сантиметров, ширина — 1 сантиметр. Телефон имеет слот для одной sim-карты, есть поддержка 2G/3G сетей. Телефонная книга рассчитана на 200 номеров. Телефон работает без глюков, поэтом было много положительных отзывов. Посмотреть товар

реклама

Цена: 1 160,04 руб.

Nby 008 портативный Bluetooth динамик fm-радио 10 Вт

Портативный девайс с беспроводной связью через bluetooth, на 10 ватт мощности. Располагает функциями радио, проигрывание всех медиа треков. Есть кнопки управления громкостью и настройки. Работает автономно от батареи, заряжается от usb кабеля. Превосходный звук на частотах от 100 герц до 20 кгерц. Посмотреть товар

Цена: 1 533,92 руб.

Liectroux Q7000 робот пылесос

Девайс с встроенной навигацией, гироскопом, есть режимы влажной и сухой уборки, пылесборник на 0,6 литров. Время работы 1 час, выполняет уборку на любых поверхностях. Питание от 14 вольт, есть встроенная батарея на 2000 ма.ч. Мощность 500 ватт, отлично справляется с пылью и мелким сором на любой площади. Размер 340 на 90 мм. Посмотреть товар

Цена: 11 746,21 - 18 127,55 руб.

Паяльная станция YIHUA

Профессиональная паяльная станция, которая позволяет осуществлять пайку плат и микросхем с максимальным удобством и качеством работы. Паяльная станция имеет мощность в 60 Вт и позволяет разогреть паяльник до 480 градусов. Выставлять необходимую температуру можно вручную, вся информация отображается на дисплее. Паяльная станция обладает нижним подогревом, феном и паяльником, нагрев происходит очень быстро. Для ремонтной мастерской или домашнего использования самое то. Посмотреть товар

Цена: 15 488,88 - 15 834,35 руб.

Стоп разряд

Данное устройство предназначается для защиты вашего автомобильного аккумулятора от разряда разных типов. Маленькая коробочка монтируется в разрыв минусовой клеммы АКБ, затем устройство будет контролировать напряжение. При малейшей утечке или замыкании устройство не позволит полностью разрядиться аккумуляторной батарее и обесточить бортовую сеть. Внутри имеется датчик вибрации. Чтобы все восстановить, нужно легонько ударить по колесу или лобовому стеклу. В результате цепь будет восстановлена и напряжения будет достаточно, чтобы завести силовой агрегат машины. Это действительно очень полезное устройство, которое может пригодиться каждому автомобилисту.  Посмотреть товар

Цена: 3 950,00 руб.

Мужские часы

Ничто так не дополняет мужской образ, как изысканные ручные часы. Кварцевый механизм с максимально точным временем и сроком службы 2 года, а за счет водонепроницаемости вы можете в них принимать душ и даже купаться. Сделаны часы из нержавеющей стали, поэтому сохранятся на долгое время и не будут выцветать.

Есть маленькие циферблаты, которые показывают секунды и минуты, что очень удобно. Аж 14 вариантов расцветок, а значит они придутся по вкусу даже самым взыскательным покупателям. Защитное покрытие предохраняет часы от падений и царапин.Посмотреть товар

Цена: 1 414,16 - 1 786,50 руб.

Больше полезных товаров вы можете найти в телеграм канале.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi гаджеты электроника гаджеты aliexpress гаджеты с aliexpress гаджеты из китая гаджеты xiaomi электроника с aliexpress гаджеты с алиэкспресс электроника aliexpress электроника из китая гаджеты для авто гаджеты с китая xiaomi новинки электроника xiaomi гаджеты с алиэкспрес электроника алиэкспресс гаджеты сяоми электроника с алиэкспресс гаджеты с алиэксресс электроника с китая электроника с алиэкспрес электроника с alixpress xiaomi с aliexpress xiaomi на aliexpress xiaomi по низкой цене xiaomi для дома xiaomi лучшее xiaomi новое xiaomi устройства xiaomi для отдыха xiaomi купить xiaomi на лето xiaomi обзор новинок xiaomi новый флагман
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
62
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
71
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
38
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
51
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 8 потерял в цене 110 долларов
1
NVIDIA и AMD готовятся к массовому производству видеокарт нового поколения – NVIDIA Ampere и AMD Big Navi прибудут в 2020 году
46
AMD Ryzen 3 3300X обошёл Intel Core i7-7700K и Core i3-10300 в Cinebench R15 и Cinebench R20
24
Micron выпустила один из самых быстрых геймерских SSD PCIe 4.0 на рынке по очень привлекательной цене – 3400 Мб/с и пятилетняя гарантия
34
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел почти на 40 долларов
10
Исходный код CS GO и Team Fortress 2 слит в сеть, игровые сервера Valve и компьютеры пользователей находятся под угрозой
18
Эксперты Тomshardware назвали сильные и слабые стороны процессоров AMD и Intel
74
Праздник геймера - в Epic Games Store и Indiegala стартовала бесплатная раздача сразу четырех игр: рогалик, выживач, стратегия и новелла
+
Геймерский Intel Core i7-7700K с трудом обошёл новый AMD Ryzen 3 3300X стоимостью 130 долларов в Cinebench R15
76
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
161
Официальный список смартфонов, которые первыми получат EMUI 10.1
2
Realme X50m представлен официально: 120 герц, Snapdragon 765G и 48 Мп за 20 000 рублей
3
Настольный вариант AMD Renoir ограничился скромным TDP
14
Эксперты TechSpot оценили целесообразность покупки NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году
26
RTX Voice можно запустить не только на картах GeForce RTX 20xx
13
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с сокетом 10-го поколения LGA1200 и Z490 материнскими платами
76
Два настольных процессора AMD Ryzen 4000 с TDP 35 Вт и 65 Вт замечены в Сети
2
Использование NVIDIA RTX Voice ощутимо снижает производительность в ряде бенчмарков — тестирование Wccftech
28
Знаменитый овекрлокер Der8auer разогнал 8-ядерный процессор AMD FX-8350 до 8 127 МГц, но всё равно остался позади бюджетного Ryzen 5 2600X в одноядерном тесте
24
Apple занизила частоту процессора в iPhone SE (2020)
7

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
37
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
70
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
69
Выясняем преимущества Linux перед Windows. Часть 2
142
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
28
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
62
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
24
Красивые белые видеокарты KFA2 (Galax), которые еще пока можно купить - Gamer, WTF, HOF и другие
22
10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
13

Сейчас обсуждают

Алексей
15:50
кому было нужно и была возможность перешли. а кому то хватает того, что есть...
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
smaximaa
15:49
я всегда вторым подтягиваюсь)))
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
smaximaa
15:49
если в линксе тест проходит, это значит что во всех сценариях использования ПК не будет внезапных бсодов, перезагрузок и тд
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Дмитрий Рэнд
15:48
Где сидушка с яйцами ради которой я сюда зашёл?
Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: надувной летний диван, бюджетный селфи-дрон и многое другое
Алексей
15:47
да и хрен с этими 20% =))) мне бы и 8700 хватило. я 8700к ES и купил себе изначально для игр. но он не слишком удачный попался и я его вернул продавцу доплатив разницу за 9900k es.
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
mimigen
15:47
Гугль, поиск по картинкам, цветная печать и на стенку. Или на лоб)) Таков алгоритм. Не надо расстраиваться. Все решаемо!
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
RadeoForce
15:47
Родина вас не забудет :-)
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Evgeniy Som
15:45
ты когда писал текст голову включал? тайминги он указал а то что с ростом частоты но неизменными таймингами меняется время такта, так это время такта, пкаким боком тут тайминги? которые одни и теже дл...
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
Алексей
15:45
а что кто то заставляет брать интел или наоборот амд? вроде все взрослые сами можем решить что для нас лучше))) или это не так весело как по критикавать чужой выбор?)))
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
korn87
15:45
ну блин, такой сочный жипег удалил((
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем