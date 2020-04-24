Xiaomi бактерицидная кварцевая лампа

Ультрафиолет + озон с двойной мощной стерилизацией для тщательной дезинфекции. Применяется для дезинфекции как помещений: комнат, офисов, квартир, так и для вещей: матрасов, подушек, одежды. Автоматически отключается через 30 минут, поэтому можно оставить включенным уходя из дома. Посмотреть товар

Цена: 1 546,97 - 2 361,53 руб.

Мини компьютер Windows 10 6 Гб RAM 128 Гб SSD

Представляю Вашему вниманию портативный, можно сказать даже карманный, ноутбук GPD. Несмотря на свои размеры, данная штука имеет довольно неплохие характеристики. Процессор - Intel Celeron на 4 ядра, объем оперативной памяти - 8 гигабайт, SSD - на выбор от 128 гигабайт до 1 терабайта. Установлена операционная система Windows 10. Ноутбук отлично подойдет в качестве рабочей лошадки, которую можно всегда носить с собой. Экран - 6 дюймов, сенсорный. Стоимость ноутбука варьируется от 30 665 до 54 365 рублей. Посмотреть товар

Цена: 31 664,10 - 54 364,22 руб.

Светодиодная лента для декора автомобиля

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Неоновая светодиодная лента для украшения автомобиля предлагается в 10 популярных цветах. В основном она используется для модной отделки приборной панели и функциональных элементов.Это могут быть двери, подсветка задних сидений или бардачка. Лента доступна в диаметрах 2-3 мм с разными вариантами подключения в автомобиле. Это может быть USB, прикуриватель, контроллеры на 3V и 5V, включая контроллер с дистанционным управлением. Светодиодную ленту можно приобрести длиной от 2 м до 5 м. Посмотреть товар

Цена: 75,24 - 409,20 руб.

POWKIDDY портативная игровая консоль

Любите играть в различные мобильные игрушки, но не хотите часто садить батарею у телефона? Такая крутая приставка будет крутым подспорьем для вас. По размеру кстати очень хорошо и удобно размещается в руках. Имеется встроенный экран, удобные кнопки управления для игры и один небольшой стик как на геймпаде. Приставка работает от аккумулятора и его хватает на достаточно продолжительное время игры. Она отлично подойдет, чтобы скоротать свободное время. Посмотреть товар

Цена: 6 010,53 руб.

UNIWA мини мобильный телефон

Чтобы вы понимали — он меньше, чем обычная зажигалка. Длина телефона — 6 сантиметров, ширина — 1 сантиметр. Телефон имеет слот для одной sim-карты, есть поддержка 2G/3G сетей. Телефонная книга рассчитана на 200 номеров. Телефон работает без глюков, поэтом было много положительных отзывов. Посмотреть товар

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Nby 008 портативный Bluetooth динамик fm-радио 10 Вт

Цена: 1 160,04 руб.

Портативный девайс с беспроводной связью через bluetooth, на 10 ватт мощности. Располагает функциями радио, проигрывание всех медиа треков. Есть кнопки управления громкостью и настройки. Работает автономно от батареи, заряжается от usb кабеля. Превосходный звук на частотах от 100 герц до 20 кгерц. Посмотреть товар

Цена: 1 533,92 руб.

Liectroux Q7000 робот пылесос

Девайс с встроенной навигацией, гироскопом, есть режимы влажной и сухой уборки, пылесборник на 0,6 литров. Время работы 1 час, выполняет уборку на любых поверхностях. Питание от 14 вольт, есть встроенная батарея на 2000 ма.ч. Мощность 500 ватт, отлично справляется с пылью и мелким сором на любой площади. Размер 340 на 90 мм. Посмотреть товар

Цена: 11 746,21 - 18 127,55 руб.

Паяльная станция YIHUA

Профессиональная паяльная станция, которая позволяет осуществлять пайку плат и микросхем с максимальным удобством и качеством работы. Паяльная станция имеет мощность в 60 Вт и позволяет разогреть паяльник до 480 градусов. Выставлять необходимую температуру можно вручную, вся информация отображается на дисплее. Паяльная станция обладает нижним подогревом, феном и паяльником, нагрев происходит очень быстро. Для ремонтной мастерской или домашнего использования самое то. Посмотреть товар

Цена: 15 488,88 - 15 834,35 руб.

Стоп разряд

Данное устройство предназначается для защиты вашего автомобильного аккумулятора от разряда разных типов. Маленькая коробочка монтируется в разрыв минусовой клеммы АКБ, затем устройство будет контролировать напряжение. При малейшей утечке или замыкании устройство не позволит полностью разрядиться аккумуляторной батарее и обесточить бортовую сеть. Внутри имеется датчик вибрации. Чтобы все восстановить, нужно легонько ударить по колесу или лобовому стеклу. В результате цепь будет восстановлена и напряжения будет достаточно, чтобы завести силовой агрегат машины. Это действительно очень полезное устройство, которое может пригодиться каждому автомобилисту. Посмотреть товар

Цена: 3 950,00 руб.

Мужские часы

Ничто так не дополняет мужской образ, как изысканные ручные часы. Кварцевый механизм с максимально точным временем и сроком службы 2 года, а за счет водонепроницаемости вы можете в них принимать душ и даже купаться. Сделаны часы из нержавеющей стали, поэтому сохранятся на долгое время и не будут выцветать.

Есть маленькие циферблаты, которые показывают секунды и минуты, что очень удобно. Аж 14 вариантов расцветок, а значит они придутся по вкусу даже самым взыскательным покупателям. Защитное покрытие предохраняет часы от падений и царапин. Посмотреть товар

Цена: 1 414,16 - 1 786,50 руб.

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