Llano охлаждающая подставка для ноутбуков/планшетов/телефонов

Эта система охлаждения для ноутбука отличная вещь. Если вы продолжительное время проводите при работе с ноутбуком. Можно кстати применять ее и к планшету, и к телефону. Сделана она из алюминиевого сплава. Размер около 30 сантиметров, поэтому с легкостью можно будет разместить на любом рабочем столе. Питается через usb.

Весит такой аппарат около 600 грамм. Посмотреть товар

Цена: 1 921,18 руб.

Кухонные цифровые USB-весы

Кухонные весы хорошего качества. Точность идеальная. Модели продаются в двух весовых вариантах: 5кг и 10кг. А минимальный вес от 1 грамма. Работать может от сети и от батареек/аккумулятора. В комплекте есть шнур USB. Стоимость весов - 1 тысяча при доставке из России и 890 рублей при доставке из Китая. Посмотреть товар

Цена: 893,87 - 1 090,47 руб.

Мини электронные весы

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Отличные мини весы для домашнего использования, можно замерять лекарства, травы, делать точные пропорции для рецептов, металлы и другие вещества. Есть множество интересных функций, таких как минусовка тары, автоматическое выключение, автоматическая калибровка, различные единицы измерения и защита от перегрузки. Размеры весов: 120х62х20мм, размеры чаши - 2.2х2мм, емкость измерения 100-500 грамм, точность: 0,01г, две батарейки мизинчика. Посмотреть товар

Цена: 283,37 - 309,63 руб.

Адаптер для ноутбука

Перед Вами отличное современное решение для ноутбука. Это, своего рода, адаптер от Китайской компании Sunvalley. Данное устройство позиционируется, как два в одном. Во-первых, это дополнительное охлаждение для ноутбука - в виде внутреннего вентилятора, а во-вторых это адаптер для SSD накопителей типа M.2. С таким адаптером Вы сможете проапргейдить свой старый ноутбук и сделать его еще быстрее. Стоимость адаптера составляет 1075 рублей. Посмотреть товар

Цена: 1 073,76 руб.

Лазерный дальномер

Этот дальномер хорошо измеряет различные расстояния и площади. Поэтому подойдет для ремонта, переделки комнаты или интерьера. Есть подсветка дисплея, большая емкость памяти, управляемый звук и устойчивый к царапинам корпус. Измеритель небольшой по размеру. Можно взять с собой и положить в карман. Также в комплект входит светоотражающая пластина и сумка. Цвет измерителя - оранжевый и черный. Отзывы хорошие. Посмотреть товар

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Двухдиапазонная рация

Цена: 1 169,27 - 2 562,20 руб.

Двухдиапазонная рация Xiaomi Mijia Walkie Talkie, отличается мощностью передачи 5 Вт - без помех можно общаться на расстоянии до 6 км. С емкой батареей и низким энергопотреблением. В режиме ожидания может продержаться около 13 дней и обеспечить до 15 часов работы в режиме беседы. Водонепроницаемый корпус, миниатюрный размер, модный дизайн – все это особенности представленной модели. Встроенная функция фонарика, функция прослушивания, функция радио, функция сканирования, функция будильника, функция блокировки клавиатуры. Подходит для туризма, альпинизма, велоспорта. Посмотреть товар

Цена: 7 499,54 руб.

USLION магнитный автомобильный держатель

Этот держатель в последнее время становится все популярнее, что неудивительно, ведь он при своих габаритах выполняет ту же самую функцию, что и большие приспособления. К тому-же стоимость товара очень низкая. В комплекте есть два магнита. Один из них фиксируется в салоне автомобиля, он довольно маленький, поэтому разместить его можно в любое удобное место. Второй держатель фиксируется на смартфон, он уже чуть больше – это сделано для того, чтобы гаджет крепко прикреплялся к магниту. В результате получаем очень простое, малозаметное и крайне эффективное решение, которые всегда будет под рукой. Магнит на смартфон будет работать и через чехол. Посмотреть товар

Цена: 155,80 руб.

Светодиодный ночной светильник для унитаза с датчиком движения

Очень необычный ночник, который будет подсвечивать унитаз. Подсветка плавно переливается из одного цвета в другой. Есть возможность приостановки и фиксации определенного цвета. Такое решение здорово смотрится ночью и полностью выполняет свою функциональную принадлежность. Устройство работает от трех батареек. Кроме того, имеется датчик движения, что существенно увеличивает продолжительность работы.



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Цена: 155,80 - 273,23 руб.

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