Увлажнитель воздуха с usb зарядкой

Увлажнитель работает в качестве ночной лампы, красиво переключает цветовую подсветку в темноте, объем 300 мл, достаточно для 12 часов работы. Ставлю на ночь. Питание от сети, внешнего аккумулятора или ноутбука. Работает по технологии нано распыления, способен увлажнить и очистить воздух вокруг вас. Часто мы сталкиваемся со слишком сухим воздухом особенно в городских квартирах, увлажнитель помогает сбалансировать атмосферу в доме. Подходит для дома, автомобиля, офиса.

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Цена: 1 091,27 - 1 479,69 руб.

Квадрокоптер дрон X Pro RTF

Бесшумный квадрокоптер на 4х двигателях, работает от аккумулятора на 1500 ма.ч, размер лопастей 15 на 7 см, управляется с контроллера дистанционно на расстоянии до 100 метров. Установленная камера снимает в качестве 1080р, используется для съемки и фото местности, полетное время дрона до 10 минут. Посмотреть товар

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Игровая гарнитура USB 7,1

Цена: 2 358,43 - 5 262,10 руб.

Игровая гарнитура, наушники с встроенным микрофоном, usb кабель для подключения к устройствам. Разъем наушников 3,5 мм. Чувствительность динамиков 100 дб, есть функция подавления шума. Плотные амбюшуры с мягкой основой, удобно одеваются и регулируются по размеру. Частота звука в диапазоне от 20 до 20 000 герц. Посмотреть товар

Цена: 1 707,34 - 2 153,08 руб.

Дисплей в тачку

Автомобильный плеер для проигрывания видео и аудио треков, с 12 дюймовым жк экраном, размер 299 на 185 мм, подключается к 12 вольтовой борт сети. Использует функции радио, навигации, доступа к телефону через беспроводной bluetooth канал. В комплекте есть все необходимые провода. Посмотреть товар

Цена: 36 773,36 - 42 846,53 руб.

Ruccess S800 GPS Анти радар

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Индикатор фазы

От своих предшественников он отличается тем, что оснащен gps-модулем. В своей работе он использует общедоступные базы данных с координатами всех камер контроля скорости, которые периодически обновляются через интернет. Это позволяет ему заранее предупреждать вас о контролирующем устройстве и уверенно распознавать их с расстояния от 800 до 1000 метров. Так же как и старые детекторы прибор способен распознавать камеры и при помощи встроенных датчиков. Еще он всегда знает, с какой скоростью вы движетесь, и только если вы нарушаете, то он заранее женским голосом и на русском языке вас об этом оповестит. Аксессуар пригодится, пожалуй, каждому автолюбителю, чтобы при случайном превышении скорости немедленно сбросить газ. Посмотреть товар Цена: 3 074,00 руб.

Неплохой приборчик-тестер с помощью которого можно определить фазу и ноль в розетке, а также найти скрытую проводку. Имеет световую и звуковую индикацию. Оснащён фонариком для работы в условиях недостаточной освещённости.

Может определить проводку на глубине 2-2.5 см в режиме по умолчанию. Также есть режим усиления, при котором возрастает чувствительность тестера до 9-10 см. Единственное, что в этом режиме уменьшается точность. Частота мерцания светодиода и звукового сигнала тем выше, чем выше значение напряжения. Тестер заказали более 2 тысяч раз. Рейтинг 4.9 звезды. Посмотреть товар

Цена: 698,06 руб.

Мужской кошелек BULLCAPTAIN

Кошелек для настоящих мужчин, ценящих стиль, удобство и отличное качество товара. Сделан из натуральной кожи, есть отделение для монет и держатель для карт. Кошелек на молнии – точно ничего не выпадет.

Выберите цвет вам по душе: черный, темно или светло-коричневый. Сегодня у нас нет возможности ходить по магазинам с одеждой и аксессуарами. Покупки в интернете – отличная альтернатива. Закажите кошелек, не вставая с дивана, да еще и со скидкой в 54%! Есть приятные бонусы – брелок и удобный ремешок в подарок. Посмотреть товар

Цена: 1 427,96 руб.