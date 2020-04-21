Точечная сварка

Миниатюрная на первый взгляд вещица помогла уже как минимум 7 сотням людей. Сейчас объясню, что это. Можете считать, что это маленький портативный аппарат для сварки. Он имеет аккумулятор, свинцово-кислотную батарею. То-есть это аппарат для точечной сварки. Он вполне себе миниатюрен и может храниться где-то в шкафу или в полке стола. В комплекте идёт весь необходимый набор для использования. Кстати, использовать можно не только дома, но и на работе, в сервисе, в гараже. Где хотите. У товара уже накопилось около 700 отзывов от реальных покупателей. Общий средний рейтинг - 4,8 из 5. Посмотреть товар

Цена: 686,10 - 1 342,43 руб.

Мини-ПК

Перед Вами полноценный микрокомпьютер Bben MN1S. По своим размерам эта штука напоминает обычную USB флешку. Но внутри данной штуки установлен четырехъядерный процессор Intel, X5-Z8350, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта ПЗУ. Имеются встроенные модули беспроводной связи Bluetooth и WiFi. Данный микрокомпьютер поддерживает операционные системы Windows 10 и Android 5,1. Подключение к монитору или телевизору осуществляется через HDMI порт. Об остальных характеристиках устройства Вы можете прочитать по ссылке ниже. Стоимость такого ПК составляет 9538 рублей. Посмотреть товар

Цена: 9 538,92 - 11 141,58 руб.

Гарнитура

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Беспроводные наушники, с сенсорным управлением, с функцией шумоподавления, удобной посадкой, мягкими амбюшурами. Чувствительность динамиков 96 дб, есть канал передачи bluetooth. Заряжаются от кейса для хранения через usb адаптер. В режиме прослушивания до 7 часов. Для прогулок и домашнего пользования. Посмотреть товар

Цена: 4 059,33 руб.

Датчик утечки воды

Работает от батарейки, которой хватает на 1 год использования. В комплекте она не идет. Для установки не нужно прикладывать много усилий. Учтите, что сам датчик должен быть размещен там, где может быть расположена потенциальная лужа воды. После того, как на датчик попадет вода, его вторая часть начнет издавать громкие звуки. У него нет никаких органов управления. Установили батарейку, прикрепили датчик и он готов к работе. Посмотреть товар

Цена: 261,01 - 698,31 руб.

Ремень для тех кто "Сделан в СССР"

Если Вы, так же как и я, родились в СССР, то этот ремень с бляшкой на которой красуется знак качества СССР и надпись "Сделан в СССР", вам точно понравится. Ремень сделан из плотной холщовой ткани, кто служил или держал в руках автомат, возможно вспомнят его ремень, тактильно напоминает именно его. Бляшка сделана из металла, качественно, замок зажимает и держит ремень отлично. Цвет полотна можно выбрать. Посмотреть товар

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Цена: 418,99 - 548,73 руб.

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