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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: солнечная зарядная батарея, кожаные кроссовки Xiaomi, видеоняня и другое

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Игровой коврик для мыши

Спешим порадовать всех любителей компьютерных игр и компьютеров в целом - стильный и органичный коврик станет прекрасным функциональным дополнением вашего рабочего стола. Гладкая поверхность обеспечивает меньшее сопротивление и легкие движения мыши, наилучшее время отклика.

Сделан из высококачественной и прочной резины, безопасной для вашего здоровья. Приятный на ощупь и износостойкий. Необычный, яркий и стильный дизайн точно придется вам по вкусу.Посмотреть товар

Цена: 290,77 руб.

Солнечная зарядная батарея

Складная зарядная батарея, которая позволяет заряжаться от солнечного света и, например, заряжать гаджеты. Отлично подходит для зарядки гаджетов в походе, на природе, или например, на своём участке. Складывается такая батарея в несколько раз для экономии места. Имеет специальный зацеп, чтобы можно было подвесить за ветку или крючок. В сложенном виде её размеры всего лишь 146*151 мм. Батарея, кстати, водонепроницаемая, то есть если её оставить на улице, и вдруг пойдёт дождь - особо ничего с ней не случится. Заряжает гаджеты от обычного usb подключения. Посмотреть товар

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Цена: 2 320,05 руб.

Кожаные кроссовки Xiaomi

Эта модель объединяет классический стиль в кожаном исполнении высокого качества. На выбор два цвета: черный и коричневый. Кроссовки очень удобные, красивые и элегантные. Кожа натуральная хотя и слишком нежная. Ботинки очень хорошие, идут размер в размер.

・рифленая антискользящая подошва
・усиленная пятка Посмотреть товар

Цена: 5 426,17 руб.

XHDATA D-318 BT FM стерео радио 

Портативный радиоприемник, выполненный в стиле ушедшей эпохи. Крупные металлические кнопки и "крутилки" с приятным ходом, простенький дисплей. Складная антенна обеспечивает уверенный приём сигнала.

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Вес без батареек 129 г, габариты приемника 110 x 65 мм, а его толщина 23 мм. Умеет записывать звук в формате wav на карточку памяти, поддерживает объёмы до 32 Гб включительно.Посмотреть товар

Цена: 1 305,03 - 1 804,91 руб.

Подголовник с дисплеем

Данное решение представляет собой подголовник с дисплеем, который будет интересен в первую очередь автомобилистам без таких штатных мультимедийных систем. Дисплей имеет диагональ в семь дюймов. Есть три цветовых исполнения на выбор: бежевый, серый, черный. Разрешение дисплея составляет 800*480 пикселей. Устройство имеет USB и FM. Дисплей является сенсорным. Есть пульт дистанционного управления. Гаджет поддерживает все современные форматы воспроизведения. Такой дисплей будет актуальным для тех, кто часто ездит на далекие расстояния вместе с семьей. Можно, например, занять детей в поездке мультфильмами. В комплекте поставки есть все необходимое для правильной установки и настройки. Посмотреть товар

Цена: 3 459,47 - 4 089,09 руб.

Tronsmart Element T6 беспроводная колонка

Беспроводная колонка, портативная с автономным питанием, мощность 25 ватт, встроенный сабвуфер с распостранением звука до 360 градусов.
Стереозвук в диапазоне от 20 до 20 000 герц, прочный корпус из металлопластика, заряжается устройство от usb кабеля. Работа до 15 часов. Читает все аудио форматы. Посмотреть товар

Цена: 3 477,03 - 3 963,93 руб.

Видеоняня

Устройство для наблюдения за младенцами, видеоняня с камерой и дисплеем, высокое качество изображения, экран 3,2 дюймов. Гаджет с регулировкой звука. Питание автономное от батареи емкостью 750 ма.ч. Заряжается через адаптер usb. Эффективное устройство за контролем сна вашего малыша. Размер 120 на 70 мм.

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Цена: 3 480,08 - 3 641,11 руб.

Брелок с гравировкой на заказ

Подарочный брелок с возможностью нанесения индивидуальной гравировки. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Идеальный подарок для вашего мужчины или девушки. Тем более что написать на нем можно не только имя, но и какую-то оригинальную фразу, пожелание. В красивой упаковке – реально оригинальный подарок.  Посмотреть товар

Цена: 91,59 - 106,85 руб.

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