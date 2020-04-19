Карманный телевизор

Перед Вами маленький и компактный, но все же полноценный аналоговый телевизор от Китайского бренда Leadstar. Диагональ экрана - всего лишь 1,8 дюйма. Сразу хочу уточнить, что аналоговые каналы в нашей стране все еще действуют. Кроме ТВ, это устройство имеет встроенный FM приемник для прослушивания радио. Стоимость такого гаджета составляет 770 рублей. Посмотреть товар

Цена: 770,00 руб.

Охлаждающая подставка для ноутбука

Чтобы ноутбук служил долго и верно за ним необходимо ухаживать.

Производить чистку, замену термопасты и следить за его надлежащим охлаждением.

С новыми ноутами проблем нет, пашут несколько лет без каких либо нареканий, а вот те что постарше частенько начинают излишне греться при работе. А если ещё игрушку запустить или требовательное приложение, то вообще можно словить перегрев.

Поэтому использование охлаждающих подставок считаю целесообразным. И хочу посоветовать хороший вариант:

Модель имеет шесть встроенных кулеров, которые охладят пыл даже самого горячего монстра.

Сама по себе подставка большого размера и подходит для ноутбуков любых диагоналей 13, 15 или 17 дюймов.

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Питается она от USB порта компьютера, тут всё как обычно.С помощью кнопок можно регулировать частоту вращения кулеров, которая выводится на небольшой дисплей. Посмотреть товар

Цена: 1 876,44 - 2 006,43 руб.

Умный дверной звонок Xiaomi

Все работает, но нужен стабильный сигнал WiFi. Подключилось без проблем к региону Китай. Яркость экрана отличная, сделано все добротно. Балакает на китайском. Сразу обновилась прошивка после включения.

В штатном режиме работает как умный дверной видеодомофон с распознаванием лица. При отсутствии владельца может отправлять фото подошедшего к устройству на удаленный ПК. Посмотреть товар

Цена: 6 780,85 руб.

Автомобильный компрессор

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У каждого в багажнике должен лежать компресор для накачки шин. Их существует огромное множество. Конкретно такой компрессор интересен прежде всего своим функционалом за скромную цену. Прибор оснащен электронным манометром, который гораздо точнее механического. Также компрессор автоматически отключается при достижении заданного вами давления в шине. Это очень удобно, потому что не нужно постоянно следить за его работой. Посмотреть товар

Цена: 2 712,19 - 3 200,03 руб.

RICHMETERS цифровой мультиметр

Мультиметр вещь в хозяйстве не то чтобы обязательная, но не последняя, особенно у мужика, у которого руки растут из нужного места, и который может сам отремонтировать или сделать какие-то домашние электрические приборы. Измерения быстрые и точные - сверял с двумя качественными мультиметрами, есть автовыключение и другие функции, которые реально радуют. Посмотреть товар

Цена: 428,20 - 1 322,84 руб.

Мужская кожаная сумка-мессенджер

Кожаный органайзер из натурального материала, с прочным стежком, вместительным отделением на 20 литров, есть отсеки для бумаг, гаджетов. Мелкие карманы для карточек и документов. Габариты 21 на 28 см. Вес 903 грамм. Ручка для переноски и плечевой регулируемый ремень. Подойдет для деловых выходов, походов на работу в офис. Посмотреть товар

Цена: 4 563,39 руб.