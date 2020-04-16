Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: LiitoKala зарядное устройство, водонепроницаемый беспроводной динамик и другое
USB автомобильный освежитель воздуха
Это эффективное решение, которое позволит освежить салон посредством ультразвука. Такое решение можно применять не только в авто, но и дома. Нужно просто залить воду и капнуть эфирного масла. Можно применять и без масла, тогда устройство просто увлажняет воздух. Посмотреть товар
Цена: 504,71 - 809,04 руб.
Tronsmart водонепроницаемый беспроводной динамик
рекламаTronsmart Element T6 Mini, компактная и довольно громкая колонка с мощностью 15W. Не сказать что много, но этого хватит, чтобы раскачать не большую комнату. T6 mini имеет один динамик направленный вверх, это придает эффект 360 градусов, но стерео тут нет. Заявлена влагозащита IPX6, её можно без опаски брать с собой на природу, в ванну или на дачу. Посмотреть товар
Цена: 1 600,01 руб.
LiitoKala зарядное устройство
Высококачественное умное зарядное устройство с ЖК-дисплеем и 4 слотами, которые работают независимо друг от друга. Интеллектуальное распознавание литиевой батареи и функция защиты от перегрева. Для данного ценового сигмента это просто фантастика. Режим PowerBank работает. Единственное - нет отображения текущего напряжения на ячейках, но это не принципиально т. к. это не основная функция. Однозначно отличный зарядник. Может заряжать 18650 26650 21700 AA AAA 18350 V/3,7 V/3,2 V/1,2 V/1,5 V аккумуляторы.
Цена: 594,36 - 2 245,58 руб.
Беспроводная камера видеонаблюдения Hiseeu
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Baseus автомобильный пылесос
Этот портативный, беспроводной пылесос можно использовать в машине, в доме для чистки мягкой мебели и клавиатуры компьютера. Пылесос содержит трехступенчатую систему фильтрации. Фильтр снимается и легко моется. Работает от 3-х батареек. Есть две насадки - в виде щетки и длинная. Может работать и без насадок. Материал - нержавеющая сталь. Портативный пылесос легко хранить в машине, например, в бардачке. Представлен в сером и черном цвете. Посмотреть товар
Цена: 2 824,11 руб.
Мужской кошелек MACHOSSY
Кошелек мужской из натуральной кожи, крепко и аккуратно сшит, из воловьей кожи, размер 13,5 на 10 см, толщина кожи 2 см. Размер 120 грамм. Прочный, с удобными кармашками и отделениями. Внутренняя отделка из полиэстра, есть слоты для карточек и отделение для монет. Многофункциональный, закрывается на молнию.
Цена: 797,75 - 879,10 руб.
Спортивные сумки на плечо
Походная мини-сумка, надевающаяся на ремень. Вмещает в себя мобильный телефон, документы либо блокнот, ключи или другие мини-инструменты и аксессуары. Отлично подойдёт и для города, ее владелец сможет разгрузить карманы и гораздо удобнее брать с собой все необходимое.
Цена: 412,81 - 751,79 руб.
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