Это эффективное решение, которое позволит освежить салон посредством ультразвука. Такое решение можно применять не только в авто, но и дома. Нужно просто залить воду и капнуть эфирного масла. Можно применять и без масла, тогда устройство просто увлажняет воздух. Посмотреть товар

Цена: 504,71 - 809,04 руб.

Цена: 1 600,01 руб.

Высококачественное умное зарядное устройство с ЖК-дисплеем и 4 слотами, которые работают независимо друг от друга. Интеллектуальное распознавание литиевой батареи и функция защиты от перегрева. Для данного ценового сигмента это просто фантастика. Режим PowerBank работает. Единственное - нет отображения текущего напряжения на ячейках, но это не принципиально т. к. это не основная функция. Однозначно отличный зарядник. Может заряжать 18650 26650 21700 AA AAA 18350 V/3,7 V/3,2 V/1,2 V/1,5 V аккумуляторы.

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Цена: 594,36 - 2 245,58 руб.

Камера наблюдения с дистанционным управлением через приложение телефона,качество изображения 1080р, можно устанавливать внутри или снаружи дома. Сохранения на карту памяти, запись цикличная. Угол обзора 75 градусов. Размер устройства 190 на 60 мм, совместим с многими операционными системами.

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Цена: 1 581,93 - 3 389,84 руб.

Baseus автомобильный пылесос

Этот портативный, беспроводной пылесос можно использовать в машине, в доме для чистки мягкой мебели и клавиатуры компьютера. Пылесос содержит трехступенчатую систему фильтрации. Фильтр снимается и легко моется. Работает от 3-х батареек. Есть две насадки - в виде щетки и длинная. Может работать и без насадок. Материал - нержавеющая сталь. Портативный пылесос легко хранить в машине, например, в бардачке. Представлен в сером и черном цвете. Посмотреть товар

Цена: 2 824,11 руб.

Мужской кошелек MACHOSSY

Кошелек мужской из натуральной кожи, крепко и аккуратно сшит, из воловьей кожи, размер 13,5 на 10 см, толщина кожи 2 см. Размер 120 грамм. Прочный, с удобными кармашками и отделениями. Внутренняя отделка из полиэстра, есть слоты для карточек и отделение для монет. Многофункциональный, закрывается на молнию.

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Цена: 797,75 - 879,10 руб.

Спортивные сумки на плечо

Походная мини-сумка, надевающаяся на ремень. Вмещает в себя мобильный телефон, документы либо блокнот, ключи или другие мини-инструменты и аксессуары. Отлично подойдёт и для города, ее владелец сможет разгрузить карманы и гораздо удобнее брать с собой все необходимое.

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Цена: 412,81 - 751,79 руб.