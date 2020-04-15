Подвесной автомобильный ароматизатор

Прикольный подвесной автомобильный ароматизатор, напоминающий по виду голову десантника в шлеме и с очками. Изготовлен из нержавеющей стали и кожи. Устранит неприятные запахи и освежит салон вашего авто. В подарок продавец кладёт кожаный шнурок с кольцом для ключей. Посмотреть товар

Цена: 1 044,83 руб.

Графический планшет для рисования GAOMON M106K-10

Планшет предназначен прежде всего для рисования, преимущества его перед мышкой просто колоссальные. Конечно, процесс на обычной бумаге значительно отличается, но со временем привыкаешь. Стоит ли говорить о том, что это незаменимая вещь для любого дизайнера. Но еще это отличный подарок как детям, так и подросткам. Если говорить о детях, то они с самого раннего возраста пытаются реализоваться, как художники. Правда, осмысленные рисунки получаются только лишь спустя какое-то время. Во время процесса у них развивается мелка моторика, которая отвечает за речь, абстрактное мышление и т. д. Подросткам он также будет интересен, это не просто какая-то вещь, что рисует линии и круги, это вполне профессиональная вещь. Сегодня, когда в мире очень востребованы графические дизайнеры, с помощью такого планшета можно не только научиться красиво рисовать, но и не плохо заработать. Характеристики и возможности GAOMON M106K позволяют создавать вполне профессиональную графику, цена вполне приемлемая, к тому же сейчас действует скидка в размере 38%. Посмотреть товар

Цена: 3 761,16 руб.

Беспроводные Bluetooth наушники

реклама

Необычные наушники с собственным цифровым дисплеем. Они могут похвастаться функциями радио, плеера и беспроводной гарнитуры для звонков со смартфона. При желании их можно подключить к источнику звука и проводом, обычным мини-джеком 3.5 мм. Тут есть и слот для карт памяти. Производитель заявляет поддержку карт объёмом до 32 Гб. Полного заряда наушникам хватает в среднем на 8 - 10 часов непрерывного воспроизведения музыки на средней громкости. Предлагается 5 вариантов расцветки. Посмотреть товар

Цена: 1 250,69 - 1 438,03 руб.





SHANDIAN Smast SD высокоскоростная карта памяти

Высокоскоростная карта памяти представлена в нескольких объемах от 8 Гб до 128 Гб, подойдет для любителей поиграть во все возможные игрушки и иметь множество фоточек, так как не всегда хватает памяти на смартфонах, чтобы влезло все и сразу. Устройство видит карту мгновенно, слетов и перегрузок не происходит. Карточка 10 класса и как я уже описывал выше скорость космическая для камер и фотоаппаратов самое то. Посмотреть товар

Цена: 173,69 - 1 164,23 руб.

Электрический насос Xiaomi для велосипеда мотоцикла автомобиля

реклама

С помощью нового насоса Xiaomi можно не только накачивать колеса велосипеда, но и надувать шарики. Шины накачиваются довольно быстро по сравнению с представленными на рынке аналогами. На дисплее устройства отображается давление. На одном заряде может накачать 5 автошин.

Посмотреть товар

Цена: 3 013,33 руб.

Автомобильный усилитель KROAK WDK 705

Автомобильный усилитель KROAK WDK 705 поддерживает четыре канала по 60 ватт может удовлетворить даже самых требовательных меломанов. Все сделано из качественного алюминия, пластиковых элементов нет. Оборудование можно установить в любом автомобиле. Работает все от 12 В. Частотный диапазон от 20 Герц до 02 Килогерц. В комплекте есть все необходимое для монтажа устройства. Посмотреть товар

Цена: 5 178,71 руб.

Видео/аудио конвертер

Адаптер-переходник, с помощью которого вы сможете вывести изображение и звук через HDMI-кабель на старый телевизор, где есть только AV-вход под тюльпаны. Например, вы сможете посмотреть какой-то фильм на старом телевизоре, подключив к нему ноутбук или TV-бокс. Кнопкой можно переключать режимы PAL/NTSC. Посмотреть товар

Цена: 537,75 руб.