Биксеноновая линза для автомобиля

Китайцы предлагают свой вариант линзы hella 3 sg5 размер 3 дюйма. Производитель доработал линзу и добавил классный эффект подсветки что в ночное время. Представлено более семи разных цветов подсветки, а внутри установлены шторка позволяет включать как ближний так и дальний свет и сделано под ксенон. Посмотреть товар

Цена: 2 191,75 - 2 411,69 руб.

Стереоусилитель 2х100 Вт

Усилитель весьма меня удивил, качество звука впечатляющее. Уровней внешних шумов не было заметно. Электролиты все целенькие, не помяты. Клемы неплохого качества. Мощности хватит даже для Вега 50ас. При длительной работе не перегревается. Решил дома оборудовать крутую музыкальную студию и приобрёл эту штуковину результат отличный, звук стал на порядок громче. Посмотреть товар

Цена: 492,39 руб.

Быстрое беспроводное зарядное устройство

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Небольшая беспроводная зарядка, которая позволяет заряжать телефон, просто положив его на зарядку, без всяких проводов! Главное, чтобы он в принципе поддерживал такую функцию. На АлиЭкспресс полно недорогих беспроводных зарядок, которые достаточно стабильно работают и недорого стоят. Посмотреть товар

Цена: 264,84 - 347,79 руб.

Беспроводные наушники

Перед Вами отличные Китайские беспроводные наушники I7s TWS. По своей форме они повторяют наушники от Apple - airpods. Диапазон воспроизводимых частот - от 20 до 20000 Гц. Чувствительность около 110 дБ. Гарнитура без проблем коннектится с любым гаджетом. На выбор имеется несколько прикольных расцветок. Посмотреть товар

Цена: 486,30 - 573,82 руб.

Автомобильный видеорегистратор Novatek

Видеорегистратор необходимая вещь в каждом автомобиле, благодаря ему можно доказать свою правоту в случае ДТП. А этот регистратор с двойной камерой, будет больше полезен водителям такси. У него две камеры, одну из которых можно направить на дорогу, а вторую в салон автомобиля, поворачиваются обе на 180 градусов. Так у Вас появится контроль за пассажирами. Двойная камера далеко не одно преимущество этого регистратора перед обычными. У него есть возможность подключиться к смартфону через WI-FI, есть gps, система безопасности движения - ADAS и другие функции. Цена зависит от наличия GPS-модуля и объёма карты памяти. Посмотреть товар

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Подборка автототоваров с Aliexpress

Цена: 4 780,52 - 6 182,14 руб.