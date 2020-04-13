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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: вертикальная игровая мышь, смарт-часы, мультиметр и другое

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Магнитный кабель для смартфона

Данный магнитный кабель светится в темноте. Подходит для зарядки смартфонов. Благодаря магниту, можно соединять кабель с разными формами разъемов. Продается в голубом, красном и зеленом цвете. Продается в комплекте с адаптерами.

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Цена: 66,98 - 201,68 руб.

Вертикальная игровая мышь

Некоторые из тех, кто много времени проводит за компьютером, замечают напряжение в кисти. Вертикальные мыши призваны уменьшать нагрузку на кисть. Положение кисти на такой мыши максимально естественное, близкое к положению кисти при рукопожатии. Эта мышка может похвастать красивой RGB-подсветкой по всему корпусу и отсоединяемым дополнительным упором для руки. Чувствительность сенсора 4000 dpi. Бываем как в проводном, так и в беспроводном исполнении.Посмотреть товар

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Цена: 1 521,29 - 1 901,80 руб.

Набор для игры на телефоне

Устройство конвертер с подставкой под мобильные устройства, имеет разъемы подключения игровой гарнитуры. Встроенный аккумулятор на 3000 ма.ч, есть порты usb, размер 15 на 2 см, время зарядки до 3 часов. Можно использовать совместно с клавиатурой и мышью. Подставка для телефона диагональю до 7 дюймов. Посмотреть товар

Цена: 1 739,70 - 3 286,86 руб.

Карманный плеер с FM радио

Маленький карманный MP3-плеер со встроенным AM/FM радиоприёмником. Размером чуть больше стандартной зажигалки. Есть также в корпусе белого цвета с синими кнопками. Работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 500 мАч. Слушать его можно не только через наушники, но и через динамик. Качество звука, судя по отзывам покупателей, очень хорошее, даже на большой громкости. Приём тоже отличный, благодаря выдвижной антенне. Ловит много местных радиостанций в отдалённости от города. Плеер имеет слот для карты памяти и мини-экран с подсветкой. Сборка добротная. Пластик не скрипит и не люфтит. На природу взять само-то, где не ловит интернет. К тому же онлайн радио быстро садит батарею телефона, в отличие от этого малыша. Можно заказать в подарок. Отличные отзывы. Доставка из РФ.Посмотреть товар

Цена: 1 520,53 - 1 531,18 руб.

Смарт-часы

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Часы смарт из прочного противоударного пластика, с двумя циферблатами аналогового и стрелочного типа. Ширина 48 мм, толщина корпуса 18 мм. Работают от аккумулятора 180 ма.ч, срок службы до 7 дней автономно. Есть беспроводной канал связи. Поддержка языков, календаря, автоматический подвод времени. Для активных людей. Посмотреть товар

Цена: 2 982,45 руб.

Yuwell портативный кислородный концентратор

Принцип работы устройства прост, оно пропускает через молекулярное решето воздух, которое задерживает азот, поэтому на выходе формируется поток насыщенный на 95% кислородом. Выброс накопленного азота не значителен и никак не повлияет на окружающее среду. В первую очередь концентратор будет полезен людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, и кто страдает бронхиальной астмой. Yuwell способен выдавать до 5 литров в час, что вполне подходит для домашнего использования и попадает в категорию универсальных. Сейчас действует скидка 15%, доставка бесплатная, действует защита покупателей, а также возможность вернуть товар по любой причине в течение 15 дней.Посмотреть товар

Цена: 27 328,34 руб.

Цифровой мультиметр RM102

Современный мультиметр очень здорово совмещает функции разных измерительных приборов – омметра, амперметра и вольтметра. Мультиметр измеряет переменное и постоянное напряжение, силу постоянного тока, проверять диоды, сопротивление и выполнять множество иных функций. Полученная информация выводится на большой монохромный ЖК-дисплей. Источник питания прибора – два элемента питания формата 3А (в комплект поставки не входят).Посмотреть товар

Цена: 1 238,19 - 1 336,36 руб.

Цифровой мультиметр MS8212A

Еще один цифровой и компактный мультиметр от Китайского бренда MASTECH, модель - MS8212A. Мультиметр выглядит нестандартно. С первого взгляда похож на большой маркер с дисплеем. Особенностью данного устройства является функция бесконтактного измерения напряжения. Более подробно о его характеристиках Вы можете почитать по ссылке ниже.  Посмотреть товар

Цена: 1 875,17 руб.

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Михаил Ааа
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Что значит "провалился ниже дна"? Он планово погрузился на дно и занялся его углублением :(
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-=metallist=-
12:28
Ой ли) Хотя может разрешение тянуть и будет, но ваш бюджет ее не потянет, боливар не выдержит такого
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-=metallist=-
12:28
Бабла поднять, не?
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
Арсений Иголкин
12:27
"эксперты" (Мы - Зелот) походу не заметили, что тестировался инженерник с макс частотой 4,6ггц
8-ядерный Intel Core i9-9900K оказался быстрее нового 10-ядерного Core i9-10900F
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