Xiaomi Huami AMAZFIT

А это – новая модель от Сяоми – Huami AMAZFIT. Дисплей – монохромного типа. Разрешение – 176 на 176 пикселей. Оснащена шикарным водонепроницаемым корпусом, благодаря которому можно пользоваться и в ненастье. Батарея на 190 мАч. Блютуз модуль версии 4.0, девайс можно не заряжать до полутора месяцев. Есть самые разные опции – речь идет о шагомере, пульсе, калориях и других привычных функциях. А еще можно подключать такие режимы, как: бег, беговая дорожка и многое другое. Когда тренируетесь, можно следить за скоростью, километражем, пульсовой зоной. Благодаря часовому GPS модулю можно оперативно извлечь точную информацию по тренировке и так далее. Посмотреть товар

Цена: 3 822,22 руб.

Беспроводной ресивер Xiaomi

Что представляет собой этот уникальный прибор? У него изнутри батарея. Возможно соединение по блютуз с мобильником, компьютерным устройством и многим другим – для передачи музыкальных треков на присоединенные наушники. Девайс может использоваться по-разному – функционирует он на все 100%. Допустим, есть вариант превратить собственные проводные наушники в беспроводные – для занятий спортом. Заряд продержится 5 часов. А еще им можно пользоваться, если подключен шнур питания. Посмотреть товар

Цена: 1 289,78 руб.

Экшн-камера Drift Ghost X

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Экшн камера предназначена для съемки видео на скорости, можно использовать как видеорегистратор, качество изображения 1080р, есть канал связи wifi для передачи данных. Аккумулятор на 2000 ма.ч, угол обзора в 140 градусов. Есть поддержка записи на карту памяти, объем хранилища до 128 гб. Размер 43 на 82 мм, вес 110 грамм. Посмотреть товар

Цена: 9 813,04 - 15 008,59 руб.

Мини-проектор ThundeaL TD90 HD, домашний кинотеатр 3D

Здесь физическое разрешение — 1280x720. Также есть разъем для наушников (3.5мм) и все необходимые разъемы: usb, hdmi, vga и разъем для чтения с sd-карты, Wi-Fi . В этом проекторе есть встроенная операционная система Андроид. Поэтому можно скачать какие-то приложения с Google Play, что очень удобно. Беспроводная синхронизация дисплея телефона на большой экран, вы можете играть в игры, смотреть moveis, просматривать статьи. Также есть два световых фильтра, которые преобразовывают изображение в 3D. Но и тут есть свои недостатки: изображение не очень яркое, поэтому смотреть приходится в полной темноте, чтобы картинка была яркой. Но продажи шли очень хорошо 5610 заказа(ов)

, было много хороших отзывов. Посмотреть товар

Цена: 5 917,91 - 9 114,23 руб.



