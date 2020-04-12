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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: колонка Xiaomi Mijia Bluetooth, игровая проводная мышь, мини телефон и другое

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Колонка Xiaomi Mijia Bluetooth

Недавно купил себе беспроводную колонку Xiaomi Mijia Bluetooth. Стоит недорого, поэтому решил взять себе. Для своих размеров, колонка весьма неплохая. Колонка весьма маленькая, диаметр составляет 5 сантиметров, высота — 3.2 см. В качестве источника питания используется встроенный аккумулятор, который заряжается через usb, жаль что кабель не входит в комплект. Колонка пришла заряженной на 80%. Очень смешной женский голос на китайском языке при вкл/выкл. Инструкция только на китайском. Подключается за 5 секунд. Если будете подключать к Iphone, то скорее всего, у Вас будет отображаться даже уровень ее зарядки в процентах. Для своих размеров колонка очень громкая. Посмотреть товар

Цена: 832,51 руб.

Геймерская проводная мышь

Все, кто знаком с ПК играми, знают, что мышка должна быть с проводом. Да, беспроводные удобные, ни за что не цепляются, но когда тебе важна скорость обработки сигнала, то каждая доля секунды имеет значение. Так же критериями выбора служат эргономика, соотношение цена-качество, внешний вид и функциональность. Данную модель, как и две предыдущих, которые у меня были, выбирал по наитию. И вот только на третий раз повезло, когда абсолютно все сошлось и устроило, что поставил товару все 5 звезд. Я играю с ней в Варкрафт и Калду) Также я советую брать версию со звуковыми эффектами, при желании, если играете ночью, их можно отключить, но по возможности с ними круче.Посмотреть товар

Цена: 482,34 - 703,38 руб

UNIWA мини мобильный телефон

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Мини телефон является точной копией кнопочного телефона, но только в небольших размерах. Все функции идентичны, можно осуществлять телефонный звонок, слушать музыку, встроен bluetooth. При звонке друг друга очень хорошо слышно, динамик четко передает звук. Корпус мега прочный, если машина по нему проедет ничего не случится. Такой малыш подойдет как замена смартфона, для рыбалок и охоты.  Посмотреть товар

Цена: 1 147,73 руб.

Xiaomi коврик для мыши с беспроводной зарядкой

Перед Вами отличный и качественный коврик для мыши от известного Китайского бренда Xiaomi - MIIIW Qi. Фишкой данного коврика является наличие встроенного модуля беспроводной зарядки для смартфонов. Материалы изготовления: АБС, искусственная кожа, алюминиевый сплав и силикон. Размеры коврика 30 х 21 сантиметров. Толщина - 5 миллиметров.
 Посмотреть товар

Цена: 1 977,20 руб.

Светодиодная настольная лампа с беспроводной зарядкой

Это ультимативное решение, которое позволит не только осветить нужную область, но и зарядить ваш смартфон. Устройство действительно очень функциональное. У продавца есть несколько цветовых решений на выбор. Выглядит лампа просто и лаконично, отлично впишется в дизайн, который выполнен в духе минимализма.  Посмотреть товар

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Цена: 1 645,26 - 1 795,66 руб.

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