Встраиваемый светодиодный вольтметр

Устройство имеет круглую форму. Шкала выполнена в виде тахометра, посередине показываются показания. Диапазон измеряемого напряжения позволяет устанавливать устройство на легковые автомобили и мотоциклы. Устройство не требует дополнительного питания. Выглядит весьма привлекательно и отлично вписывается в салон авто. Посмотреть товар

Цена: 834,80 - 1 026,61 руб.

Внешний SSD диск в виде флешки

Нужен компактный внешний SSD диск, вы по адресу. Компания ДМ предоставляет такую возможность. Прошло уже то время, когда внешние флеш диски стоили заоблачные деньги, сегодня ситуация кардинально изменилась. Диск может быть размером с обычную флешку, при этом стоимость его вполне приемлемая. Производитель предлагает накопитель с разным объемом, поэтому каждый может выбрать то, что ему больше подходит. Размер: 63 * 23 * 11.8 Вес: около 20 гр. Обратите внимание, что продавец не отпускает более 1 единицы в одни руки, что говорит о популярности товара. Скорость записи до 120 мБит/с, чтение в два раза выше. Доставка в РФ бесплатная, есть возможность вернуть товар в течение 15 дней по любой причине. Посмотреть товар

Цена: 1 039,87 - 4 669,92 руб.

Качественная гарнитура

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Беспроводные наушники с bluetooth портом, выдают объемный стерео звук на частоте до 20 000 герц. Чувствительность 95 дб. Встроенный микрофон для съема звука. Заряжается контактно от кейса для хранения, батарея на 1500 ма.ч. Качественная сборка, удобный дизайн, можно использовать как дома так и на тренировка или прогулках. Посмотреть товар

Цена: 603,87 - 985,18 руб.

Тестер Xiaomi

Портативный прибор для измерения качества воды от Xiaomi. Полезное устройство в наше время, так как сейчас многие следят за своим здоровьем и стараются повышать иммунитет, который зависит от того, какого качества продукцию мы употребляем. Все мы пьем воду и она в первую очередь должна быть хорошего качества. Тестер отображает на монохромном дисплее только один параметр TDS - общий уровень минерализации. У товара очень хорошие отзывы. Покупатели тестировали воду до фильтрации и после. Показатели сильно менялись. Т.е. тестер действительно рабочий, а не какая-нибудь пустышка, показывающая непонятные значения. Посмотреть товар

Цена: 567,41 руб.

Точка доступа

Перед Вами очень мощная точка доступа, под названием Wavlink AC600. Маршрутизатор работает как на частоте 2,4 GHz, так и на частоте 5 GHz. Точка доступа - всенаправленная и не боится влаги. Поэтому ее смело можно устанавливать на улице, чтобы интернет был по всему дому и участку. Дальность действия - около 200 метров. Посмотреть товар

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Xiaomi Cleanfly-FVQ портативный беспроводной ручной пылесос

Цена: 3 422,68 руб.

В отличие от обычных пылесосов, у Cleanfly очень стильный дизайн; он имеет гладкий черный корпус со светодиодными индикаторами и дизайн одной кнопки, что делает его невероятно привлекательным. Однако все его достоинства на одном дизайне не заканчиваются. Устройство обладает достаточной мощностью и представляет собой очень мощный вакуум. Он оснащен аккумулятором, способным производить 32000 оборотов в минуту, вместе с колоссальным всасыванием в 5000 Па. Поддержка внутренних лопаток турбины также помогает устройству позаботиться о пыли, волосах, семенах, сколах и даже маленьких камнях, что позволяет проводить очень тщательный процесс очистки. Тем не менее, хотя он и мощный, но Cleanfly имеет очень плохую емкость батареи, и вам придется заряжать его довольно часто, если вы пытаетесь долго пылесосить салон авто.

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Цена: 3 418,12 - 4 519,52 руб.

Домашняя метеостанция

Думаю, многие хотели такое устройство себе домой. Оно может показывать время, температура, за окном и внутри помещения. Эта информация может быть очень полезна для самых разных людей. Притом метеостанция на АлиЭкспресс стоит достаточно недорого. Посмотреть товар

Цена: 1 367,25 руб.

Беспроводной дверной звонок

В любой городской многоэтажке, в настоящее время, присутствует домофон, поэтому в звонке жители этих домов, в принципе, не нуждаются.

Жители же частных домов, как известно, домофонов обычно не имеют (ибо дорого и вообще нафиг он не нужен) и пользуются обычными звонками.

Чтобы не загромождать свой участок ненужными проводами, я нашел для вас отличный беспроводной звонок:



Здесь лишь два компонента: водонепроницаемая кнопка и сам звонок. Кнопка питается от недопальчиковой батарейки типа 23А 12V (такую вполне реально найти в магазинах), которая идет в комплекте, но не всегда, ибо многим комплект приходит без батарейки (И это абсолютно рандомная ситуация).

Крепится кнопка на любую поверхность с помощью двустороннего скотча.

Однако я бы её разобрал и посадил ещё и на саморез, что бы не утащили. Сам модуль звонка питается напрямую от розетки и это здорово, потому что не нужно вам никаких блоков питания и проводов. Дистанция работы данной системы до 150 метров, как заявляет производитель. В реальности же существуют стены и заборы, так что метров 30-40 не больше. Однако и этого для любых целей достаточно. Из функций: 32 рингтона и 4 уровня громкости + сенсорная кнопка. Посмотреть товар

Цена: 653,25 - 1 273,82 руб.