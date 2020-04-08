Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: мини-ПК, 3D голограмма проектор, часы Bluetooth динамик и другое

для раздела Блоги
+
2080 Ti - цена упала на порядок
Регард снова в строю: RTX 2080 дешевле чем везде
-14000р на RTX 2080 в Ситилинке. Цены идут вниз
Скидки до 50% в Ситилинке

 AMD Ryzen 5 3,6 ГГц мини-ПК


Перед Вами полноценный системный блок формата Mini ITX. Компьютер построен на базе четырехъядерного процессора AMD Ryzen 5, с частотой 3,6 GHz. По объему оперативной памяти и жесткого диска - можно выбирать самому - от 8 до 16 гигабайт ОЗУ и от 128 до 512 гигабайт ПЗУ, в качестве которого установлен SSD типа M2. Также, имеется комплектация без ОЗУ И ПЗУ. Поэтому, цена за такой компьютер варьируется от 30 868 до 43 099 рублей. Посмотреть товар


реклама

Цена 30 867,33 - 43 098,09 руб.

Xiaomi Mijia мини нагревающие подставки

Это устройство будет сохранять температуру напитка в пределах 40-60 градусов. Кстати, многие производители кофе и чай говорят, что наиболее приемлемая температура для питья составляет 55 градусов. Подключается подставка к источнику питанию с помощью USB кабеля, поэтому им может выступать, что угодно даже смартфон, правда, хватит его ненадолго, а так подсоединили к ноуту и можете быть уверенными, что кофе не остынет. Управляется панель с помощью сенсора, касанием, длина кабеля – 1,2 м. Устройство предлагается в 3-х цветах, поэтому выбрать можно каждому. Поверхность противоскользящая, которая предотвращает случайное разлитие напитка.Посмотреть товар

Цена 844,90 руб.

Часы беспроводной Bluetooth динамик

Настольные комнатные часы с беспроводным каналом обмена данными bluetooth, в оригинальном зеркальном дизайне, присутствует световая индикация, понятный интерфейс, интеллектуальный выбор настроек. Удаленный доступ к функциям через мобильное приложение. Есть опции календаря, будильника, радио. Размер 176 на 69 мм, мощность 20 ватт, время работы автономно 7 часов. Посмотреть товар

Цена 3 812,89 руб.

3D голограмма проектор

реклама

Представляю Вашему вниманию 3D проекционную лампу от Китайского бренда Fding, позволяющую создавать самые настоящие голограммы. В комплекте идет специальное программное обеспечение, которое устанавливается на Ваш ПК. Затем Вы добавляете туда картинку, которую хотите видеть в виде голограммы, скидываете это дело на MicroSD флешку и вставляете в устройство. Посмотрите на ютубе про эту штуку. Выглядит на самом деле очень здорово. Посмотреть товар

Цена 5 201,38 руб.

Xiaomi mijia ATuMan DUKA 24 В 1

Выполнена полностью стиле премиум-класса. Конструкция разборная, можно собрать нужную вам длину. В комплекте идет 24 биты разных размеров. Благодаря трещотке, удобство откручивания шурупов вам обеспечено. Биты выполнены из хром молибденовой стали, в общем долго грани будут служить. Посмотреть товар

Цена 1 047,58 руб.

Брелок

Брелок, который реагирует на свист, будет полезен в случае потери ваших ключей. Если вы потеряли ключи, то вам нужно только лишь погроме свистнуть. Как только устройство распознает ваш сигнал о поиске, то сразу же издаст звук, сопровождаемый вспышками встроенной светодиодной лампочки. Таким образом можно легко отыскать ключи от вашего автомобиля. Устройство работает на расстоянии до семи метров. В комплекте есть батарейки.Посмотреть товар

Цена 88,53 руб.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
34
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
33
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
8
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
30
В магазине Microsoft бесплатная раздача множества игр, включая серию Subway Simulator
19
8-ядерный процессор Intel Core i9 10980HK оказался на 54% производительнее в играх, чем флагманы предыдущих поколений
13
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
10
Большое тестирование флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 980 Ti – на что способна лучшая видеокарта 2015 года в современных играх по версии Тechspot
4
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении объёмов нефтедобычи
89
Группировка вкладок стала доступна в браузере Google Chrome 81
4
AMD публикует обновленные драйверы чипсетов серии 300, 400 и X570 исправляющие ошибки
7
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
31
Даже Intel Core i9-10900F потребует качественного охлаждения — энергопотребление процессора может превышать 220 Вт
28
Sony представила геймпад для PlayStation 5
30
AMD почувствовала силы теснить Intel и дальше
8
Список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 и Android 11
12
Объявлена стоимость предзаказа настольных процессоров Intel Comet Lake-S
38
GeForce MX - ожидаемый конкурент для Intel XE
15
Microsoft представила обновленное меню Пуск
13
Ветераны DayZ трудятся над новым крупным «выживачом»
1
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
31
Правительство Российской Федерации введёт эмбарго на импорт дешёвого бензина
19
Космосим No Man’s Sky получил крупное обновление Exo Mech с пилотируемыми роботами
2

Популярные статьи

Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
73
8 лучших модов для The Witcher 3. Часть 1
5
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
33
Мои впечатления от нового блока питания AeroCool Aero white 700W
108
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
50
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
64
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
34
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
8
Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров
6
Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
+

Сейчас обсуждают

hihimik
00:19
Гуглим "Контекстная ссылка"
Даже Intel Core i9-10900F потребует качественного охлаждения — энергопотребление процессора может превышать 220 Вт
Grotlon
00:08
Intel старается реализовать преимущества своей архитектуры (высокий частотный потенциал), но приходиться платить высоким энергопотреблением.
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
Игорь Матвеев
00:04
Поясните мне имеющим у Вас умом статус игры Jak & Daxter и его автоматическое "обоже 10 из 10ти " шедевр . (Как пример) Может я что-то упустил?
Sony возвращает деньги за предзаказы The Last of Us Part II после переноса релиза на неопределённый срок
Андрей Моспан
00:01
АМД освоила... Что она там освоила? Это китайцы освоили, а Интел как раз освоил и сами делают не от кого не зависят.
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
Вася
23:59
Prescott Lake*
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
Павел Новицкий
23:57
То я пройду обе в сентябре
В годовом финансовом отчёте CD Projekt подтвердила планы на сентябрьский релиз Cyberpunk 2077
Grotlon
23:56
А мы и не знали, что архитектура тоже влияет на энергоэффективность.
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
Aquesto
23:55
6.5" аамолед и HD+ в итоге пиксели размером с кирпич!
Анонсирован Samsung Galaxy A21 – АКБ на 4500 мАч, NFC и Quad-камера за 260 долларов
Вася
23:53
Чё это "как бе 7нм". У нвидии точно такой же "как бе" 12нм tsmc. У нвидии карты без программной части гораздо слабее красных.
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
Roditch
23:52
"Один из менеджеров Blackberry Эрик Корнелиус заявил, что многочисленные атаки на Linux вовсе не удивительны, ведь она ориентирована не на пользователей, а значит, не имеет высокой степени безопасност...
Linux-сервера на протяжении многих лет взламывались хакерами — исследование Blackberry
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем