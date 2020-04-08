



AMD Ryzen 5 3,6 ГГц мини-ПК





Перед Вами полноценный системный блок формата Mini ITX. Компьютер построен на базе четырехъядерного процессора AMD Ryzen 5, с частотой 3,6 GHz. По объему оперативной памяти и жесткого диска - можно выбирать самому - от 8 до 16 гигабайт ОЗУ и от 128 до 512 гигабайт ПЗУ, в качестве которого установлен SSD типа M2. Также, имеется комплектация без ОЗУ И ПЗУ. Поэтому, цена за такой компьютер варьируется от 30 868 до 43 099 рублей. Посмотреть товар





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Xiaomi Mijia мини нагревающие подставки

Цена 30 867,33 - 43 098,09 руб.

Это устройство будет сохранять температуру напитка в пределах 40-60 градусов. Кстати, многие производители кофе и чай говорят, что наиболее приемлемая температура для питья составляет 55 градусов. Подключается подставка к источнику питанию с помощью USB кабеля, поэтому им может выступать, что угодно даже смартфон, правда, хватит его ненадолго, а так подсоединили к ноуту и можете быть уверенными, что кофе не остынет. Управляется панель с помощью сенсора, касанием, длина кабеля – 1,2 м. Устройство предлагается в 3-х цветах, поэтому выбрать можно каждому. Поверхность противоскользящая, которая предотвращает случайное разлитие напитка. Посмотреть товар

Цена 844,90 руб.

Часы беспроводной Bluetooth динамик

Настольные комнатные часы с беспроводным каналом обмена данными bluetooth, в оригинальном зеркальном дизайне, присутствует световая индикация, понятный интерфейс, интеллектуальный выбор настроек. Удаленный доступ к функциям через мобильное приложение. Есть опции календаря, будильника, радио. Размер 176 на 69 мм, мощность 20 ватт, время работы автономно 7 часов. Посмотреть товар

Цена 3 812,89 руб.

3D голограмма проектор

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Представляю Вашему вниманию 3D проекционную лампу от Китайского бренда Fding, позволяющую создавать самые настоящие голограммы. В комплекте идет специальное программное обеспечение, которое устанавливается на Ваш ПК. Затем Вы добавляете туда картинку, которую хотите видеть в виде голограммы, скидываете это дело на MicroSD флешку и вставляете в устройство. Посмотрите на ютубе про эту штуку. Выглядит на самом деле очень здорово. Посмотреть товар

Цена 5 201,38 руб.

Xiaomi mijia ATuMan DUKA 24 В 1

Выполнена полностью стиле премиум-класса. Конструкция разборная, можно собрать нужную вам длину. В комплекте идет 24 биты разных размеров. Благодаря трещотке, удобство откручивания шурупов вам обеспечено. Биты выполнены из хром молибденовой стали, в общем долго грани будут служить. Посмотреть товар

Цена 1 047,58 руб.

Брелок

Брелок, который реагирует на свист, будет полезен в случае потери ваших ключей. Если вы потеряли ключи, то вам нужно только лишь погроме свистнуть. Как только устройство распознает ваш сигнал о поиске, то сразу же издаст звук, сопровождаемый вспышками встроенной светодиодной лампочки. Таким образом можно легко отыскать ключи от вашего автомобиля. Устройство работает на расстоянии до семи метров. В комплекте есть батарейки. Посмотреть товар

Цена 88,53 руб.