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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: кроссовки NIKE AIR MAX, стильные наручные часы и другое

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Легкие спортивные кроссовки NIKE AIR MAX

Мужские кроссовки очень удобные и легкие, нога в них не потеет, благодаря дышащему материалу, так что ужасающего запаха после бега или повседневного использования не будет. Пальцы ног и пятка не натирается, за счёт мягкой стельки, также она держит ступню в правильной форме. Подошва толстая, нога идет мягко по любой поверхности. Прошиты прочно от и до, подошва не скользит, материал легко очищается.

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Цена: 3 704,18 - 5 334,94 руб.

Стильные наручные часы

На АлиЭкспресс есть недорогие часы в стильном корпусе с удобными ремешками. Работают они достаточно ровно, не отстают и не спешат. Главное – приобрести устройство проверенного бренда. Вот хороший пример качественных часов, которые могут стать вашим надежным товарищем на долгие годы. Посмотреть товар

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Цена: 1 862,96 руб.

Экшн-камера EKEN 

Пожалуй, это самая бюджетная экшн-камера, которая способна записывать видео в разрешении 4К UHD. Дизайном она сильно напоминает "гоу про", тут даже есть сенсорный дисплей диагональю 2 дюйма, чем далеко не каждая камера таких габаритов может похвастать. Камера способна выдерживать погружение в воду на глубину до 30 метров и умеет делать фотографии в разрешении до 12 Мп. Большое количество доступных комплектаций.Посмотреть товар

Цена: 2 422,08 - 5 211,47 руб.

Купольная wifi ip-камера

Камера наружного наблюдения, устанавливается на внешнюю часть здания или объекта, есть антивандальный корпус, встроеннный датчик инфракрасного света, позволяющий снимать видео в условиях низкой освещенности. Качество изображения 1080р, предусмотрен канал связи wifi. Поддержка карты памяти, микрофон для съема звука. Корпус вращается на 355 градусов.

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Цена: 5 435,12 - 8 455,15 руб.

Тонометр

Покупал такой тонометры в подарок своим родителям. Они уже преклонного возраста и конечно же им нужно следить за своим здоровьем и за важными для здоровья показателями. Им очень легко пользоваться, так как одевается он на руку и имеет речевое сопровождение на русском языке. То есть аппарат сам подскажет, что нужно с ним делать и на что нажать. Поэтому я спокойна за своих родителей. Работает от батареек, что тоже очень удобно. Можете смело его заказывать. Посмотреть товар

Цена: 1 371,40 - 1 471,58 руб.

Портативный фонарик Xiaomi

Перед Вами портативный карманный фонарик от известного Китайского бренда Xiaomi. Он работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, емкостью 3350 мАч. Фонарик имеет 11 различных режимов яркости. Максимальная яркость - 240 люмен. Фонарик имеет USB порт, благодаря которому Вы сможете использовать его в качестве повербанка.

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Цена: 1 303,84 руб.

3D подушка для кресла

Оригинальная подушка в форме круга от спила дерева, имеет 3d визуализацию, сделана из хлопка, внутри подкладка полиэстр, мягкая и упругая основа. Подойдет в качестве подстилки на табурет, стул или пол. Размер 30 на 35 см, можно стирать и чистить. Есть разные расцветки и фактуры. Посмотреть товар

Цена: 705,89 руб.

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