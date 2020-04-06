Беспроводной паяльник Tonfon 4V 8W

Отличный вариант для людей, чья работа заключается в пайке мелких деталей. Это могут быть люди занимающиеся, к примеру, починкой смартфонов или бытовой техники. Удобный usb-аккумулятор делает паяльник идеальным для работы в любом месте в любое время. Эффективное-быстрое нагревание и охлаждение помогает работать эффективно и быстро. Небольшой размер и легкий вес, удобно хранить в сумке для инструментов. Емкость аккумулятора 2000 мАч, что говорит о долгой работе без подпитки. Паяльник быстро нагревается, максимальная температура до 450 °. Антистатическая конструкция, лучшая защита компонентов. Время зарядки около трех часов. Красивый дизайн, удобно лежит в руке, а так же очень легкий и быстро нагревается. Данное устройство укорит работу в несколько раз. Посмотреть товар

Цена: 2 347,73 руб.

Xiaomi бактерицидная кварцевая лампа

Ультрафиолетовая лампа настольного типа, используется для обработки помещений и локальных зон с целью дезинфекции от бактерий, инфекций. Очищает предметы, поверхности и воздух. Работает от 3,7 вольт, мощность 2,5 ватта. Питается прибор от аккумулятора в 700 ма.ч. В комплекте есть usb зарядка. Эффективное время стерилизации 30 минут. Посмотреть товар

Цена: 1 429,75 - 2 074,28 руб.

Смарт-ТВ-бокс

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Это новое устройство, которое может быть идеально использовано для работы, игр и медиа-центра. Приставка оснащена восьмиядерным процессором. Отличается высокой производительностью и мощностью. Прибор поддерживает широкий спектр самых популярных форматов файлов. С его помощью можно наслаждаться всеми возможностями медиа на телевизоре. Приставка обеспечивает гладкое, кристально-чистое качество изображения. За счет технологии HDR расширяется цветовой спектр, подчеркивается контрастность для создания более естественного и яркого впечатления от просмотра. Посмотреть товар

Цена:9 669,88 - 11 051,97 руб.

Настольные часы с камерой

С первого взгляда абсолютно обычные настольные часы. Но как вы понимаете, тут не все так просто. Под затемненной передней панелью часов скрывается видеокамера. Часы записывают видео в качестве FullHD, имеют датчик движения и подключаются к телефону по Вай-Фай. Хорошая штука, но незаконная. Будьте осторожны и помните об ответственности. Такое устройство считается шпионским, так как с его помощью можно тайно вести запись переговоров или любых бесед, ведущихся за столом. Посмотреть товар

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TITIROBA будильник



Цена:2 642,53 - 3 739,27 руб.

Это многофункциональный будильник, он не только будет по утрам, но и является ночником на протяжении всей ночи. Для пробуждения можно использовать два будильника, а между ними освещение от более тусклого к более яркому. Таким образом я просыпаюсь не только от музыки, но и от света. Это очень круто для людей, которым сложно проснутся по утрам, а я одна из них. Управление с помощью боковых кнопок, а работает на батарейках или же через USB-кабель. Посмотреть товар

Цена: 2 310,16 - 2 613,12 руб.

Магнитный держатель

Во время поездки всегда возникает желание пообщаться с кем-нибудь по громкой связи, дать долгожданный ответ, проверить погоду на завтра или посмотреть время, ну, и, конечно, проложить себе путь, с помощью навигатора на смартфоне. Подобные загвоздки нередко приводят к авариям, большим штрафам за разговор по телефону во время движения, потери управления и прочим неприятностям. Все подобные проблемы решаются магнитным держателем, когда не приходится держать телефон в руках и можно спокойно разговаривать, не отвлекаясь от дороги. Сам держатель сделан в форме шара-крепежа, однако за таким, казалось бы, простым устройством, скрывается удобство и комфорт. Посмотреть товар

Цена: 310,16 руб.

Рюкзак Crossten, для ноутбука диагональю 17,3

Уже много лет пользуюсь рюкзаками и с уверенностью могу сказать, что это очень классная и полезная штука. Главное, выбрать модель с большим количеством вместительных карманов и отсеков, чтобы там можно было удобно все расположить. Специально для вас я нашел несколько классных недорогих вариантов с АлиЭкспресс. Посмотреть товар

Цена: 2 244,61 - 2 670,67 руб.

LUCKY портативная подводная камера для рыбалки

Это устройство я давно приметил, но долго думал, стоит ли о нем писать. И все же решился, опять же потому что предпочтения у людей разные. А посмотрев на количество заказов и отзывов, я убедился в том что этот аппарат многим интересен. А именно в этом случае, у него относительно не высокая цена. Плюсов я определил несколько и все они для меня достаточно весомые. Первое это то что на момент написания статьи, скидка на этот девайс составляет 60 процентов, это очень ощутимо. Второе это то что доставка возможно и из России. Плюс ко всему, помимо высокой оценки, в отзывах отмечают довольно хорошее качество съёмки, а это одно из ключевых качеств в данной ситуации. Посмотреть товар

Цена: 6 326,16 - 6 644,06 руб.

Гель для рук антибактериальный увлажняющий 50 мл

Актуальный на сегодня товар. Обеззараживающий гель-антисептик для рук. У нас сейчас в продаже найти очень не просто. Отсюда и такой шквал заказов. Более десяти тысяч при всего 16 отзывах. 10 тысяч человек заказали, но ещё не получили и не оставили отзыв. Посмотреть товар

Цена: 201,44 руб.

Перчатки латексные 20 шт.

Ещё одна актуальная на сегодня позиция, связанная с профилактикой коронавируса. Одноразовые, тонкие латексные перчатки. Их тоже последнее время в продаже не найти. Ни латексных, ни нитриловых. Посмотреть товар

Цена: 110,32 - 324,55 руб.