Я купил себе небольшую «мельницу» для табака или специй. На выбор есть несколько цветов, продавец отправляет случайный цвет. Поэтому если хотите заказать «мельницу» определенного цвета, то напишите о своем желании. Она выполнена из высокопрочного алюминиевого сплава, мельница состоит из 4-х деталей, диаметр — 5.5 сантиметров, высота — 4.5 сантиметра. Такой небольшой размер идеально подходит для того, чтобы измельчить специи и тому подобное. Посмотреть товар

Цена: 517,99 руб.

Светильник Baseus

Перезаряжаемый светильник с датчиками движения и света. Производитель Baseus - крупная китайская фирма. В светильнике стоят качественные светодиоды с низким потреблением энергии. Пригодиться он может вам много где. Например, его можно приделать к кровати. Когда вы будете вставать ночью, то датчик отреагирует на движение и светильник осветит вам путь, чтобы вы ни за что не запнулись.

Ещё его можно повесить в шкаф для одежды. Если вы поздно возвращаетесь с работы, то вам не придётся включать большой свет и мешать другим. Переключателем на корпусе можно включать и выключать автоматический режим. Им же переключается цветовая температура: холодный белый или жёлтый. Светильник приделывается на магнит, идущий в комплекте. Сам же магнит крепится на двусторонний скотч. Ёмкость встроенного аккумулятора 800 мАч. Заряжается через USB. Посмотреть товар

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Кронштейн для монитора от Xiaomi

Цена: 1 086,34 руб.

Компания действительно заботится о нас и выпускает массу полезных устройств и приспособлений. На этот раз речь пойдет о кронштейне для монитора. Вы геймер? Трейдер? Или просто специалист, которому нужно располагать монитор под разными углами. Сяоми сделала это процесс простым и удобным, с их продуктом, вы можете располагать его так, как вам удобно. Крепить можно любой монитор диагональю до 32 дм. и весом до 9 кг. Отличный девайс для тех, кому он нужен, вряд ли вы найдете нечто подобное по такой цене. Кстати, сейчас действует скидка в размере 10%, что делает покупку еще привлекательнее. Доставка в Россию бесплатная, правда, придется подождать посылку некоторое время. Посмотреть товар

Цена: 7 529,99 - 11 485,22 руб.

USB-хаб для мобильного телефона

С помощью этого гаджета к телефону можно подключить джойстик или клавиатуру, что бы поиграть в игрушки. В комплекте можно заказать мышку, клавиатуру и подставку для телефона. Кстати, подставка используется так же как зарядное устройство. То-есть можно питать телефон прямо во время игры. Высочайшая скорость отклика устройств, Bluetooth подключение к телефону. Обратите внимание, что подключение тоже очень скоростное и не доставляет какого-либо дискомфорта во время игрушки. Уже есть много отзывов и причём положительных. Посмотреть товар

Цена: 1 207,04 - 2 854,52 руб.

Беспроводная радио-видеоняня Boavision

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Это помощник для многих родителей, с таким прибором можно уделить время себе, домашним хлопотам, работе и при этом всегда видеть и слышать своего малыша. Мало того, можно с ним разговаривать и включать успокаивающую музыку (8 различных мелодий). Камера на 0,3 МП оснащена ночной съемкой, цветное изображение передаётся на 2,4” экран с разрешением 320x240p. Немаловажный фактор – это комнатная температура, так вот благодаря датчиками можно мониторить температуру в течение всего дня. Прибор компактный и простой в использовании. Посмотреть товар

Цена: 3 415,67 руб.

Складной нож

Многофункциональный нож - полезная вещь в любом доме. Пригодится, чтобы порезать продукты или же в ремонте. Также я положил такой в машину, на случай если он понадобится на отдыхе или при ремонте. На АлиЭкспресс много крайне недорогих, но качественных и надёжных моделей. Есть из чего выбрать. Посмотреть товар

Цена: 318,95 - 377,30 руб.

Нож-бабочка из нержавеющей стали

Нож складной, форма бабочки, изготовлен из нержавеющей стали, есть фиксатор лезвия, общая длинна изделия 220 мм, клинка 95 мм. Индекс прочности стали 56 единиц. Можно брать с собой в путешествие. Отличный помощник в бытовых делах. Есть множество расцветок. Надежный, красивый, многофункциональный. Посмотреть товар

Цена: 558,76 - 586,74 руб.

Набор для ремонта стёкол

Наверное, нет такого автомобиля, в лобовое стекло которого, не прилетал камень или щебенка. Мелкие сколы чреваты разрастанием в более обширные трещины. Вот для таких случаев и существует этот набор. Очень прост в применении, главное, чтобы ультрафиолет от солнца или от лампы, попал на место обработки клеем, который входит в набор. Посмотреть товар

Цена: 193,45 руб.