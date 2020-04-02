Автомобильный брелок для ключей

Любителям и коллекционерам точно понравится этот брелок. Он выполнен настолько аккуратно и качественно, что практически полностью повторяет тормозную систему автомобиля. В описании к товару есть подробная информация и размеры. На фотографиях брелок выглядит намного больше, чем на самом деле. Кроме тормозного диска с суппортом в магазине можно выбрать версию с диском. Стоит она столько же! Просто размер изделия сопоставим с тормозным диском в первом варианте брелка. Посмотреть товар



Цена: 812,06 руб.

Складная Bluetooth клавиатура

Я очень часто сижу в планшете и конечно же печатаю на нём. Вот я и подумал прикупить такую Bluetooth-клавиатуру для этого, ведь так намного удобнее. Выбрал эту так как она складная и поэтому её очень удобно брать с собой. Подключается очень быстро и связь не пропадает во время работы. Можно использовать не только с планшетами, но и со многими другими гаджетами. Очень круто, что сразу есть русский расклад, не нужно покупать отдельно наклейки. Лично мне всё очень нравится.

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Цена: 2 672,48 - 4 465,50 руб.

Смарт-часы

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Умные смарт часы это отличная замена обычным часам, так как в них встроено множество полезных функций, помимо даты и времени. Это почти что как мини смартфон. С помощью их вы сможете отследить показания, дистанцию которую прошли за весь день, сколько времени вы спали и др. К телефону подключаются быстро, связь не пропадает, если полазить в настройках, то можно подключить уведомление, звонок и при этом часы будут вибрировать, тем самым информировать вас о происходящем. Экран контрастный, все хорошо видно даже при ярком солнце. Дизайн данных часов разнообразен, великое множество расцветок, которые подойдут на любой вкус. Ремешок силиконовый, прочный, на руке сидят удобно. Заряда хватает на протяжение всего месяца, заражаются от сети около трех часов. Посмотреть товар

Цена:1 727,25 - 2 818,65 руб.

USB флеш-накопители с распознаванием отпечатков пальцев

Флешка с емкостью хранения данных до 64 гб, имеет сенсорную панель для считывания отпечатка пальцев. Можно менять сканер до 6 раз, скорость чтения до 10 мб сек. Работает со всеми современными операционными системами. Корпус из металла. Размер 59 на 20 мм, вес 18 грамм. Для любого типа файлов. Посмотреть товар

Цена: 2 137,33 - 4 027,80 руб.

Умный фен для волос XIAOMI Dreame

Фен с крутейший дизайном можно использовать для сушки и профессиональной укладки волос. Оснащён мощным двигателем на 1400 Вт, скорость вращения вентилятора до 110000 об/мин. Такие параметры позволяют произвести быструю сушку волос. Имеется три режима температуры и 2 скорости. Фен имеет дачки, способствующие защите от перегрева. Центр тяжести фена расположен на ручке, держать в руках и работать очень удобно. Также воздух, выпускаемый феном способствует нейтрализации статического электричества. В комплекте имеется 2 узкие магнитные насадки. Фен очень крутой, подходит для профессионального использования. Посмотреть товар

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Ремешок для часов

Цена: 13 073,28 руб.

Стильный ремешок высокого качества для наручных часов. Изготовлен из натуральной кожи аллигатора. Ремешок подойдёт для разных моделей часов. Всего в наличии 12 размеров разной ширины от 13 до 24 мм. Покупателю предлагается выбрать из 20 расцветок. Под расцветкой я подразумеваю покраску самой кожи, цвет нити и цвет застёжки. Застёжка, разумеется, стальная.

В комплекте отправляют две пары штифтов, инструмент для замены ремешка и запасной хлястик. Ремешок приходит в красивом деревянном боксе, поэтому его также можно преподнести как подарок. Смотрится ремешок очень дорого, хотя в действительности цена довольно бюджетная. Посмотреть товар

Цена

Швабра для мытья пола

Швабра для мытья полов начисто и без разводов отмывает любую грязь с разных напольных покрытий. Пользоваться ей комфортно, ручка выдвижная, длину можно настроить под себя, корпус поворачивается на 360 градусов для более комфортной работы, а также благодаря опускаемой ручке без проблем можно мыть под кроватями и другими труднодоступными местами. Насадка плотно фиксируется к корпусу, тем самым не слетает при мойке. Применяется специальная ткань которая чистит намного лучше чем обычная тряпка. Посмотреть товар

Цена:1 644,42 руб.