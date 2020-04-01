Игрушка-антистресс

Спиннер со встроенным гироскопом, выполнен из титанового сплава, внутри есть тритиевые трубки светящиеся разными цветами. Габариты 6 на полтора мм, вес изделия 228 грамм. Вращается с сохранением инерции, есть выверенный центр тяжести. Отличное средство для снятия стресса, можно подарить коллекционеру данных аксессуаров. Посмотреть товар

Цена: 7 317,27 руб.

Беспроводные наушники

Думаю, на данный момент беспроводные наушники – очень классная вещь, которой реально удобно пользоваться на каждый день. С их помощью можно слушать музыку, аудиокниги и многое другое. Зарядку держат неплохо, звук хороший и устройство хорошо сиди в ушах. Отличный вариант себе или в подарок. Более того, такие наушники не будут перетираться на месте выхода, а значит – прослужат очень долго.

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70mai зеркало заднего вида видеорегистратор

Цена 964,47 руб.

Зеркала заднего вида незаменимый ориентир движения автомобиля, но в темное время суток их функция значительно снижается. Спасением станет это зеркало, которое значительно улучшает ночное видение при движении задним ходом, обладающее высококачественным датчиком, чтобы дать вам чёткое представление о том, что находится за вашей машиной. Зеркало станет помощником в парковке и движении задним ходом, обеспечивая при этом яркость изображения. При столкновении система автоматически блокирует видео, поэтому момент аварии невозможно перезаписать. Движение пальцем в стороны по экрану позволяет переключать камеры, а движение вверх и вниз менять угол наклона обеих камер. Посмотреть товар

Цена 5 611,22 - 7 626,73 руб.

Мини GPS автомобильный трекер

Думаю, что про подобные устройства многие слышали или уже используют, но я точно знаю, что мало кто их использует на своём авто, а зря. Устройство весьма полезное, оно умеет: посылать вам сигналы, если авто передвигается без вас(угон, эвакуация), может отключать топливо, хранит пути перемещения, совместимо с GPS и LBS, может работать без питания от бортовой сети. Недавно у соседей машину угнали. Машинка среднего класса, без сигналки. Вот тогда я и подумал, что трекер идеально бы подошел для такого случая.

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Адаптер Bluetooth

Цена 1 041,43 - 1 441,49 руб.

Первый раз вижу, чтобы подобный адаптер отдавали за такие смешные деньги, а именно за 107 рублей. Устройство это что-то вроде переходника с AUX на bluetooth. Просто подключаемся к нему с телефона и воспроизводим любую музыку без проводов, даже на старенькой аудиосистеме, ведь AUX есть почти везде. Лучше всего использовать адаптер в автомобиле, чтобы можно было отвечать на звонки нажатием одной кнопки на корпусе. Это и для безопасности хорошо, и с точки зрения ПДД так будет правильно. Посмотреть товар

Цена 107,43 - 113,05 руб.

Цифровой fm-радиоприемник Lefon

Приемник оснащен длинной телескопической антенной, поэтому позволяет ловить сигналы даже вдали от города. А мощные колонки позволят по-настоящему насладиться музыкой (есть поддержка как низких звуковых частот, так и высоких). Также есть поддержка воспроизведения mp3 файлов с различных носителей, таких как: карта памяти и usb-флешка. Ну и конечно, есть стандартный разъем на 3.5мм, чтобы можно было слушать музыку с какого-нибудь телефона. Вся необходимая информация выводится на яркий светодиодный экран. А встроенная аккумуляторная батарея позволит использовать этот приемник даже без розетки. Сам приемник очень тонкий и легкий, поэтому идеально подходит для кемпинга. Посмотреть товар

Цена: 1 362,12 руб.

Стильные часы

Смарт часы с сенсорным управлением, круглый циферблат из металлического нержавеющего сплава. Есть датчики измерения сердечного ритма и давления. Питание от аккумулятора на 230 ма.ч, память на 128 мб. Влагозащищенный корпус. Кожаный ремешок с настройкой по руке владельца. Поддержка языков. Удобные, для активных людей на каждый день.

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Цена 2 003,49 - 2 163,84 руб.

Карманные электронные весы

Возникало ли у вас желание срочно взвесить какую-нибудь мелкую безделушку? Обычно в доме есть весы, но весы для людей или для котов, но никак не для чего-то маленького, ведь здесь нужна точность до сотых долей грамма.

В общем, если вас периодически посещает подобное желание, то советую присмотреться к вот таким весам с Али:

Они умещаются в габариты среднестатистического телефона и способны взвесить любой предмет массой до полкилограмма с точностью до второго знака (до сотых долей грамма). Мало ли чего нужно будет взвесить, приправу там или ювелирное изделие. Думаю, что штукенция нужная, раз её так часто покупают. А может дело в цене, кто его знает. Питается от двух батареек типа АА. Посмотреть товар

Цена 247,74 - 270,99 руб.

Цифровой кухонный термометр MOSEKO

Удобный цифровой термометр, который через специальный наконечник позволяет измерять температуру объектов. Однако его основное назначение - пищевая промышленность, готовка. Он способен измерять температуру прожарки мяса, молоко, другие жидкости. Измеряет температуру в диапазоне -50 до +300 градусов. Да и в целом вполне компактный и удобный. Каким-то сложным изделием я бы его не назвал. Данные способен хранить некоторое время. Размер изделия - 245*25 мм. У товара почти 7000 заказов и куча положительных отзывов! Посмотреть товар

Цена 223,68 руб.

Цифровая кухонная измерительная ложка

Электронная мерная ложка одна из нужных вещей на любой кухне. Хорошая ложка, самое то для сыпучих предметов. Измеряет точно, даже с десятыми. Кнопка On/Off, tare - как и на всех весах включает и выключает (при долгом нажатии) и сбрасывает. Кнопка Mode-выбирает в чем измерять(грамм или oz). Кнопка hold фиксирует вес, чтоб пока несли он не менялся, так как ложка очень чувствительная к наклонам, повторное нажатие разблокирует. На дисплее все отображается, что очень удобно. Для данной ложки надо купить батарейку (таблетка 2032-она стандартная для всех весов) Посмотреть товар

Цена 398,46 руб.