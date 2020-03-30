Мужские спортивные часы SKMEI

Смарт часы с функцией шагомера, барометра, есть датчик измеряющий пульс и давление. Материал корпуса из полиуретана, прочные, влагозащищенный корпус. Размер 53 мм, циферблат цифровой, питание от батареи в 150 ма.ч. Ремешок с подстраиваемой длинной в 26 см. Есть будильник и несколько часовых поясов.

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Цена 1 750,80 руб.

MCDODO USB кабель для быстрой зарядки

Необычный кабель для зарядки смартфонов и планшетов. Благодаря его конструкции, смартфоном будет удобно пользоваться во время зарядки. Можно даже спокойно играть, не задевая пальцами провод. Длина провода 1.5 либо 1.8 метра, чего в 99% случаев будет достаточно. Сам провод крепкий, прослужит намного дольше любого обычного провода. На выбор у продавца есть варианты и для iPhone, и для Android. Посмотреть товар

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Bluedio T6 Bluetooth гарнитура с микрофоном

Цена 395,14 - 712,87 руб.

Чистый звук это самая главная фишка этих наушников. При первом же использовании это подтвердится,звук действительно чистый, с хорошими басами, а главное при максималках нет никаких хрипов и диких писков, которые вас глушат. Внешний вид стильный, глубокий черный цвет, корпус прочный. Подушечки большие и удобные. В них включена функция контроля шумоподавления, которая регулируется одним щелчком, встроено четыре микрофона, которые качественно передают звук. Работает по сети bluetooth быстро сопрягаются и связь с устройством, связь не пропадает. При умеренном использовании заряда хватает на 4-5 дней, заряжается что-то около 2 часов. Приходят в классной упаковке, даже отлично подойдут как подарок. Посмотреть товар

Цена 1 461,58 - 1 852,64 руб.

Увлажнитель воздуха ANIMORE с эфирным маслом

Увлажнитель ANIMORE – отличный девайс и помощник в хозяйстве, кроме основной функции, он может освежать воздух в помещении с помощью эфирных масел, имеет довольно большой резервуар для воды 4 л, а также пульт дистанционного управления.

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Хлопковая детская маска для лица

Цена 1 873,82 - 2 773,25 руб.

Детский вариант с хорошей степенью фильтрации. Её рекомендуют для детей от 2 до 10 лет. Дети нуждаются в особой защите, поэтому для них маски делают более сильные. Этот вариант даже способен противостоять смоле, пыльце, выхлопным газам, частицам гриппа и многому другому. Материал многоразовый, поэтому можно использовать повторно. Посмотреть товар

Цена 495,34 руб.