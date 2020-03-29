Беспроводной wi-fi модуль для умного дома

Это маленькое устройство легко помещается в стандартный подрозетник. Благодаря этой полезной вещице вы сможете управлять светом и бытовой техникой в вашем доме дистанционно, даже если вы находитесь на работе или где-то ещё. Для управления вам понадобится только интернет и приложение для смартфона.

Модуль поддерживает также и голосовое управление через специальную колонку Amazon Alexa или Google Home. Вы сможете, например, включать/выключать свет посредством голосовой команды или через мобильное приложение. Есть функция таймера. Подключить модуль очень просто. Разберетесь, даже если ваших познаний в электрике хватает только на то, чтобы поменять лампочку в люстре. В комплекте крепёжные детали, провода, двухсторонний скотч, маленькая отвёртка и инструкция.

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Цена 749,93 руб.

Маска Xiaomi AirPOP

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Маска для защиты органов дыхания от пылевых загрязнений, а также от токсичных и прочих воздействий на организм. Удобно одевается, плотно прилегает к коже. Можно использовать как в помещении так и на улице. Размер десять на 5 см, вес 50 грамм. Подойдет для строительных работ, защиты от вирусов, и прочих вредных атмосферных условий. Посмотреть товар

Цена 719,61 руб.

NO. ONEPAUL мужской ремень из натуральной кожи

Этот предмет изготовлен из натуральной кожи высокого качества. Ремень является роскошным брендовым аксессуаром для мужчин. У него роскошная квадратная пряжка, которая дополняет уникальный дизайн. Он отличается прочностью и долговечностью за счет материалов, из которых производится. На ремне есть фирменный знак логотипа. Посмотреть товар

Цена 525,75 руб.

Lusya 4-канальный аудио переключатель

Для любителей аудио техники и громкого басса, эта небольшая штучка, поможет вам поставить много звука в авто и при этом управлять каждой колонкой по отдельности, так как для каждого разъёма есть своя кнопка включения. Со стороны всё понятно, провода не запутаются. Это своего рода стерео переходник, на самом деле штука полезная. Посмотреть товар

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Блендер

Цена 905,50 руб.

Объём такого блендера составляет 400 мл. Размер устройства - 8*8*23.5 см. В целом это довольно компактная вещь, которая может уместиться даже в рюкзаке. Главный плюс такого блендера - портативность, потому что он работает от аккумулятора и ему не требуется постоянное подключение сети. Заряжается он от шнура USB, который идёт в комплекте. В устройстве установлены 4 острых лезвия, которые справляются с большинством овощей и фруктов. В целом это неплохое решение на лето, когда хочется выпить свежий сок. Можно выбрать любой цвет, который есть в наличии, от салатового до розового. Посмотреть товар

Цена 327,10 руб.