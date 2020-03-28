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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: мини MP3 плеер, мультимедийный плеер для авто и другое

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1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

MP3 плеер

Портативный мини MP3 плеер. Дизайн напоминает ipod. Плеер - весьма бюджетный. Но при его цене - это топ за свои деньги. Емкость аккумулятора 110 мАч, время непрерывной работы - около 4 часов. На выбор имеется 8 расцветок. Подключение к ПК осуществляется при помощи интерфейса USB 2.0. Стоимость такого плеера составляет всего лишь 99 рублей. Посмотреть товар

Цена 98,93 руб.

Мультимедийный плеер

Данный гаджет представляет собой сенсорный монитор, позволяющий выполнять различные действия, к примеру, прослушивать радио или смотреть фильмы. Есть возможность заказать автомобильную камеру заднего вида, изображение с которой транслировать на данный монитор. Это позволит парковаться легче и безопаснее, особенно ночью. Камера специально приспособлена для съемки в ночных условиях и транслирует светлую картинку происходящего сзади. Аппарат оснащен поддержкой Bluetooth, поэтому пользователь имеет возможность синхронизировать свой мобильный телефон с плеером и включать аудиозаписи, видео или GPS-карты. Устройство поддерживает русский, китайский, английский, немецкий, испанский и прочие языки интерфейса. Разрешение экрана составляет 800 точек на 480. Вес устройства достигает 0.8 килограмма. Радиоприемник способен улавливать сигнал в диапазоне частот от 87.5 до 108Мгц.Посмотреть товар

Цена 1 976,93 - 3 366,67 руб.

Мощная bluetooth-колонка

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Колонка обладает неплохими противоударными свойствами, а так же способна выдерживать воздействие влаги. Корпус колонки выполнен из прочного металла, но это не делает её сверх-тяжёлой. Наоборот, придаёт солидности. Колонку нужно заряжать, потому что работает она от встроенного аккумулятора. Для зарядки шнур идёт в комплекте. Кроме того, колонка может управляться через телефон и воспроизводить музыку точно таким же путём. Посмотреть товар

Цена 6 602,51 руб.

Стабилизирующая рама для смартфона

Устройство позволяет сделать видеосьёмку на вашем смартфоне комфортной и что самое главное - повышает её качество. В наличии продаются разные наборы, в зависимости от того, что вам нужно - всё зависит от запросов и цены. Устройство позволяет настроить шум, приёмку звука с шумоподавлением, наладить вспышку и освещение, а так же сделать стабилизацию более качественной. В такой раме есть даже специальная линза-объектив для широкоугольной съёмки. В целом люди покупают, почти 400 отзывов накопилось на AlIExpress, но более внимательно подходите к выбору, потому что набор вы составляете себе сами.

Посмотреть товар

Цена 918,26 - 4 084,68 руб.

Универсальный комплект объективов для телефона

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Я часто фотографируюсь и фотографирую своих близких на свой телефон. Ведь это память на всю жизнь и очень хочется и лучше, чтобы она была лучшего качества. Для этого я и заказала такой крутой набор объективов для телефона. Они легко меняются между собой и крепятся на телефон как прищепка. В комплекте идёт само крепление и шесть различных объективов в отличном футляре, где они остаются в целости. Фотографии получаются просто шикарные, я в полном восторге! Посмотреть товар

Цена 880,76 руб.

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