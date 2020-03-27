Экшн камера Real Ultra HD 4K 60fps

Экшн камера для записи видео с частотой до 60 кадров, поддерживает высокое качество изображения в 4К. Управляется с помощью беспроводного канала wifi. Водонепроницаемая, есть сенсорный экран, 8 кратный зум, 20 мп матрица. аккумулятор на 1200 ма.ч, угол обзора в 170 градусов, отличное средство для съемки спортивных мероприятий и в качестве видеорегистратора. Посмотреть товар

Цена 7 586,18 - 9 200,91 руб.

Электрический штопор Xiaomi Mijia Huohou

Штопор с крутым дизайном значительно упростит и ускорит процесс открывания бутылок с вином. Работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 550 мАч. Для открытия не нужно прилагать усилия – просто установить штопор и нажать на кнопку. При работе штопора включается приятная подсветка и можно наблюдать процесс изъятия крышки. Имеется индикатор заряда на корпусе. Посмотреть товар

Цена 528,14 - 2 142,87 руб.

GPS-спидометр

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Данный девайс позволяет измерять скорость авто по GPS. Для этого нужно просто вставить туда SIM-карту. Также прибор измеряет пройденное расстояние, показывает время. Устройство снабжается специальной подставкой, которую его можно установить как вертикально, так и положить горизонтально. В последнем случае показания будут проецироваться на лобовое стекло. Для этого нужно применить соответствующие настройки. Цифры на дисплее имеют приятную зеленую подсветку, яркость которой прибор самостоятельно регулирует в зависимости от времени суток. Питается устройство от автомобильного прикуривателя. Такой спидометр измеряет скорость и расстояние очень точно в отличие от заводского, что иногда бывает очень важно. Посмотреть товар

Цена 1 232,59 - 1 501,44 руб.

Электрический чайник из нержавеющей стали, 12 В/24 В, 800 мл

На Алиэкспресс есть большое количество самых разных чайников, но почти все они не отличаются надежностью. Данное решение представляет собой чайник из нержавеющей стали, который питается от бортовой сети автомобиля. Он довольно надежен и будет полезен при дальних поездках. Емкость чайника – 850 миллилитров. Он довольно компактный, быстро греет воду. Сделано все из безопасных нетоксичных материалов. Посмотреть товар

Цена 1 566,06 - 1 721,63 руб.

Зарядное устройство TOPK

В зарядке есть четыре порта с USB-лампой. Есть функция Auto-ID, которая может распознавать все устройства и применять нужную силу тока, что очень безопасно для гаджетов. Одновременно можно заряжать четыре устройства. Можно использовать как ночник. Мощность устройства составляет 4,4 ампер. Посмотреть товар

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Цена 697,27 руб.