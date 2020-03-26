Радиоуправляемый робот-игрушка

Робот очень хорошего качества, за такую цену. Супер игрушка! Нужны 2 батарейки для пульта ААА. Основной шар легко разбирается. Внутри механизм с аккумулятором. Игрушка заряжается от идущего в комплекте шнура. Работать такой робот на одном заряде может до 30 минут. Робот танцует, издает разные звуки робота! Звуки выстрела! В режиме ожидания сам говорит, двигается, вертит головой. Выглядит забавно! Рекомендую! Посмотреть товар

Цена 1 974,81 - 2 975,15 руб.

Настольный пылесос Xiaomi Mijia

Настольный миниатюрный пылесос Xiaomi NUSIGN. Эта малютка весит всего 130 грамм, но несмотря на это обладает очень хорошей мощностью всасывания. Для его работы нужно будет купить 2 пальчиковые батарейки. Пылесос отлично справляется с мелкими крошками, которые остаются на столе после трапезы. Также с его помощью можно убрать стружку, оставшуюся после каких-то работ по дереву. Размер устройства 82 * 60 мм. Посмотреть товар

Цена 911,39 руб.

Xiaomi Shunzao ручной пылесос

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Покупали этот небольшой пылесос для уборки в труднодоступных местах, например, в щелях дивана, клавиатуре компьютера, ну и конечно же для чистки салона автомобиля. У него в комплекте несколько различных насадок, благодаря которым, он достаточно универсален. Пылесос не занимает много места и его можно даже возить с собой в машине. Работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через USB-кабель. Мощности хватает, чтобы уборка была быстрой и легкой. Посмотреть товар

Цена 2 870,83 - 4 527,83 руб.

Уличная камера наблюдения YI

Камера для уличного наблюдения, устанавливается на платформу, крепится на саморезы к внешней части здания. Качество изображения 1080р, устройство передает сигнал на мобильный телефон. Угол обзора 110 градусов, питание от 12 вольтового источника через адаптер. Подойдет как для дома так и магазинов. Вес изделия 252 грамма. Посмотреть товар

Цена 5 659,98 руб.

Беспроводные TWS стерео наушники

Наушники топовые, первое, что можно отметить это внешний вид, глубокий черный цвет, корпус прочный, а еще они водонепроницаемые, дождь и перепады температуры никак не скажутся на их работу. Благодаря закругленной форме хорошо фиксируются на вашем ухе и уже не будет волнений насчет того, что один из наушников может потеряться. На каждом наушнике присутствует управление громкости, а также встроена голосовая команда, с помощью которой можно звук ставить на паузу. Теперь перейдет к самому главному, звук у них чистый, глубокий, без помех, с крутыми басами, а также они изолируют вас от внешних звуков. При активном прослушивании заряда хватит на 8-9 часов и более 24 часов с зарядным устройством. Посмотреть товар

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Цена 1 940,04 - 2 182,64 руб.