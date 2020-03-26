Xiaomi Lofree Bluetooth красочная игровая клавиатура

Клавиатура, очевидно, женская - дизайн в виде губной помады на это даже не намекает, а прямо говорит. Но при этом клавиатура механическая. В основном такие покупают заядлые любители видеоигр. Ну и стоит такой эксклюзив не мало - 100 баксов. Боюсь даже представить, сколько бы она стоила, если бы её сделал Apple. Посмотреть товар

Цена 8 080,73 руб.

Адаптер питания

Лучший адаптер для питания гаджетов с функцией быстрой зарядки. Недавно брал зарядник с примерно такими же характеристиками в Эльдорадо за 800 рублей. Жаль, что не сэкономил. Модель оснащена технологией быстрой зарядки 3.0. Производитель обещает, что данная модель может заряжать гаджеты в 4 раза быстрее обычных зарядников. Есть функция защиты от перезарядки, от перегрева. Очень полезная вещь, рекомендую. Посмотреть товар

Цена 306,29 - 346,70 руб.

Современные Bluetooth-наушники

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Беспроводные наушники, которые выполнены в 4-х различных цветовых вариантах. Чёрный, белый, красный, тёмно-синий. Наушники идут в комплекте с зарядным кейсом. Размеры кейса - 23*56*81 мм. Что же касается размеров самого наушника - 18*27 мм. В комплекте идёт адаптер, кейс, насадки, наушники и конечно же сам usb-провод. Есть ещё инструкция по эксплуатации, но зная современные наушники, там даже без инструкции можно очень быстро справиться.

Цена 2 280,61 руб.

Кабель для зарядки

Мне никогда не нравились родные кабели для телефонов, поэтому я всегда покупаю более прочные и качественные. Этот сразу же заказала себе после покупки нового телефона. Очень мне понравилось, что он с быстрой зарядкой, это прям здорово. Длину кабеля можно выбрать любую на выбор, лично я всегда выбираю средней длины. Сам кабель защищен от заломов и каких-либо повреждений, а это для меня основной критерий. Но самое главное, что товар действительно стоит своих денег, можете смело заказывать. Посмотреть товар

Цена 322,46 - 564,90 руб.

Внешний твердотельный накопитель KingDian

Твердотельный накопитель, продавец предлагает на выбор 120, 250, 500 ГБ и 1 ТБ. Классно, что поставляется полноценным набором, готовым к использованию - твердый кофр, в котором маленький, меньше вашей ладони, хард и провод для подключения к компу, USB и USB-C. Дорогой конечно, но тут цена оправдывается, по моему мнению, качеством, скоростью работы и комфортными габаритами. Посмотреть товар

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Портативный принтер Xiaomi Mijia

Цена 2 585,29 - 8 484,80 руб.

Подключаете его к смартфону, планшету в любое время по Bluetooth и можете печатать все свои фотографии. Удобная вещь в путешествии и помогает хорошо сэкономить, если вы каждый раз ходите печатать фотографии в какой-то салон. Можно заказать в комплекте 20 листов. Посмотреть товар

Цена 5 029,95 руб.



