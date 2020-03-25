Карманный Wi-Fi роутер

Легкий, как пушинка, из пластика и стекла, поместится в любой карман, всего одна кнопочка и порт для зарядки. На экране отображается сила Wi-Fi и мобильного сигнала сети, а также индикатор заряда устройства. Работает около 6 часов и объединяет в себе максимум 10 гаджетов. И идеален, безусловно, для дороги и путешествий.







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Цена 2 422,85 - 3 473,45 руб.

Массажер для похудения

А эту вещицу захотят те, кто хочет похудеть и ничего не делать!

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Это массажер с множеством функций. Конечно, если вы будете использовать его и в то же время нажираться перед сном, то результата увидеть не сможете, но если подходить комплексно, то результаты реально есть! Как я сказал выше, у него есть множество функций, описывать я их не буду, чтобы не тратить ваше время. Если вам интересно, то по ссылке ниже вы найдете всю подробную информацию по данному товару.

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Цена 451,76 - 1 893,51 руб.

Фурнитура

Крепкая металлическая подставка для ноги. Подставку можно приделать к стене в прихожей, чтобы было удобнее завязывать шнурки на ботинках, или чистить их кремом для обуви. Также подставка может быть применена в ванной или душе для удобства мытья ног и чистки пяток. Она имеет рельефную поверхность, чтобы нога не соскальзывала.

Подставка будет особенно полезна пожилым людям и людям с лишним весом. Cделана из нержавеющей стали. Ступенька поднимается вверх, когда она не используется. В комплекте есть все необходимые детали для крепления. Два цвета на выбор: серебристый и чёрный. Посмотреть товар

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Перчатки гаджет

Цена 1 018,28 руб.

Перчатки многофункциональные, отлично помогут на рыбалке, есть встроенный фонарик, сделаны из эластичной ткани, вес изделия 30 грамм. Предусмотрены напалечники с двумя светодиодными лампочками для удобства. Не скользят, плотно прилегают. Застегиваются на липкую ленту. Посмотреть товар

Цена 151,94 руб.

Антипробуксовочный мат

Антипробуксовочный мат выполнен из нескольких частей, которые соединяются между собой, однако это им не мешает двигаться. Мат может собираться в рулон, что очень удобно, так как он не займет много пространства в багажном отделении. На площадке имеется что-то вроде шипов, что позволяет мату вцепляться в любую поверхность. Такое решение позволит выбраться из самых разных мест, главное не сильно жать на педаль газа. Посмотреть товар

Цена 467,12 - 1 566,21 руб.

Перчатки со стальными нитями

В общем, в конструкции этих перчаток есть один важный компонент: тонкая стальная нить. Она не стесняет движения и, при этом, препятствует возникновению порезов и проколов кожи (проколов острием ножа, а не проколов нитями стального троса или иглой). Их действительно сложно порезать обычным ножом, так что от случайных порезов перчатки вас определенно спасут. Но, важно понимать, что именно от случайных порезов, потому что если постараться, то можно и ручкой от ножа порезаться.

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Цена 314,38 руб. / набор (2 шт.)

Штангенциркуль с цифровым дисплеем

При первом же взгляде вы поймете, насколько же это крутой рабочий прибор. Длина линейки 15 см, этого будет достаточно для измерения любой по форме детали. Измерения точные до миллиметра, чему был я очень рад. Дисплей яркий, цифры большие, все прекрасно видно. Штангенциркуль не хлипкий, собран на славу. Приходит в качественном кейсе, застежки прочные. В любом гараже и дома будет полезен.

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Цена 1 929,87 - 1 975,94 руб.