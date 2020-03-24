Светящиеся кроссовки



Любите ходить на дискотеки и привлекать к себе внимание? В этих кроссовках на танцполе точно всё внимание будет приковано только к вам. Размеры от 25 до 47, заряжаются от USB. Подойдут как для парней, так и для девушек. Посмотреть товар

Цена:1 444,18 - 2 015,76 руб.

Ходули для прыжков

Ходули с возможностью прыгать и заниматься джампингом, выдерживают нагрузку в 50 кг, отличное приспособление для занятий фитнесом. Можно использовать как в спортивном зале, так и на открытом воздухе. Каркас изготовлен из прочного сплава стали, есть пластиковые элементы. Предусмотрены ремни безопасности. Легко сохранять баланс и удерживать равновесие. Размер 50 на 10 см. Посмотреть товар

Цена:6 920,69 руб.

Сушилка для ногтей УФ лампа

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Работает отлично, ногти высыхают за минуту, не больше. Есть дисплей с показателем оставшегося времени и кнопки, включающие таймер на определенное время. Сделана лампа очень даже качественно, своих денег точно стоит.

Цена: 1 449,11 руб.

Резиновые перчатки для мытья посуды

Данные перчатки имеют на своей поверхности кучу небольших силиконовых ворсинок, которые заменят собой не только щетку, но и губку, потому что моющее средство на них отлично пенится.

На внутренней же поверхности перчатки есть небольшие пупырки, чтобы рука не выскальзывала. В них будет удобно мыть посуду, сантехнику, газовую плиту, автомобиль и даже животных (ворс собирает шерсть, не щетка, конечно, но собирает). А ещё перчатки пригодны для работы с горячими предметами, так как температура плавления силикона 480 °С, и он обладает низкой теплопроводностью.

Также можно мыть посуду холодной водой, в перчатках это почти не ощущается. Посмотреть товар

Цена 410,39 руб.

Летние шорты

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А это летние мужские шорты от Китайского бренда linfengxiangzi. По сути - это пляжный вариант. Эти шорты можно использовать в качестве плавок - и без проблем купаться в них. Тем более, что уже через пару месяцев наступает лето - нужно готовиться заранее. Изготовлены они из хлопка и полиэстера. На выбор имеется несколько расцветок и моделей, а также размеры от M до 6XL.

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Цена 418,62 - 796,11 руб.