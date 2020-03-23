Мужские часы

Стильные часы в оригинальном исполнении, дизайн сделан под дерево. Есть функция календаря, секундомера. Работают на кварцевом ходу. Размер циферблата 43 мм, браслет длинной 220 мм. Удобные, точные, застежка в виде клипсы, вес 71 грамм. Есть все необходимые параметры. Отличный подарок мужчине. Посмотреть товар

Цена:2 460,27 руб.

HUGON 24 дюйма 27 дюймов LED/LCD изогнутый монитор

Красивый и стильный экран, имеет изогнутую форму и размер в 23.8 дюйма. Цвет красный с белым, яркость - 250cd/м². Касательно энерго эффективности, энергопотребление достаточно низкое. Частота обновления – 75 Гц. Самое важное, разрешение экрана – 1920х1080. По всей видимости прямое предназначение этого монитора – игры. И если вы собираете игровой компьютер, это то, что вам нужно. Если же вы ищите офисный монитор, можно конечно приобрести, почему нет. Но ради чего? Вы просто потратите лишние деньги. Сам по себе монитор судя по характеристикам, очень яркий, может показаться большим, но на самом деле, не очень. В высоту – 40 см. В ширину – 54 см. А стойка на которой стоит монитор выполнена из качественного металла. Посмотреть товар

Цена:7 095,32 - 11 894,45 руб.

SeenDa мини Bluetooth клавиатура с тачпадом

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Беспроводная bluetooth клавиатура, есть специальная область для тайчпада. Размер изделия 160 на 83 мм, вес 154 грамма. Удобная для работы и игр, может взаимодействовать с любыми операционными системами. Есть английская и русская раскладка, всего 104 клавиши.

Цена:1 392,98 - 1 475,84 руб.

Ручка мобильный телефон с двумя sim-картами и Bluetooth

С первого взгляда это обычная ручка, которой можно просто писать, но не тут то было. В эту ручку встроен самый настоящий телефон, через который можно звонить и переписываться. Так же в него встроена камера, пускай не самая лучшая, но она все же есть. Ну и конечно же, свою главную функцию, а именно написание чего-либо на листе, она отлично выполняет. Посмотреть товар

Цена:1 599,71 - 2 431,56 руб.

Yarenh набор ножей 6 шт

Этот бренд превзошел все ожидания покупателей. По многочисленным отзывам - это самый лучший нож, который когда-либо был сделан руками человека. Имеется в наличии в 7 различных наборах от 1 до 6 ножей. Сделаны они из японской 72-слойной дамасской стали. Так же хорошо упакованы, что сохраняет целостность продукта. Посмотреть товар

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Бюджетный пылесос

Цена:2 339,68 - 22 939,00 руб.

Более чем бюджетное средство для быстрой уборки - пылесос от нормального бренда Midea, да ещё и с доставкой из России. 27 марта продавец выложит промокод, и тогда пылесос можно будет забрать ещё дешевле. Мощность у него вполне достаточная + провод длинный. Фильтр легко снимается и моется. У пылесоса уже более 4800 заказов и ~ 2500 отзывов со средней оценкой 4.8, так что это не какая-то китайская подделка. Посмотреть товар

Цена:1 495,00 руб.

Стильный выключатель

Для тех, кто задумал делать ремонт или просто, кто решил обновить интерьер - отличным решением может стать такой выключатель. Конечно же в наличии у продавца на AliExpress их очень много и выбрать можно любой по вкусу. Такой выключатель обладает стильной подсветкой, которая красиво смотрится в темноте. Обратите внимание, что если нужны розетки под кабели телевизора, интернета, антенны, роутера или со входом под usb-подключение, это всё есть в наличии, просто нужно выбрать. Стандартный размер такой розетки - 86*86 мм. Посмотреть товар

Цена:180,48 - 1 147,69 руб.

Микро USB к USB мини-адаптер OTG

С помощью такого переходника вы запросто можете подключить к вашему смартфону флешку, мышь, клавиатуру, USB вентилятор и т.д. Есть шесть цветов на ваш выбор. Посмотреть товар

Цена:61,53 руб.

Монета для принятия решений

Ваши друзья, коллеги зовут вас пропустить пару бокалов, а вы находитесь в сомнениях и не можете решить что же делать? В этом случае вам поможет принять решение эта монета. Есть более пятнадцати разных вариаций принятий решений. Посмотреть товар

Цена:106,10 руб.