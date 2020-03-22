Внутренний твердотельный жесткий диск

В большинстве случаев, покупка китайского ssd накопителя, идея крайне сомнительная. Так как такие диски почти всегда очень быстро отказывают. Но конкретный вариант от KingDian не просто так собрал почти 12 тысяч заказов. Этот диск был протестирован на выносливость российским изданием 3Dnews. Экземпляр объёмом 240 Гб выдержал более 2700 циклов перезаписи, суммарно на него было записано 664 000 Гб. Результаты теста означают, что если вы каждый день будете записывать на этот диск по 100 Гб, то он проживет ~ 18 лет. А через 18 лет его объём уже будет слишком мал, это как сегодня флешки на 128 Мб. Так что за надежность конкретно этого ссд-накопителя можно не переживать, он просто устареет раньше, чем сломается. У продавца есть на выбор объёмы от 16 до 2000 Гб. Посмотреть товар

Цена 1 051,08 - 18 083,82 руб.

Охлаждающая подставка COOLCOLD для ноутбука

Для того что бы ноутбук не перегревался и не гудел во время долгой работы, можно купить эту подставку. Она достаточно большая, есть выдвижной упор и шесть вентиляторов. Еще есть несколько вариаций скорости вращения вентиляторов: можно сделать так, чтоб работали только 3 из них или вообще выключить, когда охлаждение не требуется. Сама подставка почти не шумит и хорошо отводит тепло от ноутбука. Ещё один плюс товара — регулировка по высоте. Подставка продаётся в двух цветах: красном и синим. Подходит для ноутбуков размером до 17 дюймов. Посмотреть товар

Цена 1 967,28 - 2 097,23 руб.

Рабочая обувь для мужчин

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Отличные кроссовки, которые подойдут при любых активностей. Модель выгладит немного не обычно, но при этом имеет хороших особенностей. Например в них вшита ударопрочная пластина, которая может выдержать удар весом 20 кг. Также у них очень мягкая стелька, при этом подошва сделана из нескользящего кевлара. Её будет очень трудно порвать или растереть до нуля. В продаже есть размеры от 35-го до 49-го и довольно большой выбор цветов.

Цена 2 890,88 - 3 044,68 руб.

Настольные часы

Креативные настольные часы в виде миниатюрной галактики. В них стрелки заменены на магнитные шарики в виде планет, вращающихся вокруг маленького солнца. Есть своя планета для обозначения секунд, часов и минут. Также в них присутствует функция будильника, чтобы вы всегда просыпались вовремя. Работают они, как и большинство часов, от пальчиковой батарейки, которую придётся очень редко менять, так как часы почти не тратят энергию. Стильные часы за умеренную цену. Посмотреть товар

Цена 3 044,68 руб.

AOSHIKE адаптер для автомобильного прикуривателя

Разветвитель зарядного устройства в авто, подключается к разъему прикуривателя, устройство рассчитано на 3 входа, есть индикаторы работы и кнопки для настройки. Питается от 12 вольтовой сети автомобиля. Общая мощность 100 ватт. Размер приспособления 95 на 88 мм. Для любых гаджетов. Посмотреть товар

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Автомагнитола

Цена 870,15 руб.

Комплект из магнитолы 1 DIN, пульта ДУ, камеры заднего вида и пульта на руль. У магнитолы сравнительно большой экран, диагональ большего размера без выдвижной конструкции уже просто не уместить в корпус 1 DIN.

Пульт на рулевое колесо по сути добавляет возможности "мультируля", что оценят владельцы старых авто. Если камера заднего вида, совместимая с этой магнитолой, не нужна - то можно заказать комплект без неё. Посмотреть товар

Цена 2 230,46 - 2 518,32 руб.

Медицинская маска для лица

Многие города столкнулись с такой проблемой, что ни в одной аптеке невозможно купить защитные маски по причине их отсутствия. Такой дефицит случился на фоне паники из-за коронавируса, охватившего весь мир. Кто-то относится к новому вирусу скептически, мол ничего страшного в нём нет, а государства просто нас всех обманывают.

Однако, кто бы как к нему не относился, но люди действительно заболевают и умирают. Например, в Италии каждый день заражаются несколько тысяч человек, а умирают сотни. Буквально на днях за один день умерло 627 человек. В России новый вирус пока не так сильно распространён, но никто не знает, что будет дальше.

В китайском магазине можно купить набор защитных трёхслойных масок. Есть несколько наборов: 10, 30, 50 и 100 штук. Чем больше масок в наборе, тем дешевле цена. Разумеется, из-за дефицита цены прилично выросли. Посмотреть товар

Цена 657,13 - 5 697,87 руб.