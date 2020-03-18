Беспроводная колонка JBL Horizon

Многофункциональная беспроводная колонка. Можно использовать как колонку, звук достаточно громкий (регулируется), музыка подключается через Bluetooth или через флэшку. Есть часы, которые ночью светятся (не вставая с кровати можно глянуть, сколько время, в этом конечно большой плюс), также можно установить дату и месяц. А ещё можно установить будильник и слушать радио.





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Цена 4 990,00 руб.

Планшетный ПК

Может показаться дорогим, но зато качественный и надежный. Планшет на сайте предоставлен в нескольких комплектациях. Одна из них включает в себя клавиатуру, которая конечно же может вам пригодиться. А еще в зависимости от выбранной вами конфигурации меняются характеристики планшета, к примеру, оперативная память – 3/4 гигабайта. Встроенная память – 64/128 гигабайт. Планшет конечно же поддерживает интернет четвертого поколения – 4G. Разрешение экрана тоже меняется в зависимости от комплектации – 1920х1200/2560х1600. Есть приемник беспроводной сети Wi-Fi со скоростью – 5G. Что достаточно редко встречается, разъем для зарядки – type-c. Планшет имеет глобальную версию и конечно же поддерживает русский язык. Емкость аккумулятора – 7500 мАч. Весит планшет – 900 грамм. Он хоть и имеет двойную камеру, но особым качеством она не отличается. Планшет очень даже хорош, большинство игр на него пойдут совершенно спокойно.

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Цена 13 551,09 - 15 309,10 руб.

Умная скакалка от Xiaomi

А это спортивная смарт-скакалка Xiaomo Yunmai. Кроме своей основной функции, данная скакалка, благодаря датчикам на ручках, способна снимать различные значения и параметры и показывать их на приложении Вашего смартфона. Среди функций - подсчет прыжков, калорий и т.д.

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Цена 1 939,64 руб.

Часы

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Мужские стильные часы с аналоговым циферблатом, подсвечивающиеся стрелки, дизайн в темном стиле, с водонепроницаемым корпусом из металла, есть функция секундомера, календаря, колесо для настройки даты и времени. Размер 42 на 10 мм. Точный кварцевый механизм, ремешок с застежкой с настройкой по руке владельца.

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Цена 1 179,00 руб.

Мужские кроссовки

Идеальная обувь в своем ассортименте.Ноги не потеют,подошва мягкая не скользящая,удобные в носке нога не натирается.Прошиты хорошо, подошва толстая.Внешний вид бомба,подойдут для настоящих спортсменов.К тому же имеется большая линейка разных моделей в плане цвета и они лёгкие для повседневной носки самое то, сын радуется. Посмотреть товар

Цена 806,44 - 1 008,24 руб. Повседневный мужской спортивный костюм Костюм имеет приятную ткань, которая не вытягивается и со временем не образует катышки. При носке костюм дышит, в теплую погоду в нем не жарко, а в холодную вам будет тепло. Размер соответствует размерной сетке. Прошито ровно, нитки не торчат, молния легко едет, ни за что не зацепляясь. Внешне классно выглядит.









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Цена 967,11 - 1 298,53 руб.

Светодиодный беспроводной светильник с датчиком движения + датчик света

Светильник очень удобен в применении. Он светодиодный и имеет вполне себе приятный яркий свет. Клеится данный гаджет на клейкую заднюю сторону, но при желании можно примостить его на болтах, например. Такие светильники имеют встроенные датчики движения и это удобно, когда например вы пришли домой или встали ночью на кухню. Датчик сразу определит ваше движение и включит светильник. Такой ночник работает от обычных батареек. Режим включения света работает от 15 до 25 секунд и если никакого движения не происходит, он выключается. Поэтому свет зря не израсходуется. Судя по инструкции и отзывам с AlIExpress его всё же можно настроить на постоянную работу, но его сильная сторона - именно определение движения. Посмотреть товар

Цена 588,34 руб.

Автомобильная табличка для парковки

Это специальная магнитная визитка для парковки вашего автомобиля. Она позволяет оставить свой номер телефона, что бы человек, кому мешает ваш авто, смог с вами связаться. Визитку отлично видно днём на солнце и в пасмурную погоду, а ночью она светится. Так что это универсальное решение. С помощью магнитных цифр может выставить любой номер телефона, в том числе если вы поменяете номер - проблем не случится. Решение может кому-то и непривычное, потому что многие пишут номер на бумажке, но это более удобно. Визитка не портится, не выцветает, не мокнет. Так что с точки зрения удобства и цены - это определённо плюс.

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Цена 155,24 руб.

Скрытый сейф в книге

Сейф коробка в виде книги, сделана из нержавеющего металла, закрывается на ключ, предназначена для хранения денег, ценных предметов, бумаг, вещей. Размер изделия 180 на 115 мм, вместимость 500 грамм. можно брать в поездку или поставить дома на полку среди книг. Отличный подарок как мужчине так и женщине. Посмотреть товар

Цена 2 080,13 руб.

Мужской кошелек из натуральной кожи

Стильный мужской кошелёк из натуральной воловьей кожи высокого качества. Приятный на ощупь, швы аккуратные, не имеет неприятного запаха. Кошелёк очень компактный, поэтому его можно носить, например, в заднем кармане брюк. В него можно положить купюры любого номинала, а также банковские и скидочные карты.

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Отдела для мелочи нет, но небольшое её количество можно положить в свободный кармашек для карточек. Размеры: 8.5 * 10.3 * 1.4 см. Выбрать можно из трёх цветов: чёрный, синий, или коричневый. Чёрный кошелёк есть с белой прострочкой и с чёрной. Если берёте в подарок, то можно заказать с подарочной коробкой.

Цена 844,47 - 944,60 руб.



