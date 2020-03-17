Мужские кварцевые часы в стиле милитари

Мужские часы в спортивном дизайне, на кварцевом ходу, с металлическим водонепроницаемом корпусе. Циферблат аналоговый, стрелочный, ремешок эластичная резина 24 см. Диаметр корпуса 45 мм, есть календарь, авто настройка времени. Также имеется встроенный компас, отличное приобретение для активных людей, высокое качество сборки и внешний вид. Посмотреть товар

Цена 1 240,77 руб.

Xiaomi Mijia DLP проектор 1080P Full HD

Проверенный DLP-проектор от широко известного китайского бренда. Хорошее решение для домашнего кинотеатра. Реальное оптическое разрешение 1920*1080 пикселей Full HD. Проектор можно подключить как проводом, так и без него. Есть поддержка голосового управления, двух диапазонов WiFi, 3D и HDR 10. У проектора грамотное охлаждение, шумит не сильно, но не перегревается даже при безостановочном просмотре целого сезона сериала. Посмотреть товар

Цена 38 206,91 руб.

Брелок - тетрис

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Те кто рос в 90-е не по наслышке знают что такое тетрис. Вот вам схожий с тем самым тетрисом гаджет. За счет своих размеров его можно прицепить на ключи, и насладиться знакомыми с тех времен играми в любом месте, что - бы скоротать время или насладиться ностальгией. Тетрис включает в себя 26 игр, работает от двух (ААА) батареек.

Цена 216,12 руб.

Водонепроницаемая машинка для стрижки волос

Эта машинка имеет ультра короткий шаг, оставляя длину волос всего 0,1 мм. Ее используют для гравировки. Она имеет низкий нагрев во время работы, делая комфортной стрижку. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высокой твердости. Машинка имеет пять насадок разной длины. Используется технология крепления лезвия для уменьшения трения между подвижным ножом и фиксированным ножом, эффективно снижая уровень шума.

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Цена 887,47 - 918,12 руб.

Медицинский цифровой Пульсоксиметр

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Итак, что этот напальчник умеет и где он нужен? Во-первых, его размер позволит носить приборчик хоть в кошельке или кармане. Во-вторых, сделан он из пластика, но на совесть, если ребенок или пожилой человек его уронит, наступит на него, аппаратику ни по чем. В-третьих, он не давит на подушечку, то есть проводить измерения комфортно. В-четвертых, у него визуально отображается заряд батареи, питается от двух штук типа ААА. Пятое - необходим лицам с тахикардией, пережившим болезни сердца. Шестое - показывает он частоту сердечных сокращений с погрешностью в 5-7% и уровень кислорода в организме. В настройках вы можете установить референтные значения своему полу и возрасту или медицинским показаниям. При выскакивании за эти пределы, гаджет громко об этом сообщит.

Цена 747,22 - 868,31 руб.



