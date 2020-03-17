SKMEI мужские спортивные часы

Яркие мужские часы. Очень красиво выглядят, имеют кучу всяких показателей, таких как время, дата, день недели, будильники. На руке смотрятся просто отлично, будто стоят огромных денег. Всё это благодаря качественной сборке, красивому ремешку, их можно выбирать из нескольких видов. Часы водонепроницаемые до 50 м . Ремешок, это отдельный плюс, он очень необычный, яркий, в общем, мне очень понравился, советую. Посмотреть товар

Цена 253,37 - 841,55 руб.

Беспроводная система видеонаблюдения

Беспроводная система слежения для дома. Есть 2 комплекта из 4 камер и 8. При этом каждая из них отличного качества. Камеры классно снимают как днём так и ночью пишут звук. Камера передаёт сигнал на главную станцию, на которой происходит запись файлов. Ставится всё довольно просто так как есть инструкция на которой всё вполне понятно. Камеры выполнены в бело-чёрном цвете всё стильно и практично, так же можно выбрать жёсткий диск в размере от 1 до 2 тб такого объёма хватит надолго.

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Soocas So White Ed1 мини электробритва

Цена 7 987,14 - 17 203,40 руб.

Это портативная мини-электробритва для мужчин от известного бренда Xiaomi. Модель - Soocas So White Ed1. Зарядка бритвы осуществляется за счет кабеля USB TypeC. Устройство водонепроницаемо. Поддержка сухого и влажного бритья. В комплекте с бритвой также поставляется специальный удобный чехол для хранения. Посмотреть товар

Цена 1 852,76 руб.

Xiaomi портативный настольный вентилятор для дома

Вентилятор является настольным и в принципе не занимает много места. Питается он от обычного usb подключения, так что в теории можно питаться от розетки, ноутбука, компьютера или даже внешнего аккумулятора. Тем более много энергии он не потребляет. Кроме охлаждения воздуха, он способен увлажнять помещение. Вентилятор имеет 9 встроенных режимов работы. К тому же вентилятор имеет встроенные лампочки и его можно использовать как ночник.

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Сенсорные напольные весы

Цена 2 155,14 руб.

Сенсорные напольные весы. У них имеется металлический каркас, который держит всю конструкцию, а поверхность сделана из стекла. Весы могут измерять вес, показывать дату, время, контролировать калории. Но это ещё не все плюсы гаджета. Весы работают от встроенного аккумулятора и заряжаются за счёт usb провода, который идёт в комплекте. То-есть теперь не стоит париться на счёт батареек и заряда. Размер весов довольно стандартный - 29*26 см. В наличии есть фиолетовый, розовый и чёрный цвет.



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Цена 679,42 руб.

Повседневный рюкзак для ноутбука

Рюкзак для туристов, сделан из прочного материала, поверхность отталкивает воду, есть отделение на 15 дюймов для ноутбука или планшета. Емкие отделения с замками. Размер 41 на 18 см, вес 93 грамма. Плечевые ремни с регулировкой по высоте, мягкая спинка для удобства, вместимость 30 литров.

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Цена 2 449,23 - 2 630,21 руб.

Термос Xiaomi Mijia 350 мл

Если вы часто отправляетесь в длительные поездки, вы знаете, как трудно найти хороший термос, который плотно закрывается и правильно поддерживает температуру вашего напитка. Этот термос изготовлен из нержавеющей стали, поддерживает температуру в течение длительного времени и стоит очень дешево.

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Цена 904,14 - 920,73 руб.

Набор бит 8 шт.

Набор магнитных бит от 6 до 13 мм в хорошем кейсе, вполне себе вариант для подарка. На каждой выгравирован её размер. Биты прочные, изготовлены из высокоуглеродистой стали, длина 66 мм. Благодаря кейсу они не потеряются и прослужат долго. Посмотреть товар

Цена 1 349,79 руб.



