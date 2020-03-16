80 Вт ТВ Саундбар Bluetooth динамик

Качество звука от динамиков телевизора устраивает далеко не всех, а деньги и место в комнате под полноценный домашний кинотеатр тоже не у всех найдётся. Рациональным компромиссом в таком случае может стать саундбар.

Данный экземпляр сравнительно компактный: в длину 86 см, высота и глубина 10.5 и 10 см соответственно. Воспроизводит звук в диапазоне от 50 до 20 000 Гц, мощность 80 Вт. Есть шустрая доставка со склада в РФ.

Удобно, что к саундбару можно всегда подключиться с телефона по блютуз и слушать музыку без проводов. Посмотреть товар

Цена 5 871,21 - 6 916,35 руб.

KUULAA Power Bank 20000 мАч

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Очень емкостный аккумулятор, который имеет большое количество всевозможных входов и выходов. Вы сможете зарядить его как от обычной зарядки – micro-USB, так и от разъема ligtening, ну или type-c. Два гнезда для USB, то есть одновременно можно заряжать сразу два устройства. Так как аккумулятор рассчитан на 20000, с его помощью можно зарядить смартфон около 3 раз до 100%. Ну и пару раз можно планшет.

На аккумуляторе есть экран, на котором отображаются проценты зарядки и мощность питания. Также вы можете выбрать цветовое исполнение вашего портативного устройства на сайте. Благодаря высокому напряжению, которым обладает этот PowerBank зарядка происходит довольно быстро, а вот его заряжать вам придется около 12 часов, это чтобы довести до 100%. Посмотреть товар

Цена 1 733,62 - 1 959,84 руб.

Складной фен

Этот складной фен выпущен под эгидой небезызвестной корпорации Xiaomi. Кроме того, что он обладает всеми характеристиками и качествами хорошего профессионального фена, его фишкой является - его мобильность и компактность.

Такой фен очень легко приспособить практически в каждый шкафчик, полку и тем самым сэкономить место. Особенно полезным его найдут все те, кто часто путешествует и для кого место в багаже и ручной клади на вес золота.

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Этот маленький и достаточно лёгкий фен имеет номинальную мощность 1200 Вт. В комплекте идет чехол для фена.

Цена 1 658,21 - 1 809,02 руб.





Квадрокоптер Pilotage

Крутой дрон по приемлемой цене. Отлично справляется со своей функцией, а именно с полётом и съёмкой с высоты. В нём установлена камера, которая снимает видео и в режиме реального времени передаёт по wifi на экран вашего смартфона, так что можно даже не смотреть за дроном, а видеть "от первого лица" всё что происходит непосредственно перед ним. Очень легко управляется, почти сразу привыкаешь и в полёте не возникает проблем. Отличная штука как для начинающих, так и уровнем повыше.

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Цена 6 030,00 руб.

Чехол для велосипеда



Защитный чехол для велосипеда. Сделан из прочной тянущейся ткани. Подойдёт на любой велосипед, даже на фэтбайк с широкими колёсами. Вещь очень нужная, так как далеко не во всех подъездах есть запирающаяся на замок решётка для хранения колясок и велосипедов. А хранить свой недешёвый велик просто на лестничной площадке не каждый рискнёт. Домофоны для воров не помеха.

Заказав такой чехол вы сможете хранить велосипед в квартире. Натянуть его можно в подъезде, чтобы не заносить домой грязь с колёс. У продавца в наличии 6 чехлов с рисунками и 2 однотонных (серый и чёрный). Выбрать можно из двух размеров, в зависимости от диаметра колёс. Есть доставка из России, но на российских складах почти всё разобрали. Посмотреть товар

Цена 566,31 - 996,13 руб.