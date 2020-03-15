USB LED фонарь для кемпинга

Многофункциональный фонарь для кемпинга, с аккумулятором на 7800 ма.ч, с водонепроницаемым корпусом, есть несколько режимов освещения, мощность от 3 до пяти ватт. Срок службы до двенадцати часов. Внутри установлены светодиодные лампочки. Прочный, алюминиевый, для походов, ночевок на природе, в бытовом применении. Посмотреть товар

Цена 1 292,51 - 2 154,69 руб.

Робот-пылесос

Этот пылесос продаётся на Tmall, то есть его отправляют из РФ. Это значит, что ждать отправки долго не придётся, а сама доставка будет очень быстрая. Сейчас вместе с промокодом MOLNIA500 этого робота можно забрать всего за 6216 рублей. Очень рекомендую робота тем, у кого дома есть питомцы, так эта модель отлично собирает шерсть. Базу для зарядки находит сам без проблем, под многие шкафы пролазит, нигде не застревает. Разве что в проводах иногда путается. Посмотреть товар

Цена 7 216,30 руб. Скидка 500,00 руб. за каждые 7 000,00 руб.

DIDE рюкзак для ноутбука с USB зарядкой

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Стильный рюкзак для ноутбука. Есть два варианта в продаже. Первый вариант для ноутбука с диагональю экрана не больше 14 дюймов, а второй для ноутбука не больше 15 дюймов. Объём первого вариант 22 литра, второго 30 литров. У рюкзака есть несколько внутренних карманов, в которые можно положить какие-то другие гаджеты, например, внешний аккумулятор, смартфон или бумажник. Во внешний отдел тоже можно положить какие-то вещи. У рюкзака есть выход сбоку для подзарядки телефона в движении. Сшит из водонепроницаемого материала.

Цена 2 722,67 руб.

Антистатический брелок для ключей

Бывает так, что при касании к кузову авто бьет небольшим разрядом тока. Статическое напряжение может накапливаться в результате трения не только на автомобиле, но и на одежде и даже на теле. В результате, вы получаете разряд. Такой брелок снимет напряжение, а встроенная лампочка примет весь ток на себя. Чтобы снять напряжение, нужно просто прикоснуться наконечником к поверхности. На брелоке загорится индикатор. Посмотреть товар

Цена 77,90 руб.