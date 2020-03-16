Перезаряжаемая беспроводная бесшумная светодиодная компьютерная мышь Оптическая бесшумная и беспроводная мышь для ноутбуков и компьютеров. Особенно классно она подойдёт тем, кто любит удобство и простоту, + тем, что любит мышки с яркой подсветкой (её можно настроить). На нижней части мышки есть кнопка включения самой мышки и подсветки, работает в 3-х режимах. Если мышь не будет использоваться в течение пары минут, она переходит в спящий режим и выйдет из него нажатием на любую из клавиш. Посмотреть товар Цена 657,23 руб. Графический планшет Беспроводной гаджет для создания проектов, чертежей и просто рисования, в комплекте идет стилус ручка, располагает 14 дюймовой рабочей поверхностью. Уровень давления 8192 единицы, зарядка от usb кабеля. Вес изделия 1,1 кг, размер 350 на 218 мм. Есть 12 встроенных программ по созданию изображений. Посмотреть товар Цена 9 635,22 руб.

Термоиндукционный чехол для телефона Xiaomi

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Чехол, который реагирует на прикосновения и температурное воздействие. Чехол изменяет цвет и оставляет отпечаток от прикосновения. Причём цвет меняется в зависимости от температуры пальцев. Чехлов в наличии много, стоят очень дёшево, но почти все они идут на Xiaomi. В целом, у продавца можно уточнить и на другие телефоны. У товара много заказов, так же есть реальные отзывы. AliExpress даёт возможность с ними ознакомиться.

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Цена 117,23 - 245,80 руб.

Кабель с таймером зарядки

Данный кабель от компании UMIDIGI (той самой, что делает довольно качественные смартфоны за небольшие деньги) обладает таймером зарядки.

Вы можете выставить его на время от 1 до 10 часов. (нажмите кнопку один раз, чтобы увеличить время на час и два раза, чтобы на час уменьшить. Еще из особенностей - отображение текущего напряжения зарядки. Должен заметить, что шнур резиновый, приятный на ощупь и сделан качественно, такой прослужит долго.

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Цена 755,54 руб.



