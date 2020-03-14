Беспроводная клавиатура

Это очень компактная и функциональная, мини клавиатура. Она сенсорная и включает в себя режим тачпада. Универсальный девайс, создан специально для управления множеством электроники, которой в последние годы становится больше с каждым днем. Пользуйтесь ей в домашней мультимедийной станции, компьютере, телевизоре. Работает она от аккумуляторной батареи, и не имеет проводов. Посмотреть товар

Цена 816,24 - 1 325,73 руб.

Игровая видеокарта

А это мощная игровая видеокарта от проверенного Китайского бренда Yeston. Модель - Radeon RX 590. Карточка имеет 8 гигабайт GDDR5 видеопамяти и шину 256 бит. Рекомендуемый блок питания - 550 Вт. Карточка требует дополнительное питание на 8+6 pin. Система охлаждения представляет собой 3 вентилятора. Посмотреть товар

Цена 18 145,06 руб.

Велокомпьютер

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Велосипедный компьютер с подсветкой дисплея. Устанавливается на руль с помощью специального крепления. Можно сделать так, чтобы он был ровно по центру руля, или с края, как вам будет удобнее. Корпус компьютера водонепроницаемый, поэтому вы можете спокойной кататься в пасмурную погоду, не беспокоясь о том, что может начаться ливень. Разве что сами промокнете, а с компьютером ничего не случится.

Когда стемнеет, можно включить подсветку дисплея. Она горит зелёным цветом. Размер дисплея 2.8 дюйма. Для того, чтобы компьютер показывал необходимые данные, такие как: скорость, расстояние, время поездки и т.д., нужно установить специальный магнит на одну из спиц колеса, а также сам датчик на вилку. Компьютер показывает время, среднюю, максимальную и текущую скорость, количество сожжённых калорий, дистанцию, время в пути и т.д. Работает от двух дисковых батареек. Одна для компьютера, вторая для датчика. Посмотреть товар

Цена 301,77 - 1 231,25 руб.

Многофункциональный складной комбинированный нож

Нож из нержавеющей стали, складной конструкции с комбинированным инструментом, длинна 14 см, лезвие 5,5 см, ширина 2 см. Твердость клинка 56 единиц. Вес 150 грамм. Прекрасно подойдет для бытовых задач, при работе с различными материалами, есть открывалка, крючок, отверстие для болтов и гаек, острый, удобный. Посмотреть товар

Цена 1 188,33 руб.

Аксессуары для велосипеда

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Полезная вещица для велосипедистов. С помощью этого ролика очень удобно смазывать цепь велосипеда. Для этого вам нужно накапать масло для цепи на поверхность ролика из войлока. Сделайте это равномерно по всей окружности. Затем приложите ролик к велосипедной цепи и прижмите его, чтобы цепь немного прогнулась.

После этого просто крутите педали руками, продолжая удерживать ролик в одном месте. Колесо, естественно нужно приподнять, либо перевернуть велосипед на седло для удобства. Прокрутите цепь так несколько раз, чтобы все её звенья забрали масло. Ролик можно помыть в случае необходимости, сняв одну из составляющих частей. Он приходит в алюминиевой баночке с крышкой. Товар купили более 200 человек. Посмотреть товар

Цена 370,61 руб.



