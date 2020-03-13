Наручные часы

Классные наручные часы за более чем адекватный ценник с одной очень интересной особенностью – тут нет никаких муляжей, все стрелки и циферблаты настоящие несут какой-либо смысл. Это большая редкость для недорогих часов. Также, как и прочный корпус и стекло, а также достаточно точный ход и стильный универсальный дизайн, который подойдет практически под что угодно. Посмотреть товар

Цена 671,41 руб.

Компактный паяльник с регулировкой температуры

На волне популярности и ажиотажа цифрового паяльника TS-100 производители из Поднебесной начали выпускать “упрощенные” модели по привлекательной цене. Пусть обозреваемый паяльник и не оснащен дисплеем, и не может перепрошиваться, зато он удобно лежит в руке, быстро греется. Кроме этого, паяльник имеет компактные размеры и безопасное питание 12-24 вольт. Кстати, источник питания нужно будет приобрести отдельно или использовать готовый, скажем, от ноутбука. Мощности 65 Вт достаточно для большинства случаев использования. Диапазон регулировки температур от 220 до 400 градусов. На странице товара можно выбрать себе паяльник с наиболее удобной формой жала. По отзывам, легкий, удобный, греется меньше чем за 10 секунд. Внутри простейшая схема на сдвоенном ОУ и ключе. В общем, достаточно хороший выбор для тех, кого “душит жаба” покупать TS-100 :) Посмотреть товар

Цена 964,78 руб.

Мини камера

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Это FullHD камера Vandlion A3, предназначенная для носки на кармане рубашки и съемки происходящего. Данное устройство - не является шпионским средством, поэтому смело можете заказывать. Объектив камеры способен поворачиваться на 90 градусов. Устройство можно также использовать в качестве вебки для ПК. Размеры девайса 9Х2,5Х1,1 сантиметров.

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Цена 1 669,60 - 3 481,80 руб.

Xiaomi электрическая зубная щетка

Удобная электрическая зубная щётка. Отлично справляется с такой ответственной, но при этом и монотонной, работой, как чистка зубов. Работает по таймеру, чтобы вы всегда знали, что чистили зубы достаточное количество времени. По истечении двух минут она выключается, а там вы уже сами решаете, нужно вам по второму кругу чистить или нет. Обычно хватает одного раза, чтобы ощущение чистых зубов не покидало вас до самого обеда. Довольно стоящая вещь. Посмотреть товар

Цена 571,14 - 1 833,00 руб.

Календарь

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Этот необычный календарь с магнитными шариками понравится любителям всячины. Работает очень просто: в зависимости от дня или месяца, достаточно передвигать только шарики. Сама конструкция надежная и несмотря на очевидную хрупкость – не развалится. Думаю, по фотографии вам примерно ясно, как она работает.

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Цена 1 175,70 руб.