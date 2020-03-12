Световой меч

Размер светильника 100см., из них 27 см. Ручка которая изготовлена из матового алюминиевого сплава. Диаметр светильника 3см. В комплекте идет USB зарядник для лампы. При включении издает звук светового меча. Аккумулятор 1200 мА-ч. Приобретя два таких светильника, их можно соединить в один двусторонний световой меч, с помощью специального соединителя (заказывается отдельно). Так же заказав сразу два меча продавец сделает скидку в 5%. Посмотреть товар

Цена 4 319,23 руб.

Wi-Fi флешка

Эта флешка кроме обычного функционала обычных накопителей имеет ещё одно хитрое свойство. Она имеет встроенный раздатчик Wi-Fi, который позволяет подключиться к ней с внешнего устройства и смотреть её содержимое. В наличии есть разные объёмы, от 16 до 200 гб. Так же есть белые и чёрные флешки.

В целом её можно использовать как облако. Так как скорость передачи позволяет смотреть с неё видео, слушать музыку - по сути она превращается в обычное внешнее хранилище. Это очень удобно, что бы не хранить много файлов в своём телефоне.

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Цена 1 107,90 - 3 472,97 руб.

Москитная лампа

Перед Вами, весьма, нужная вещь в летнее время года. Это ловушка для насекомых Meijuner LampB023. Материал корпуса - АБС пластик. Мощность лампы - 5 Вт. Примерная площадь действия - 25 квадратных метров. Такая штука отлично подойдет для дома и дачи в той местности, где переизбыток комаров. Посмотреть товар

Цена 544,71 руб.

Мужской кожаный кошелек

Мужской кошелек из натуральной тонкой воловьей кожи, крепко прошит, гладкий и удобный дизайн, есть зажим для купюр. Отделения для пластиковых карт. Размер изделия 11 на 9 см, вес 80 грамм. Отделение для мелочи, есть рамка для фото. Внутренняя подложка из полиэстера. Закрывается на магнитную клепку. Посмотреть товар

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WORKPRO Телескопический гаечный ключ

Цена 336,29 руб.

Таким ключом очень удобно крутить колесные гайки. Благодаря большому рычагу, срывать болты не составляет труда. Так как ключ телескопический, то его длину можно изменять с 36 до 50 сантиметров. Ключ очень крепкий, сделан из качественной хромированной стали. Резиновая ручка обеспечивает надежный хват. В комплекте идут две двухсторонние головки: 17-19 мм и 21-23 мм. Я уже давно купил себе такой ключ и ни разу не пожалел. Крутить им колесные болты одно удовольствие, гораздо удобнее крестового баллонного.

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Цена 974,86 - 1 684,38 руб.