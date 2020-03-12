Внешний аккумулятор 5000 мАч

Стильный зарядник в виде гранаты. В наличии есть зелёный и чёрные цвета. Вмещает этот аккумулятор около 5000 мАч. Устройство на верхней части имеет интерфейс под зарядку usb. Весит изделие всего-лишь 220 грамм, то-есть это не какой-то тяжеленный предмет. Высота аккумулятора - 96 мм, ширина - 62 мм. Отлично подойдёт как для личного использования, так и в качестве подарка. Посмотреть товар

Цена $21.52

Железный человек коврик для мыши

Крутой коврик для мыши с изображением железного человека. Полностью прорезиненный и поэтому не скользит по столу. Размер коврика позволяет уместить на нём клавиатуру с мышью, но можно заказать и обычный, маленький вариант. Также можно выбрать среды нескольких разных принтов, все они по тематике железного человека. Печать картинки очень качественная, всё чёткое даже при близком рассмотрении. Очень стильный и удобный коврик для мыши, который подойдёт любому. Посмотреть товар

Цена $7.31

Затвор для веб-камеры

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Этот мелкий затвор спасет параноиков от агентов ФСБ, которые следят за каждым движением сквозь призму веб-камеры ноутбука. Благодаря этой мелкой штучке теперь не придется камеру заклеивать изолентой. Достаточно приклеить затвор и открывать камеру, когда она будет нужна. У продавца есть затворы для ноутбуков, планшетов и даже для смартфонов.

Цена $0.59

Воздушная накидка на стул

Много сидите на работе или дома? Устает спина от постоянного напряжения? Тогда вам необходимо как-то модернизировать этот самый стул или кресло. Для этого на него обычно кладут накидку, которая делает стул мягче. Китайцы предлагают вот такое стильное решение, которые не только сделают кресло удобнее, но и мягче.

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Цена $34.19

Магнитный держатель для пивных бутылок

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Магнитный держатель в холодильник, способен надежно удержать стеклянную бутылку объёмом 500 мл. Получается хорошая экономия места, под бутылками при таком раскладе остаётся место для хранения закуски. В комплекте идёт 3 пластиковых держателя, по 3 места с магнитами на каждом. Размеры держателей примерно 20.3*3.8 см. Цена комплекта 670 рублей.

Цена $8.86

ToughKeng Deepsea нож для дайвинга

Необычный нож с резиновой ручкой. Клинок сделан из качественной стали и резиновая ручка идёт в 2 цветах ко всему этому на выбор форма клинка абсолютно разная каждый сможет, что то подобрать для себя в том числе и по длине. Кстати по личному пользованию ручку и правда удобно лежит. Для ежедневного пользования самый раз. Посмотреть товар

Цена $17.45

Магнитный кабель

Магнитный кабель питания для зарядки гаджетов. Дело в том, что разъем на кончике сменный, можно установить любой необходимый и потом удобно снять. Магнит мощный, легко может выдержать вес смартфона. А провод удобный, в тканевой оплетке. Можно взять набор с несколькими разъемами.

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Цена $1.69