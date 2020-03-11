Смарт-рация Xiaomi Mijia с fm-радио

Смарт рация с дисплеем индикатором, функция фм радио, можно сопрягать с телефоном через беспроводной канал, аккумулятор емкостью на 2190 ма.ч, время работы до 16 часов. Чувствительность 122 дб, мощность 500 мватт. Средство связи подойдет для выездов на природу, в условиях отсутствия связи, в поисковых мероприятиях. Посмотреть товар

Цена $33.10

Беспроводные USB флеш-накопители 32G 64G 128G

Беспроводной usb накопитель, устройство со встроенным модулем wifi, имеет накопитель до 128гб, есть аккумулятор на 1400 ма.ч, питание от постоянного тока 5 вольт. Время работа на одном заряде батареи до 6 часов. Расстояние приема сигнала до 8 метров. Быстрая скорость обработки данных, до 150 мбит в сек.

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Магнитный держатель для телефона в машину

Цена $31.38

Надёжный держатель для телефона. Держатель плотно фиксируется к поверхности, не слетает и не меняет свой угол положения. Сборка прочная, ничего не вихляется.Телефон держится прочно на любой дороге, удобно для телефонных звонков по громкой связи и при использовании AUX со смартфона, при этом ваш телефон будет в полной безопасности.



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Цена $0.89

Фонарь налобный CREE XHP70

По заявлениям производителя этот источник света способен разрезать тьму на целый километр. Не знаю, правда это или нет, пока не было возможности проверить. Пришел полностью в рабочем состоянии, позади у него аккумулятор с большой емкостью, чтобы быть экстренным блоком питания для смартфона. Яркость можно отрегулировать в зависимости от ваших потребностей. Ждал я его долго, к сожалению, но трек отслеживался. Нужен он мне для охоты и рыбалки, поэтому, надеюсь, что все мои ожидания оправдает. По крайней мере другие люди в отзывах им довольны. Посмотреть товар

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DuoClang многоцелевой складной нож

Цена $16.64

А это прикольный складной ножик DuoClang. С первого взгляда - можно подумать, что это стилет (нож итальянской мафии). Но это не так. Ножик именно складной. Длина лезвия 9,5 сантиметров, а длина всего ножа - 22,5 сантиметров. Ручка изготовлена из дерева. На выбор имеется несколько расцветок.

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Цена $4.80