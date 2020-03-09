Многофункциональные часы для выживания

Часы для выживания, водонепроницаемый корпус, веревка паракорд, свисток, функция термометра, компаса, прочное стекло с аналоговым циферблатом, точный ход, работает на батареи, размер браслета 26 см, корпус из стали и пластика, вес 120 грамм. Для активных людей, в походы и экспедиции. Посмотреть товар

Цена $8.99

Умный беспроводной выключатель для дома

Дизайн на твёрдую пятёрочку, приятный чёрный цвет в сочетании голубыми индикаторами выглядит на что надо, включатель сенсорный в функциях не трудно разобраться в инструкции всё есть. Возможность управлять с Wifi светом, что просто великолепно. Кто хочет обустроить или сделать умный дом то начало отличное. Посмотреть товар

Цена $9.10

ALWUP A6 Игровые проводные наушники

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Проводная стерео гарнитура, с микрофоном, разъем подключения 3,5 мм, интерфейс usb, чувствительность 110 дб, частота от 20 герц до 20 кгерц. Мягкие амбюшуры с эргономичной мягкой подкладкой. Кабель длинной 2,2 метра. Можно подключать к любым устройствам, универсальная, подойдет как для игр так и музыки.

Цена $17.18

Качественная гарнитура

Еще одни наушники с микрофоном, закрытого типа для медиа сферы, игр, музыки, длинна кабеля 2,2 метра, разъем под аудио штекер 3,5 мм. Чувствительность 114 дб, удобные, практичные с мягкими амбюшурами.

Можно использовать с любыми гаджетами и устройствами. Посмотреть товар

Цена $15.09

XIAOMI Deerma термос с функцией подогрева

Этот термос можно брать с собой в путешествия, в дорогу. При этом вы можете подогреть напиток, даже если он остыл, ведь этот термос снабжен шнуром питания. Выполнен этот умный термос из нержавейки, так что бояться об окислениях не стоит. Тепло держит долго, ведь имеет хорошую «шубу» утепления снаружи. Сейчас на Алиэкспресс на него скидка 55%, так что можете неплохо сэкономить. Посмотреть товар

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Цена $26.55